Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: 28 ilin milli eğitim müdürü değişti

İmamoğlu ve Kurum\'a seçimde iki rakip daha geliyor

Bazı bakanlık ve kamu kurumlarına ilişkin atama ve görevden alma kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. İstanbul, Ankara, ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 28 ile yeni il milli eğitim müdürü atandı.

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Emrah Baydemir, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci maddesi gereğince görevden alındı. Karar ile birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince, Yüksek Fen Kurulu Üyesi olan Mustafa Tahsin Badem, Feriha Koç, Davut Oğuz, İdris Ertuş ve Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdür Yardımcısı Yahya Kesimal görevden alınırken, Yüksek Fen Kurulu Üyeliğine Yapı İşleri Genel Müdür Yardımcısı Elif Uz, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Yardımcılığına Mahmut Emirdoğan, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdür Yardımcılığına ise Hayri Taştan atandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında, Altyapı Yatırımları Genel Müdür Yardımcıları Necdet Sümbül ve Serdar Ünsal ile Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Şeref Tabak görevden alındı.

ANKARA VE İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLERİ GÖREVDEN ALINDI

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'ncü maddeleri gereğince Milli Eğitim Bakanlığında, Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Harun Fatsa, Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, Bitlis İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, Gümüşhane İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu, Kilis İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, Siirt İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip ve Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan görevden alındı.

Milli Eğitim Bakanlığında İl Milli Eğitim Müdürlüklerine yapılan atamalar ise şu şekilde: