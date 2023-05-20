Cumhurbaşkanı 2. tur seçimi için gümrük kapılarında oy kullanma başladı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı 2. tur seçimi için gümrük kapılarında oy kullanma başladı

Cumhurbaşkanı 2. tur seçimi için gümrük kapılarında oy kullanma başladı

20.05.2023 08:31

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 mayıs pazar günü yapılacak 2. tur oylaması için yurt dışına kayıtlı seçmenler gümrük kapılarında oy kullanma işlemi başladı.

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 mayıs pazar günü yapılacak 2. tur oylaması için yurt dışına kayıtlı seçmenler gümrük kapılarında oy kullanma işlemi başladı.

Yurt dışına kayıtlı seçmenlerin Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 mayıs pazar günü yapılacak olan 2. tur oylaması için gümrük kapılarında oy kullanma işlemi başladı. Kırklareli'nin Dereköy Sınır Kapısında da İl Seçim Kurulu görevlileri sabahın erken saatlerinde hazırlıklarını tamamladı.

Seçmenler tatil günleri de dahil 24 saat oy kullanabilecek.

Öte yandan, gümrük kapılarında oy verme işlemleri ise 28 Mayıs 2023 Pazar günü saat 17.00'de sona erecek. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA
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28 Mayıs Seçimi, Kırklareli, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı 2. tur seçimi için gümrük kapılarında oy kullanma başladı - Son Dakika


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