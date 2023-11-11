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Sadece 5 ay görevde kalabildi! CHP'de Eren Erdem'in yerine gelen yeni isim Burhanettin Bulut oldu - Son Dakika

Sadece 5 ay görevde kalabildi! CHP'de Eren Erdem'in yerine gelen yeni isim Burhanettin Bulut oldu

Sadece 5 ay görevde kalabildi! CHP\'de Eren Erdem\'in yerine gelen yeni isim Burhanettin Bulut oldu
11.11.2023 20:38  - Güncelleme: 20:42

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu döneminde Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak atanan Eren Erdem, Özgür Özel'in Genel Başkan seçilmesiyle birlikte bu görevde sadece 5 ay kalabildi. Yeni MYK'nın belirlendiği CHP'de Burhanettin Bulut, CHP Medya ve Halkla ilişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

CHP'li Eren Erdem, Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini sadece 5 ay yapabildi. Özgür Özel'in genel başkan seçilmesiyle birlikte açıklanan yeni MYK'da Burhanettin Bulut, CHP Medya ve Halkla ilişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

ÖZGÜR ÖZEL YENİ MYK'YI AÇIKLADI

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine genel başkan seçilen Özgür Özel, Parti Meclisi (PM) üyeleri ile ilk toplantısını yaptı. Özel toplantının ardından 24 kişiden oluşan Merkez Yönetim Kurulu'nu( MYK) açıkladı.

EREN ERDEM'İN YERİNE BURHANETTİN BULUT

CHP'nin yeni MYK'sında dikkat çeken değişiklikler göze çarptı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Medya, Planlama ve Sosyal Medya Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirdiği Eren Erdem bu görevde 5 ay kalabildi. Eren Erdem'in yerine Burhanettin Bulut, Medya ve Halkla ilişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak atandı.

GÖREVDE 5 AY KALABİLDİ

Eren Erdem, Kılıçdaroğlu'nun kurultayda kaybetmesinin ardından gazetecilere gönderdiği mesajında görevini bıraktığını duyurmuştu. Erdem mesajında, "Değerli basın emekçisi arkadaşım, Görev yaptığım 5 aylık süreçte; mesaime katkınız için çok teşekkür ederim. Elimden geldiğince işlerinizi kolaylaştırmaya çalıştım. İstemeden kırdığım biri varsa, helallik isterim. Özellikle, Ankara muhabirlerimizle çok sık birlikte olduk. Destek ve dayanışma için teşekkür ederim. Göreve yeni gelecek Medya sorumlusu arkadaşımızın iyi işler yapacağına inanıyorum. Bu toplulukta bulunan herkese sevgi ve saygılarımla." ifadelerine yer vermişti.

Eren Erdem-Kemal Kılıçdaroğlu

İŞTE CHP'NİN MYK ÜYELERİ

  • Genel Sekreter: Selin Sayek Böke
  • Parti Sözcüsü: Deniz Yücel
  • Medya ve Halkla ilişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Burhanettin Bulut
  • Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Gökan Zeybek
  • Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Ensar Aytekin
  • Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Özgür Karabat
  • Kadın Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Aylin Nazlıaka
  • Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Gül Çiftçi
  • Yurtdışı Örgütlenmesinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Mehmet Tüm
  • Milli Savunmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Yankı Bağcıoğlu
  • Enerji Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Deniz Yavuzyılmaz
  • Hazine Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Yalçın Karatepe
  • İçişleri Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Murat Bakan
  • Adalet Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Gökçe Gökçen
  • Çevre Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Gülşah Deniz Atalay
  • Dış ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: İlhan Uzgel
  • Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Sevgi Kılıç
  • Kültür Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Koza Yardımcı
  • Ticaret Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Volkan Demir
  • Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Zeliha Aksaz Şahbaz
  • Sanayi ve Teknoloji Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Pınar Uzun
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Suat Özçağdaş
  • Tarım Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Erhan Edem
  • Ulaştırma ve Altyapı Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Ulaş Karasu

EREN ERDEM KİMDİR?

Eren Erdem, 14 Ağustos 1986'da İstanbul Fatih'te doğdu. Aslen Malatya, Doğanşehir'lidir. İlk ve orta öğrenimini İstanbul da tamamladıktan sonra üniversite hayatına başladı. Okumakta olduğu üniversiteyi yarıda bırakmak zorunda kalmıştır. Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye Genel Seçimleri'nde CHP milletvekili olarak meclise giren Erdem, üniversite eğitimini yarıda bıraktı. TBMM'nin en genç siyasetçilerinden biri olarak, siyasete 7 Haziran 2015'te atılan Eren Erdem, 9 kitap yayımlattı. Eren Erdem, 7 Haziran 2015'te yapılan genel seçimler öncesi CHP İstanbul 3. bölgeden, 6. sırada aday oldu. 25. ve 26. dönemde milletvekilliği yaptı.

BURHANETTİN BULUT KİMDİR?

Bitlis'te 1970 tarihinde doğdu. Eczacı ve İktisatçı; İlk, orta ve lise eğitimini Adana'da tamamladı. Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ve Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun oldu. 1993 yılından itibaren Adana'da kendi eczanesinde çalıştı. Adana Eczacı Odasında 4 dönemi oda başkanı olmak üzere 6 dönem yöneticilik yaptı. Çukurova Kent Konseyi Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldı. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Çukurova ilçesi Belediye Meclis Üyesi oldu. CHP'de başta Adana İl Başkanlığı olmak üzere çeşitli görevlerde bulundu. Meslektaşı İpek Bulut ile evli olup Berfin Ege ile Cem Batu'nun babasıdır.

Burhanettin Bulut

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Burhanettin Bulut, Özgür Özel, Eren Erdem, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Sadece 5 ay görevde kalabildi! CHP'de Eren Erdem'in yerine gelen yeni isim Burhanettin Bulut oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sadece 5 ay görevde kalabildi! CHP'de Eren Erdem'in yerine gelen yeni isim Burhanettin Bulut oldu - Son Dakika
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