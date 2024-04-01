CHP\'li 4 Milletvekili Belediye Başkanlığını Kazandı

Resmi olmayan sonuçlara göre yerel seçim yarışına katılan 26 milletvekilinden CHP'li 4 isim belediye başkanlığını kazandı.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne İYİ Partiden 7, CHP ve Saadet Partisinden 5, AK Parti'den 4, DEVA Partisi, DEM Parti ve Türkiye İşçi Partisinden 1, HÜDA PAR'dan 2 olmak üzere toplam 26 milletvekili katıldı.
Resmi olmayan sonuçlara göre CHP'nin aday gösterdiği 5 milletvekilinden 4'ü belediye başkanı seçildi.
CHP'nin milletvekili sayısı 125'e düşecek
CHP Grup Başkanvekili ve Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal Afyonkarahisar, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere Adıyaman, CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı Kastamonu, CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal Kırıkkale Belediye Başkanlığını kazandı.
Seçimi kazanan milletvekillerinin göreve başlamalarıyla 129 olan CHP'nin Meclisteki sandalye sayısı 125'e düşecek.
22 milletvekili seçim yarışını kazanamadı
AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum, Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu ve İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı yerel seçimlerde ipi göğüsleyemedi.
CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba Malatya'da seçimi kaybederken İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş Adana Büyükşehir, İzmir Milletvekili Ümit Özlale İzmir Büyükşehir, Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu Bursa Büyükşehir, İstanbul Milletvekili Mehmet Satuk Buğra Kavuncu İstanbul Büyükşehir, Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez Balıkesir Büyükşehir, Muğla Milletvekili Metin Ergun Muğla Büyükşehir, Denizli Milletvekili Yasin Öztürk Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde başarılı olamadı.
Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Birol Aydın İstanbul Büyükşehir, Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan Kayseri Büyükşehir, Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün Denizli Büyükşehir, Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan Hatay Büyükşehir, Grup Başkanı ve Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde yarışı kaybetti.
DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş ile HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı ve Mersin Milletvekili Faruk Dinç belediye başkanı seçilemeyen diğer isimler oldu.
15 gün içinde tercih haklarını kullanacaklar
Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun'un "Milletvekilliği, belediye başkanlığı, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeliği ile muhtarlık bir şahıs uhdesinde birleşemez" hükmü gereğince belediye başkanı seçilen milletvekilleri, seçim sonuçlarının tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde tercih haklarını kullanacak. Bu süre içinde tercih haklarını kullanmayanlar seçildikleri yeni görevi reddetmiş sayılacak.
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Adana'da yapılan operasyonda göçmen kaçakçılığı yapan şebekelere yönelik düzenlenen operasyonda 10 yabancı uyruklu şahıs ve 2 organizatör yakalandı. Yakalanan 10 yabancı uyruklu şahıs geri gönderme merkezine gönderilirken 2 organizatör ise tutuklandı.
Ardahan Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda, Kars'tan kargoyla uyuşturucu madde getiren minibüsü durdurarak 3 şüpheliyi gözaltına aldığını açıkladı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Antalya'daki yerel seçimlerde saat 10.05 itibarıyla CHP Adayı Muhittin Böcek yüzde 48.65, Cumhur İttifakı'nın Adayı Hakan Tütüncü yüzde 40.02 oy aldı. Oy sayım işlemleri devam ediyor ve açılan sandıklara göre Böcek önde bulunuyor.
CHP Fatih Belediye Başkan Adayı Mahir Polat, Fatih'teki son durumu açıkladı ve Türkiye'nin değiştiğini vurguladı.
Seçim çalışmaları boyunca ilgiyle karşılanan AK Parti Pütürge Belediye Başkan Adayı Mikail Sülük, oyların yüzde 54.4'ünü alarak yeniden Pütürge Belediye Başkanı seçildi. Sülük, önümüzdeki 5 yılda yarım kalan hizmetleri hayata geçireceklerini söyledi.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde mevcut Belediye Başkanı İskender Yıldırım, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yeniden başkan seçildi. Yıldırım, 6 bin 949 oy alarak rakiplerini geride bıraktı.
Besni ilçesinde yapılan belediye başkanlığı seçimlerinde AK Parti adayı Reşit Alkan, 6 bin 912 oy alarak belediye başkanı seçildi. CHP'nin adayı Vakkas Acar ise 20 oy farkla ikinci oldu.
Denizli'nin Tavas ilçesinde, CHP binasında seçim sonuçlarının kutlanması sırasında balkonun çökmesi sonucu 1 kişi öldü, 17 kişi yaralandı. Seçim kutlamaları için CHP Tavas İlçe Başkanlığı binasına gelen bir grup, balkonda sevinç gösterilerinde bulundu. Bu sırada, iki katlı binanın birinci katındaki balkon çöktü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan 18 kişi, ambulansla Tavas Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı Mehmet Palaz (60) hastanede yaşamını yitirdi. Yaralılardan 13'ü tedavilerinin ardından taburcu edilirken, 4'ünün tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
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31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den Didim Belediye Başkan adayı olan Hatice Gençay, seçimi açık farkla kazandı. CHP'li Gençay, kesin olmayan sonuçlara göre 26 bin 446 oyla Didim Belediyesinin ilk kadın belediye başkanı olarak tarihe geçti.
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