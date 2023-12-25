Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan CHP\'ye bildiri tepkisi: Terörü kınayamamak korkaklıktır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) terör saldırılarını kınayan 4 partinin imza attığı ortak bildiriye, CHP ve DEM Parti'nin imza atmamasına tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terörü kınayamamak korkaklıktır. Teröristle aynı dili konuşan, terörist gibi muamele görmekten kaçamaz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'daki ATO Congresium'da Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günleri etkinliğine katılarak konuşma yaptı.

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki terör saldırısına ilişkin TBMM'de 4 partinin imza attığı ortak bildiriye değinen Erdoğan, bildiriye imza atmayan CHP ve DEM Parti'yi eleştirdi.

ERDOĞAN'DAN, TERÖRE KARŞI ORTAK BİLDİRİYE İMZA ATMAYAN CHP'YE SERT TEPKİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bölücü örgütün siyasi uzantısı gibi davrananları zaten muhatap almıyoruz. Bunlar bizim gözümüzde siyasi kuklalardır. Bunların terörü öven beyanatlarını göz ardı edemeyiz. Teröristle aynı dili konuşan terörist gibi muamele görmekten kaçamaz. Burada asıl sorgulanması gereken CHP'nin halidir. Milletçe hepimizin yüreği yanıyor. Siyasi partiler ortaklaşıyor ama Atatürk'ün partisi CHP, utanmadan bölücü örgüt uzantılarının yanında konumlanıyor." ifadelerini kullandı.

"İç kaleyi sarsmayı, bizi içerden zayıflatmayı amaçlayan sosyal terör eylemleri karşısında hep birlikte daha net bir duruş sergilemeliyiz." diyen Erdoğan, "Demokrasimizin imkanlarını kullanarak devlete, millete ve milli iradeye pusu kurulmasına asla müsaade etmeyiz." ifadelerini kullandı.

12 ASKERİMİZ ŞEHİT OLMUŞTU

Kuzey Irak'taki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 6 askerimiz şehit oldu. 22 Aralık'ta da 6 askerimizin şehit olduğu bölgede şehit sayısı 12'ye yükselirken Milli Savunma Bakanlığı, bölgeye operasyon düzenlemişti.

CHP, ORTAK BİLDİRİYE İMZA ATMADI

Kuzey Irak'ta PKK terör örgütünün saldırılarında 12 askerimizin şehit düşmesinin ardından TBMM'de AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi ortak bildiri imzaladı. PKK terör örgütünün saldırılarının kınandığı bildiride, "Terör ve şiddet hiçbir zaman hedefine ulaşamayacaktır." ifadelerine yer verildi. Öte yandan CHP ve DEM Parti bildiriye imza atmadı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, terör saldırılarıyla ilgili hükümetin parti grupları ve Meclis'i bilgilendirmediği sürece bildiriye imza atmayacaklarını söyledi.

ŞEHİDİN BABASI CHP LİDERİ ÖZGÜR ÖZEL'E TEPKİ GÖSTERDİ

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan 22 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan'ın cenazesi, önceki gün memleketi Elazığ'da toprağa verildi. Oğlunun üniformasıyla törene katılan şehidin babası Mehmet Aslan mikrofonu alarak evladı için helallik isteyip, "Selahattin Demirtaş'a, Osman Kavala'ya, selam gönderenlere de hakkımı helal etmiyorum." dedi. Bunun üzerine törene katılanlar "Kahrolsun PKK" sloganları attı.

CHP LİDERİ ÖZEL: DEMİRTAŞ'A SELAM OLSUN

Özgür Özel, genel başkan seçildiği CHP'deki 38. Olağan Kurultay'da Demirtaş ve Kavala'ya selam göndererek, "Memleketimin dört bir yanında altı oklu bayrağı sallayanlara, Soma'da, Zonguldak'ta, Bartın'da yerin yüzlerce metre altında çalışanlara, İzmir'de Agrobay'da direnen kadınlara, Silivri'de Bakırköy'de hepimizin yerine yatan Can Atalay'a, Tolga Şardan'a, Osman Kavala'ya, Selçuk Mızraklı'ya, Selahattin Demirtaş'a selam olsun." ifadelerini kullanmıştı.