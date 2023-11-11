Sadece 5 ay görevde kalabildi! CHP\'de Eren Erdem\'in yerine gelen yeni isim Burhanettin Bulut oldu

CHP'li Eren Erdem, Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini sadece 5 ay yapabildi. Özgür Özel'in genel başkan seçilmesiyle birlikte açıklanan yeni MYK'da Burhanettin Bulut, CHP Medya ve Halkla ilişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.
CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine genel başkan seçilen Özgür Özel, Parti Meclisi (PM) üyeleri ile ilk toplantısını yaptı. Özel toplantının ardından 24 kişiden oluşan Merkez Yönetim Kurulu'nu( MYK) açıkladı.
CHP'nin yeni MYK'sında dikkat çeken değişiklikler göze çarptı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Medya, Planlama ve Sosyal Medya Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirdiği Eren Erdem bu görevde 5 ay kalabildi. Eren Erdem'in yerine Burhanettin Bulut, Medya ve Halkla ilişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak atandı.
Eren Erdem, Kılıçdaroğlu'nun kurultayda kaybetmesinin ardından gazetecilere gönderdiği mesajında görevini bıraktığını duyurmuştu. Erdem mesajında, "Değerli basın emekçisi arkadaşım, Görev yaptığım 5 aylık süreçte; mesaime katkınız için çok teşekkür ederim. Elimden geldiğince işlerinizi kolaylaştırmaya çalıştım. İstemeden kırdığım biri varsa, helallik isterim. Özellikle, Ankara muhabirlerimizle çok sık birlikte olduk. Destek ve dayanışma için teşekkür ederim. Göreve yeni gelecek Medya sorumlusu arkadaşımızın iyi işler yapacağına inanıyorum. Bu toplulukta bulunan herkese sevgi ve saygılarımla." ifadelerine yer vermişti.
Eren Erdem, 14 Ağustos 1986'da İstanbul Fatih'te doğdu. Aslen Malatya, Doğanşehir'lidir. İlk ve orta öğrenimini İstanbul da tamamladıktan sonra üniversite hayatına başladı. Okumakta olduğu üniversiteyi yarıda bırakmak zorunda kalmıştır. Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye Genel Seçimleri'nde CHP milletvekili olarak meclise giren Erdem, üniversite eğitimini yarıda bıraktı. TBMM'nin en genç siyasetçilerinden biri olarak, siyasete 7 Haziran 2015'te atılan Eren Erdem, 9 kitap yayımlattı. Eren Erdem, 7 Haziran 2015'te yapılan genel seçimler öncesi CHP İstanbul 3. bölgeden, 6. sırada aday oldu. 25. ve 26. dönemde milletvekilliği yaptı.
Bitlis'te 1970 tarihinde doğdu. Eczacı ve İktisatçı; İlk, orta ve lise eğitimini Adana'da tamamladı. Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ve Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun oldu. 1993 yılından itibaren Adana'da kendi eczanesinde çalıştı. Adana Eczacı Odasında 4 dönemi oda başkanı olmak üzere 6 dönem yöneticilik yaptı. Çukurova Kent Konseyi Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldı. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Çukurova ilçesi Belediye Meclis Üyesi oldu. CHP'de başta Adana İl Başkanlığı olmak üzere çeşitli görevlerde bulundu. Meslektaşı İpek Bulut ile evli olup Berfin Ege ile Cem Batu'nun babasıdır.
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