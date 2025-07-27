Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan orman yangınlarıyla ilgili açıklama: Gece gündüz teyakkuz hâlindeyiz

Bursa ve Karabük'teki orman yangınlarına müdahale sürüyor. Bursa Gürsu'da 4 noktada alevler tekrar şiddetlenirken Karabük'te 5 gündür süren yangında bine yakın hane boşaltıldı. Yangınlar sürerken Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklama yaptı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TEYAKKUZ HALİNDEYİZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurdun farkı noktalarında çıkan orman yangınlarına ilişkin sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Erdoğan, mesajında, " Türkiye, orman yangınlarına karşı havada ve karada büyük bir mücadele yürütmektedir. yeşil Vatan'ımızı korumak için hâlihazırda 27 uçak, 105 helikopter, 6 bine yakın kara aracı, 25 bin kahraman orman çalışanımızla, 132 bin gönüllümüzle birlikte gece gündüz teyakkuz hâlindeyiz. Tarım ve Orman Bakanlığımız başta olmak üzere ilgili tüm kurumlarımız AFAD'ın koordinasyonunda çalışmalarını aralıksız şekilde, büyük bir hassasiyetle, özveriyle ve fedakârlıkla sürdürmektedir.

3 BİN 62 YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Yaz mevsiminin başından bu yana ülkemizde çıkan 3 bin 62 yangını tamamen söndürdük. Yeşil Vatan'ımızın farklı bölgelerinde devam eden ve en kısa sürede hayırlı haberler almayı dilediğimiz yangın söndürme çalışmalarında yüreğini ortaya koyan, canla başla görev yapan kahramanlarımıza Allah'tan muvaffakiyetler diliyor, emekleri için her birine ayrı ayrı şükranlarımı ifade ediyorum." dedi.

BURSA'DA 4 NOKTADA ALEVLER TEKRAR YÜKSELDİ

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde dün çıkan ve bugün sabah saatlerinde büyük oranda kontrol altına alındığı açıklanan orman yangınına, müdahale sürüyor.

İlçeye bağlı Yakuplar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangının ilerlemesi durduruldu. Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin havadan yangın söndürme uçaklarıyla ve helikopterleriyle, karadan arazöz ve tankerlerle müdahale ettiği yangını, tamamen söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor. Müdahalenin sürdüğü yangında, zaman zaman alevlerin tekrar yükseldiği ve dumanların yoğunlaştığı gözlemleniyor. Dün öğleden sonra başlayan yangının söndürme çalışmalarına köylüler de su ve ilaçlama tankerleriyle destek veriyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Gürsu ilçemize bağlı Dışkaya mevkii ve Gürsu TOKİ yolunda devam eden yangınlarla beraber toplam 4 ayrı noktada alevler şiddetini tekrar artırmıştır" denildi.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI BOZBEY'DEN AÇIKLAMA

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey CNN TÜRK'te yangınla ilgili son durumu aktarırken, "Gürsu'da tahminen 3 bin hektarlık alan etkilendi. 3 köyümüz risk altındaydı, can kaybı olmadı. Karbonmonoksit zehirlenmeleri oluyor, ekiplerimiz hemen müdahale ediyor. Büyük bir çalışma var, vatandaşlarımızın hepsi duyarlı." dedi.

ANONSLA YARDIM ÇAĞRISI YAPILIYOR

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde dün çıkan ve kısmen kontrol atına alınan orman yangınında alevler yeniden canlanırken, Harmancık Belediyesi'nden yapılan anonslarda, yangının artarak devam ettiği, traktör ve su tankerleri olan vatandaşların bölgeye intikal etmeleri istendi. İlçedeki çiftçiler, traktörlerine bağlı ilaçlama tankerlerine su doldurarak, hızla yangın bölgesine gitti.

KARABÜK'TE YANGIN SÜRÜYOR, 928 HANE TEDBİREN TAHLİYE EDİLDİ

Safranbolu ilçesi Çavuşlar köyü Mezarlık mevkisinde 23 Temmuz'da saat 14.30 ve Ovacık ilçesi Kışla köyü Merkez Mahallesi Pazar Yeri mevkisinde de aynı gün saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Çevre ilçe ve illerden yangınla mücadele için itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile polis TOMA'ları bölgeye sevk edildi. Yangına, 23 helikopter, 2 uçak, 363 araç ve 1386 personelle havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangının etkili olduğu bölgelerin yakınlarında bulunduğu için tahliye edilen köy sayısı ise 14'ten 18'e yükseldi. Kent genelinde orman yangınlarıyla havadan ve karadan mücadele ediliyor.

Karabük Valiliği, kentte 23 Temmuz'dan beri devam eden orman yangınlarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, 19 köydeki toplam 928 hanenin can güvenliği sebebiyle tahliye edildiği ifade edilerek şöyle denildi:

"23 Temmuz'da Safranbolu Çavuşlar ve Ovacık Kışla'da başlayan orman yangınlarına 363 araç ve 1386 personel, 21 helikopter ve 2 uçak ile müdahale ediliyor. 19 köy ve 928 hane can güvenliği sebebiyle tedbiren tahliye edildi. 1839 vatandaşımız güvenli bölgelere alındı. Yangından 58 yapı etkilenmiş olup, hasar ve zarar tespit çalışmaları devam etmektedir."