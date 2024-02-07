Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şanlıurfa\'da 1314 deprem konutunun anahtar teslimini yaptık

Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'da düzenlenen Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'ne katıldı. Törende konuşan Erdoğan, 1314 afet konutunun kurasının çekildiğini ve Şanlıurfa'da devam eden konutların da hak sahiplerine teslim edileceğini belirtti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ŞANLIURFA'DA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Şanlıurfa belediye başkanı adaylarını tanıttıktan sonra Harran Üniversitesi'nde düzenlenen Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'ne katıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın da birer konuşma yaptığı törende, kura çekimi öncesi Şanlıurfa İl Müftüsü Ramazan Tolan dua etti.

"1314 KONUTUN KURASINI ÇEKTİK"

Erdoğan, bugün 1314 konutun kurasını çektiklerini belirterek, "Şanlıurfa'da 4 bin konutun yapımı devam ediyor. Bunları da hak sahibi kardeşlerime peyderpey teslim edeceğiz. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın hiçbirine mahcup olmamak için canla başla çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

"ELBETTE BEDEL ÖDEDİK, SARSILDIK"

Erdoğan, "Bir başka ülkenin başına gelse, o ülkeyi yerle yeksan edecek nice hadise, bizi yolumuzdan döndüremedi. Elbette bedel ödedik, sarsıldık. Hiçbir badirenin hedeflerimizle aramıza girmesine izin vermedik. Yaraları sarma noktasında ortaya koyduğumuz gayretin bizatihi şahidi, milletimizdir. Zaman zaman ortaya çıkan sorunları, kördüğüm haline gelmeden çözüme kavuşturuyoruz. Bugünkü törenimizle 1208'i il ve ilçe merkezlerinde 106'sı kırsalda toplam 1314 afet konutumuzun kurasını çekiyoruz. Deprem konutlarının hak sahibi kardeşlerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

"ŞANLIURFA'DA DEPREMDE 719 BİNA YIKILDI"

Depreme ilişkin rakamları paylaşan Erdoğan şunları söyledi: "6 Şubat depremleri, son bir asırda maruz kaldığımız en büyük felakettir. Can kaybı olarak 53 binden fazla insanımızı toprağa verdik. Şanlıurfa'da 200 vatandaşımız hayatını kaybetti. Şanlıurfa'da depremde 719 bina yıkıldı. Enkazların tamamı temizlendi. 8217 ağır hasarlı binadan 7321'inin enkazı kaldırıldı. 9 bin 799 konut, 651 iş yeri, toplam 10 bin 891 hak sahibi hak kardeşimiz bulunuyor.

"DEPREMZEDE AİLELERE 288 MİLYON LİRA KİRA YARDIMI YAPTIK"

Acil yıkılacak ve yıkık 1437 bina enkazının tamamı temizlendi. Ağır hasarlı 8 bin 217 binadan 7 bin 321'inin enkazı kaldırıldı. Şanlıurfa'da 9 bin 799 konut, 651 iş yeri, 441 ahır olmak üzere toplam 10 bin 891 hak sahibi kardeşimiz bulunuyor. Depremden etkilenen ailelere şimdiye kadar geçici barınma kapsamında toplam 288 milyon tutarında kira yardımı yaptık. Şanlıurfa'da kurulan ve dağıtılan çadır sayısı, yaklaşık 9 bindir. İlimizde 578 konteynerin olduğu 2 konteyner kent faaliyet gösteriyor.

"TÜM DEPREMZEDE KARDEŞLERİMİZ İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Kırsalda ise 20 bin 595 kişinin kaldığı 3 bin 470 konteyner mevcuttur. Şanlıurfalı depremzedelerimizin ihtiyaçlarının karşılanması için ne yapılması gerekiyorsa; bugüne kadar onu yapmaktan çekinmedik. Seçime bölgemizde yaşanan krizlere rağmen; 1 yıl gibi kısa sürede tüm çalışmalara imza attık. Kimi zaman elimizde olmayan sebeplerle ortaya çıkan eksiklikleri de hızla telafi etmenin çabası içinde olduk. İnşallah bundan sonra da sizin için, tüm depremzede kardeşlerimiz için çalışmaya devam edeceğiz."

"HİÇBİR AYRIM YAPMADAN DEPREM BÖLGESİNİ AYAĞA KALDIRMAYA ÇALIŞTIK"

Deprem bölgesinde hiçbir ayrım gözetmediklerini ifade eden Erdoğan, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Deprem gibi hepimizi derinden sarsan ve yaralayan bir meseleyi günlük tartışmaların mezesi halinde getirmek; son derece yanlış bir tutumdur. İlk günden itibaren bizim deprem bölgesi ile ilgili tavrımız hep böyle oldu. Hiçbir ayrım yapmadan deprem bölgesini yeniden hızla ayağa kaldırmaya çalıştık. Siyasi görüşüne, meşrebine, kökenine bakmaksızın depremzedelerimizin yaralarının sarılmasına odaklandık.

"ASIL MARİFET ŞEHİRLERİ, ÜLKEYİ İMAR VE İNŞA ETMEK"

Devletimizin imkanlarını harekete geçirerek, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermenin mücadelesini verdik. Sizler, Şanlıurfa'da nasıl büyük bir fedakarlıkla ve samimiyetle çalıştığımızı çok iyi biliyorsunuz. Diğer illerimizde yaşayan kardeşlerimiz de gayretlerimizin şahididir. Meseleye 'Nasıl siyasi kazanım elde ederim' zihniyetiyle değil; 'Vatandaşımızın hayır duasını nasıl alırım' anlayışıyla yaklaşıyoruz. Asıl marifet; şehirleri, ülkeyi imar ve inşa etmek, halkın kalbini kazanmak, onları mutlu etmektir.

"81 VİLAYETİMİZİN HER BİR MAHELLESİNDE ESERİMİZ VAR"

Başkaları siyasi ikbal hesabı yapıyor olabilir. Ama Şanlıurfalı kardeşlerimizin içten söylediği 'Allah ondan razı olsun' niyazını hiçbir dünyalığa değişmeyiz. Rabb'imiz bizlere yaklaşık 22 yıl iktidarda olmak üzere 40 sene boyunca siyaset yolu ile aziz milletimize hizmet etme imkanı bahşetti. Allah'a hamdolsun; 81 vilayetimizin her bir ilçesinde, her bir mahallesinde ayak izimiz, eserimiz, dikili bir taşımız var. Afrika'dan Asya'ya, Filistin'den Türkistan'a gönül coğrafyamızdaki tüm mazlumların imdadına koştuk."

"CHP GENEL BAŞKANLARI GİBİ POLEMİK YAPMA HEVESİNDE DEĞİLİZ"

Erdoğan, şöyle devam etti: "Şimdi soruyorum sizlere, bir siyasetçi için bundan daha büyük bir lütuf olur mu? Bir devlet adamı için bundan daha büyük bir paye, daha büyük bir şeref olur mu? Tabii ki olmaz. Dolayısıyla eskisi ve yenisiyle CHP genel başkanları gibi polemik yapma, laf üstüne laf koyma hevesinde değiliz. Bilakis iş yapmanın, hizmet etmenin, eser kazandırmanın, Şanlıurfalı kardeşlerimizin sorunlarına çare bulmanın peşindeyiz. İnsanımızın yürek yangınını bir an önce söndürmenin derdindeyiz.

"VAKTİMİZİ BU KİFAYETSİZ MUHTERİSLERE ASLA HARCAMAYACAĞIZ"

Sırf oy vermediler diye depremzedelerimize hakaret edenleri, gecenin bir yarısı kaldıkları misafirhanelerden kapı dışarı atanları, ufukta seçim sandığını görünce deprem bölgesini hatırlayanları, deprem meselesinde bile yük almak yerine millete yük olmayı tercih edenleri, tarihe ve maşeri vicdana havale ediyoruz. Vaktimizi ve enerjimizi bu kifayetsiz muhterislerle asla harcamayacağız. Bunların siyasi sahtekarlıklarla bizim üzerimizden kendi koltuk kavgalarını, beceriksizliklerini ve iş bilmezliklerini örtmelerine alet olmayacağız.

"İŞİMİZE BAKACAĞIZ, HEDEFLERİMİZE KİLİTLENECEĞİZ"

İşimize bakacağız, hedeflerimize kilitleneceğiz. Tüm gücümüzle deprem şehirlerimizi bir an önce ihya ve imar etmeye çalışacağız. Bugün burada olduğu gibi depremzedelerimizi en kısa sürede yeni, güvenli, huzurlu ve mutlu yuvalarına kavuşturmak için koşturacağız. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun diyorum."