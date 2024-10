Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörün olmadığı Türkiye\'yi mutlaka inşa edeceğiz

Politika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan , " Türkiye çok büyük devlettir. 2 bin 200 yılı aşan hafıza ile değerlendiriyoruz. Bir adım atmadan her şeyi hesaba katıyoruz. Kurulan tuzakları bozarak hedeflerimize yürüyeceğiz. Terörün olmadığı Türkiye'yi mutlaka inşa edeceğiz. Bu topraklar üzerinde daha nice asırlar boyunca Türk, Kürt, Arap, Alevi, Sünni demeden 85 milyon hep beraber, kardeşçe yaşayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'ın Gülderen Mahallesi TOKİ Konutları'nda düzenlenen 'Yeniden Daha Güçlü Anadolu' 130 Bin Konut Anahtar Teslimi, Kura Çekimi ve Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. Törende İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da bir konuşma yaptı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi öncelikle Hatay'a olan şükran borcumuzu ödemek istiyorum. Bundan 7 ay önce çok çekişmeli geçen bir yerel yönetimler seçimi yaşandı. Kardeşlerimiz depremin yaralarını sarmaya çalışırken birileri kendi aralarında koltuk kapmaca oynuyordu. Hatay, belediyecilik hizmetlerinde bakımsızlığa terk edilmiştir. Hatay, gündelik siyasetin ayak oyunlarının kurbanı olmuştu. Cumhur İttifakı olarak Hataylı kardeşlerimizin çığlıklarına kulak verdik. Gündemi Hatay'a hizmet olacak bir kadroyla sizlerin huzuruna çıktık. 31 Mart gecesi gözümüz, kulağımız hep Hatay'da oldu; sizlerden gelecek müjdeli haberlerde oldu. Hatay'a bakan bir çift göz lazımdı. Şimdi sizlere öyle bir belediye başkanı gönderdik ki milletvekilleri ile beraber inşallah çift gözlü olacak, dört gözlü olacak ve Cumhurbaşkanı ile beraber burasını ayağa kalkacağız" dedi.

'CANLARIMIZI HİÇBİR ZAMAN UNUTMADIK'

6 Şubat'ta asrın felaketinin yaşandığını hatırlatan Erdoğan, "Dünyanın 90 ülkesinden daha geniş bir alanı etkileyen bu depremlerde Hatay'ımız başta olmak üzere 11 ilimizde büyük yıkımlara yol açtı. O gün kimi kardeşlerimizin ifadesiyle hüznü, çaresizliği, kıyameti, kimine göre endişeyi, felaketi acıyı yaşadık. Toprağın altında kalan canlarımızı hiçbir zaman unutmadık. Ama yüreğimizdeki acı, yaşadığımız yıkım çok büyük olsa da umudumuzu daime diri tuttuk. Depremin hemen ardından 3 ay gibi kısa sürede 180 bin konutumuzu yapımına başladık. Böylece 11 ilimizi dünyanın en büyük şantiye sahasına dönüştürdük. Bugün deprem bölgemizde 1900 şantiyede, 4 bin 333 köyümüzde, 160 bin mimar, mühendis ve işçi kardeşimiz canla başla çalışıyoruz. Şu ana kadar 350 bin 430 konut ve işlerinin ihalesini gerçekleştirdik. Bunlardan 18 bin 404'ü Hatay'da olmak üzere 101 bin 254 tanesini teslim ettik. Bugün Hatay'ımızda 7 bin 856, Malatya'mızda 6 bin 759, Gaziantep'imizde 5 bin 259, Kahramanmaraş'ımızda 3 bin 135, Adıyaman'ımızda 3 bin 108, Adana'mızda 648, Diyarbakır'ımızda 641, Elazığ'ımızda 569, Şanlıurfa'mızda 17, Kilis'imizde 9, Osmaniye'mizde 1310 olmak üzere toplamda 29 bin 310 bin yuvamızın daha kuralarını çekerek hak sahiplerine teslim ediyoruz. Hatay'da toplam 152 bin 959 hak sahibimiz var. 11 ilimizde ise toplam 442 bin 709 hak sahibi bulunuyor. Bu yılın sonuna kadar 201 bin 688 ev ve iş yerimizi daha anahtarlarını sahiplerine teslim edeceğiz. 2025 yılı sonunda 452 bin 958 konut, iş yeri ve ahırı teslim etmiş olacağız. Deprem bölgesinde evine girmeyen hiçbir hak sahibimiz kalmayacak" diye konuştu.

'ARAMIZA NİFAK TOHUMLARI EKEMEYECEKLER'

Türkiye'nin çok büyük bir devlet olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Ne kandan, gözyaşından beslenen terör baronları ne gözlerini Hatay'a diken emperyalizmin uşakları, hiçbiri 'Türkiye Yüzyılı' ülkümüzde aramıza giremez. Türkiye çok büyük devlettir. 2 bin 200 yılı aşan hafıza ile değerlendiriyoruz. Bir adım atmadan her şeyi hesaba katıyoruz. Kurulan tuzakları bozarak hedeflerimize yürüyeceğiz. Terörün olmadığı Türkiye'yi mutlaka inşa edeceğiz. Bu topraklar üzerinde daha nice asırlar boyunca Türk, Kürt, Arap, Alevi, Sünni demeden 85 milyon hep beraber, kardeşçe yaşayacağız. Millet olarak birlik ve beraberliğimiz her türlü hainliğin, her türlü alçaklığın, her türlü sabotaj girişiminin fevkindedir. Terör örgütleri bizi maşa gibi kullanamayacak. Hedeflerine ulaşamayacaklar. İç cephemizi sarsamayacaklar. Ezeli ve edebi kardeşliğimize pusu kuramayacaklar. Aramıza nifak tohumları ekemeyecekler. Hep beraber Türkiye olmamızı engelleyemeyecekler. Kardeşliğimizi bozamayacaklar. Öyleyse emin adımlarla yarınlara yürüyor muyuz" dedi.

'ALLAH'TAN BUNLARIN KAHRINI BEKLİYORUZ'

İsrail'in İran'a düzenlediği saldırıya da değinen Erdoğan "Dün gece İsrail saldırganlığının hedefi olan komşumuz İran'a ve İran hükümetine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Batılı güçler tarafından iyice şımartılan Siyonist İsrail hükümeti, bu tarz saldırılarla bölgesel bir çatışmanın fitilini ateşlemeye çalışıyor. İsrail'in ve destekçilerinin bu oyununa gelinmemesi, son derece önemli ve İsrail bu anlayışla, bu kafayla bir yere varamayacak. ve duamız şu; ya Kahhar ismi şerifin hürmetine. Allah'tan bunların kahrını bekliyoruz" diye konuştu. Erdoğan'ın konuşmasının kura ve teslim töreni gerçekleştirildi.