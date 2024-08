Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm denizaltılarımızı 2029 yılına hizmete alarak donanmamızın gücüne güç katacağız"

"Topraklarımızda huzur içinde yaşamak için mavi vatanımızda etkin bir donanmaya sahip olmamız gerektiğinin bilincindeyiz"

Mavi Vatan'ın Pirireis'i denize indi

MUĞLA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hızırreis denizaltımızı 2025 yılında, havuz donatım faaliyetlerini başlattığımız Muratreis denizaltımızı 2026 yılında hizmete almayı planlıyoruz. Dördüncü denizaltımız Aydınreis'in inşaat faaliyetleri süratle devam ediyor. Tüm denizaltılarımızı 2029 yılına hizmete alarak donanmamızın gücüne güç katacağız" dedi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Marmaris Aksaz Deniz Üs Komutanlığı bünyesinde Aksaz Tersane Komutanlığının açılışı ve deniz platformlarının teslim töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleşti.

Aksaz Tersanesi Komutanlığı açılış töreni çerçevesinde Pirireis Denizaltısı hizmete girişi, Hızırreis Denizaltısı bayrak çekme ve seyir deneyimleri başlangıcı, Muratreis Denizaltısı havuz donatım faaliyetleri başlangıcı, YAKIT 2-3-4 Akaryakıt Gemileri ve 3 bin tonluk Denizaltı Havuzu hizmete giriş törenleri yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada, "Bu özel günde tersane komutanlarımızla birlikte ordumuz için büyük öneme haiz Pirireis denizaltımızı hizmete alıyor. Hızır Reis Denizaltı halkımıza bayrak çekiyor ve şehit seslerini başlatıyoruz. Ordumuz için kritik öneme haiz Pirireis denizaltımızı hizmete alıyor, Hızırreis denizaltımıza bayrak çekiyor, seyir testlerini başlatıyoruz. Gemilerimizin inşasında emeği geçen her bir kardeşime kalpten teşekkür ediyor TSK için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Kahraman gazilerimize ülkem ve milletim adına şükranlarımı arz ediyor, rabbim hepsinden razı olsun diyorum. Mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz. Üç tarafı denizlerle çevrili tüm dünyanın gözü üzerinde olan bir ülkeyiz. Asırlar boyunca küresel güç mücadelelerine sahne olmuş bir coğrafyanın tam merkezinde yer alıyoruz. Topraklarımızda huzur içinde yaşamak için Mavi Vatanımızda etkin bir donanmaya sahip olmamız gerektiğinin bilincindeyiz. 2002'den beri güçlü Türkiye güçlü ordu şiarıyla TSK'yı her alanda güçlendirmenin çabası içindeyiz. Deniz Kuvvetleri'mizin ihtiyacı olan her türlü platform ve sistemin tedariki için bütün imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız" dedi.

"Tüm yeni nesil denizaltılarımızı 2029 yılında hizmete alacağız"

İnşası devam eden tüm yeni nesil denizaltıların 2029 yılında hizmete alınacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Projesi tamamlanan, yapımına başlanan, modernize edilen her bir gemi ile donanmamızı hedeflediğimiz seviyeye bir adım daha yaklaştırıyoruz. TCG Pirireis, 6 adet havadan bağımsız tahrik sistemine sahip denizaltımızın ilkidir. Pirireis denizaltımızda şimdiye kadar 380'in üzerinde fabrika, liman ve seyir kabul testi başarıyla icra edildi. Reis sınıfı denizaltımız dünyadaki emsallerine kıyasla çok daha üstün özelliklerle donatılmaktadır. Hızırreis denizaltımızı 2025 yılında, havuz donatım faaliyetlerini başlattığımız Muratreis denizaltımızı 2026 yılında hizmete almayı planlıyoruz. Dördüncü denizaltımız Aydınreis'in inşaat faaliyetleri süratle devam ediyor. Tüm denizaltılarımızı 2029 yılına hizmete alarak donanmamızın gücüne güç katacağız" diye konuştu.

"138 yıllık hayalimiz olan kendi denizaltı üretim hedefimizi MİLDEN projesi başlatmayı ümit ediyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Halihazırda kendi savaş gemisini tasarlayan, inşa eden, idamesini gerçekleştirebilen sayılı ülkeler arasındayız. Bununla yetinmiyoruz, 138 yıllık hayalimiz olan kendi denizaltımızı inşa etme hedefimize MİLDEN projemizle başlamayı ümit ediyoruz. Kendi denizaltısını inşa edebilen dünyadaki lider ülkeler arasına girmiş olacağız. MİLDEN projemizle ilgili çalışmalarımız kendi mecrasında ilerliyor. Pirireis kendi güdümlü mermilerimiz Atmaca ve Gezgin'in yanı sıra kısa süre harp atışıyla etkisini gördüğümüz gururumuz Akya torpidomuzu da kullanacaktır. Çok önemli projeleri hayata geçirdik. Milli hücumbot, yeni tip mayın avlama gemisi, açık deniz karakol gemisi, yeni tip çıkarma aracı gibi önemli platformların inşası devam ediyor. Deniz Kuvvetleri'mizde çığır açacak TF2000 hava savunma harbi, milli denizaltı ve milli uçak gemisinin dizayn çalışmaları sürüyor" dedi.

" Savarona'yı bakımsızlıktan kurtardık"

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Bir çocuğun oyuncağını beklemesini bekledim' dediği Savarona'yı bakımsızlıktan kurtarıp millete kazandırdıklarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TF2000 ile ülkemizin hava savunmasını denizden itibaren kademeli olarak sağlayacağız. Hava tehdidine karşı TCG Anadolu ve milli uçak gemisi gibi kritik kabiliyetlerimizin korunmasını temin edeceğiz. Milli uçak gemimizde Hürjet, Kızılelma, TB3 ve ANKA-3 yerli hava araçlarımız ile denizaşırı etki alanlarındaki hak ve menfaatlerimiz korunacaktır. Tüm bu projelerimizin devreye girmesiyle Deniz Kuvvetleri'miz çok daha üstün kabiliyetlere kavuşacak, Mavi Vatan'daki haklarımız etkin bir şekilde savunulacaktır. Gazi Mustafa Kemal'in bir çocuğu oyuncağını beklemesini bekledim dediği Savarona'yı bakımsızlıktan kurtarıp milletimize kazandırdık. Birileri sadece Gazi'nin ismini kullanarak siyasi rant peşinde koşarken biz binlerce yıllık tarihimizin tamamını bir bütün olarak kucaklıyoruz. Tersane altyapımızı güçlendirme çalışma çabamız devam edecek. İleride inşallah Mersin'de bir tersanemiz olacak" diye konuştu.

"Türkiye çok daha fazlasını başaracak kapasiteye sahiptir"

Temel hedeflerinin güçlü ve tam bağımsız bir savunma politikası, güçlü ve tam bağımsız savunma sanayii olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bugün Deniz Kuvvetleri'nin muharip unsurlarına lojistik destek sağlayacak milli tersanemizde inşa edilen her biri 200'er tonluk 3 adet yakıt gemisini hizmete alıyoruz. Deniz Kuvvetleri'miz ile sahil güvenlik komutanlığımıza bağlı yüzer unsurların lojistik ihtiyaçlarını daha rahat karşılayabileceğiz. Çok kısa sürede nasıl büyük mesafeler kat ettiğimizi görebiliyoruz. 22 yılda savunma sanayiinde araştırma kuruluşları teknoloji merkezleri, askeri özel sektör tersaneleri ile adeta bir devrim gerçekleştirdik. 2002'de ülkemizde 62 olan savunma sanayii sayımız 1031'e, 56 olan savunma sanayii firmamız 3 bin 500'e çıktı. Gemilerimizin ihtiyaç duyduğu farklı özellikteki radarların geliştirilmesi, yakın savunma sistemimiz Gökdeniz'in üretimlerin tamamlanarak gemilerimize entegrasyonu gibi pek çok faaliyeti büyük bir kararlılıkla yürütüyoruz. 200 adet deniz platformu ile 40 adet su üstü ve su altı otonom denizaltı projemiz hala devam ediyor. Türkiye çok daha fazlasını başaracak kapasiteye sahiptir. Nice ambargoya rağmen elde ettiğimiz neticeler inancın, azmin gayretin neleri başarabileceğini hepimize göstermiştir. Karada, havada, denizde ve her yerde güçlü bir TSK için gerekeni yapmaya devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Bizi yolumuzdan çevirmeyi amaçlayan engellere takılmadan, yılmadan, yorulmadan kesinlikle geri adım atmadan Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda emin adımlarla yürüyeceğiz. Temel hedeflerimiz güçlü ve tam bağımsız bir savunma politikası, güçlü ve tam bağımsız savunma sanayiidir. İnşa faaliyetleri devam eden askeri gemilerimizin donanma envanterine bir an önce katılmasını ümit ediyor, sizleri saygı ile selamlıyorum."

"Güçlü bir denizaltına sahip olmak tercih değil, zorunluluk"

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de, "Bugün, yerli ve milli savunma sanayimizin ulaştığı üstün seviyeyi ortaya koyan yeni tip denizaltımız ve akaryakıt gemilerimiz ile bu alandaki yüksek tesisleşme seviyemizin göstergesi Aksaz Tersanemizin ve denizaltı havuzumuzun hizmete girmesinin haklı gururunu yaşıyoruz. Bu anlamlı töreni teşriflerinizle bizleri onurlandırdığınız için zat-ı devletlerine şükranlarımı arz ediyor; Bu güzide sistem ve tesislerin; ülkemize, asil milletimize ve Silahlı Kuvvetlerimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Önceden, savunma sanayisi ne yazık ki dışa bağımlı olan, kısıtlı imkanlarla varlık yokluk mücadelesi veren bir ülkeydik. Parasını ödediğimiz halde ürünlerimizi teslim alamadığımız günleri, türlü engellemelere ve zorluklara maruz kaldığımız zamanları, bir an olsun unutmadık. Nice badirelerle karşılaşsak da tarihte olduğu gibi, yılmadan yorulmadan çalışmaya devam ettik. Özellikle son 20 yılda, Zat-ı alilerinin stratejik vizyonu, liderliği ve kararlı duruşları sayesinde Türkiye; kendi gemilerini ve silah sistemlerini tasarlayıp üretebilen ve bu ürünleri ihraç ederek uluslararası pazarda adından övgüyle söz ettiren bir ülke haline geldi. Bir asır önce, ithal edeceğimiz iki gemiye ihtiyaç duyuyorken; bugün, aynı anda birçok silah sistemini yerli ve milli imkanlarıyla üreten ve ihraç eden bir ülke konumundayız. İbn-i Haldun'un dediği gibi "Coğrafya kaderdir." Denizlerimiz de bu kaderin, ayrılmaz bir parçası ve kuvvet çarpanıdır. Dolayısıyla üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizin, hakkını ve hukukunu korumak için güçlü bir Deniz Kuvvetine sahip olmamız bir tercih değil, zorunluluktur. Bu bilinçle, şanlı Türk donanmasını daha modern, daha etkin ve daha güçlü kılmak için, deniz savunma sanayinde de büyük aşamalar kat ettik, ediyoruz. Yerli, milli ve modern savunma sanayimizin yeni göz bebeği olan ve bugün hayata geçirilmesine şahitlik ettiğimiz sistem ve tesisler de, bu gayretlerimizin somut birer neticesidir" dedi.

"Yaşanan hassas gelişmeler ışığında bu projelerin önemi daha önem kazanıyor"

Bakan Güler, açılışı yapılan ve hizmete giren denizaltılar ile ilgili değerlendirmesinde, "Yeni tip denizaltımız, gemilerimiz ve tesislerimiz sayesinde; Deniz Kuvvetlerimizin harekat kabiliyeti ve etkinliği daha da artacak, Deniz sistemlerimizin inşa, bakım ve onarım faaliyetleri daha yüksek kapasitede ve daha hızlı bir şekilde icra edilecektir. Özellikle stratejik önemdeki Marmaris/Aksaz'da teşkil ettiğimiz tersanemiz ile bölgede konuşlu veya Akdeniz ve Ege'de faaliyet gösteren donanmamızın; ihtiyaçlarının en hızlı şekilde karşılanması, teknik destek temini ve idamesi gerçekleştirilecektir. Bu sayede Deniz Kuvvetlerimiz; faaliyetlerini daha etkin ve güvenli bir şekilde yerine getirecek; dünyanın önde gelen deniz kuvvetleri arasındaki seçkin yerini pekiştirecektir. Savunma sanayinde hayata geçirdiğimiz bu projelerin, ne kadar ehemmiyetli olduğu, bölgemizde ve dünyada yaşanan hassas gelişmelerin ortaya çıkardığı tehdit ve tehlikeler karşısında, keza Akdeniz'in giderek artan önemi dikkate alındığında, daha da iyi anlaşılmaktadır. Nitekim; terörle mücadeleden/hudutlarımızın güvenliğinin sağlanmasına, Mavi ve Gök vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizin korunmasından-ülkemizin uluslararası arenadaki etkinliğinin sürdürülmesine kadar tüm faaliyetlerimizde yerli ve milli savunma sanayimiz, belirleyici bir rol oynamaktadır. Dolayısıyla güçlü ve bağımsız bir savunma sanayii, bekamızın ayrılmaz bir parçasıdır. Bu anlayışla Türk Silahlı Kuvvetlerimizin her alanda imkan ve kabiliyetlerini, en yeni teknolojilerle geliştirmek için büyük şevk ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Cumhuriyetimizin ikinci asrına başladığımız bu kutlu dönemde, "Türkiye Yüzyılı" hedeflerimiz doğrultusunda, yeni başarıları, tarihimizin altın sayfalarına yazmak ve yazdırmak en büyük hedefimizdir. Bu vesileyle, hizmete alınan yeni tip denizaltımız Piri Reis'in, Akaryakıt Gemilerimiz ile hayata geçirilen deniz platformunun, açılışını gerçekleştirdiğimiz Aksaz Tersanemizin ve havuz donatım faaliyetlerine başlayan Murat Reis Denizaltımızın, bir kez daha ülkemize, asil milletimize ve Silahlı Kuvvetlerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.

"Havadan Bağımsız Tahrik sistemine sahip ilk denizaltımız TCG Pirireis'in hizmete girişinin haklı gururunu yaşıyoruz"

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu da yaptığı konuşmada, "Deniz Kuvvetlerimizin stratejik unsurlarının başında denizaltılarımız gelmektedir. Bugün, Donanmamıza katılarak caydırıcı gücümüzü arttıracak Havadan Bağımsız Tahrik sistemine sahip ilk denizaltımız TCG Pirireis'in hizmete girişinin haklı gururunu yaşıyoruz. Bu denizaltımız uzun süre satha çıkmak zorunda kalmadan gizliliğini azami seviyede idame ederek harekat icra edebilecek, kendi milli güdümlü mermilerimiz Atmaca ve Gezgin'e ilave olarak yakın zamanda Harp Atışı ile etkisini gördüğümüz, gururumuz milli ve yerli 'Akya' torpidomuzu kullanacaktır. Aynı proje kapsamında inşa edilen ikinci denizaltımız Hızırreis, 2023 yılı Mayıs ayında denize indirilmiştir. Bugün bayrağımızı çekerek seyir deneyimlerine başlayacak olan denizaltımız 2025 yılında hizmete girecektir. Diğer yandan, projenin üçüncü denizaltısı olan Muratreis'in Haziran 2024'te Havuza çekilmesini müteakip havuz donatım faaliyetlerine başlanmıştır. Muratreis Denizaltımız 2026 yılı içerisinde hizmete girecektir. 2024 yılında Pirireis, 2025 yılında Hızırreis, 2026 yılında da Muratreis denizaltılarının hizmete girmesinin ardından; proje kapsamında inşası devam eden diğer 3 denizaltımız da müteakip her yıl hizmete girecek ve 6 gemiden oluşan Reis sınıfı D/A projesi tamamlanacaktır. Bu sayede Mavi Vatan'daki hak ve menfaatlerinin gözetilmesi için Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterindeki stratejik öneme sahip denizaltılarımızın sayısı artmış olacaktır. Dünya üzerinde denizaltı inşa edebilen sayılı tersaneler arasına adını altın harflerle yazdıran, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığının denizaltı inşa ve modernizasyon ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla önemli bir görev üstlenen Gölcük Tersanemizin gemi inşa kapasitesinin artırılması için çalışmalara devam edilmektedir. Bu kapsamda, her türlü iklim şartında gece ve gündüz denizaltılarımızın inşa, bakım, onarım ve modernizasyon faaliyetlerinin icra edilebileceği 3 bin tonluk kapalı denizaltı havuzu da bugün hizmete alınmaktadır."

"Dosta güven düşmana korku veren Türk Deniz Kuvvetleri sadece Mavi Vatan ve çevre denizlerde değil, ilgi alanımız olan tüm deniz ve okyanuslarda şanlı bayrağımızı dalgalandırmaktadır"

"Kapalı Denizaltı Havuzumuz, Milli Denizaltı üretimi hedefinin bir parçası olması nedeniyle milli teknolojinin gelişimine katkıda bulunacak son derece kritik ve stratejik bir öneme sahiptir" diyen Oramiral Tatlıoğlu, "13 bin metrekaresi kapalı alan olmak üzere toplam 113 bin metrekare alana sahip olan Aksaz Tersanesi Komutanlığı 7500 tonluk yüzer havuz, 450 tonluk çekek yeri ve 100 tonluk yüzer vinç ile fırkateyn ve korvetler başta olmak üzere birçok farklı tip su üstü gemisi ve denizaltılarımıza hizmet vermektedir. Aksaz Tersanesi Komutanlığının mevcut imkan ve kabiliyetlerinin arttırılması çerçevesinde, TCG Anadolu'yu ve envantere alacağımız uçak gemisini de havuzlayabilecek bir taş havuzun da yakın gelecekte hizmete girmesi planlanmaktadır. Bundan sonraki hedefimiz Doğu Akdeniz harekat alanında kritik önemi haiz Mersin Tersanemizin teşkili ve açılışı olacaktır. Bugün ayrıca Deniz Kuvvetlerinin muharip unsurlarına harekat alanında lojistik destek sağlayacak üç adet yakıt gemisini de hizmete almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu gemilerimiz, yüzer muharip unsurların limanlarda ve harekat alanında lojistik bütünlemelerini süratli ve etkin bir şekilde gerçekleştirerek harekatın kesintisiz icra edilmesine imkan sağlayacaktır. Son 15 yıl içinde 73 adet yüzer ve dalar platform Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı emrine girmiştir. Milli fırkateyn, milli korvet, milli hücumbot, milli mayın avlama gemisi ve milli amfibi ve lojistik gemilerine sahip Türk Deniz Kuvvetlerimiz, aynı zamanda milli ve yerli İHA ve İDA'larımız, milli güdümlü mermilerimiz, milli torpidomuz ve milli yapım deniz mayınlarımıza sahiptir. Dosta güven düşmana korku veren Türk Deniz Kuvvetleri sadece Mavi Vatan ve çevre denizlerde değil, ilgi alanımız olan tüm deniz ve okyanuslarda şanlı bayrağımızı dalgalandırmaktadır. Her geçen gün yeni platformlar ile gelişen ve güçlenen Deniz Kuvvetlerimiz, bu kazanımlarına uygun olarak yeni üslenme ve teşkilatlanma faaliyetlerini de hayata geçirmektedir. Bunun son örneği, geçmişi Kıbrıs Barış Harekatı öncesinde kurulan Amfibi Deniz Piyade Alayına dayanan Amfibi Deniz Piyade Tugayımızın, Kolordu seviyesine yükseltilmesidir. Amfibi Kolordu Komutanlığımız 3 Tugaydan teşkil edilmiş olarak Çanakkale'de faaliyetlerine başlamıştır. Bugün yaşadığımız gurura vesile olan, son dönemde milli ve yerli Savunma Sanayimizin ve bu kapsamda Deniz Kuvvetlerimizin daha da güçlenmesini mümkün kılacak projelerin hayata geçirilmesine önderlik eden ve himayelerini bizden esirgemeyen; Zat-ı Devletlerine ve Sayın Milli Savunma Bakanımıza şahsım ve Deniz Kuvvetleri olarak şükranlarımı sunarım" dedi.

Aksaz Tersanesi Komutanlığı

Aksaz Tersanesi Komutanlığı, Aksaz Onarım Detek Komutanlığı olarak, Aksaz Üssü'nde yüzer/dalar unsurların onarım ihtiyaçlarını karşılamak ve diğer onarım kuruluşlarına teknik destek sağlamak üsere 30 Ağustos 1991 tarihinde kuruldu. 13 Temmuz 2023 tarihli Milli Savunma Bakanı onayı ile Tersane Komutanlığı olarak teşkil edildi. Aksaz Tersane Komutanlığı Marmaris Aksaz'da 113 bin m2 alanda konuşlanmış olup, 13 bin 275 m2 kapalı alana sahip. Sorumluluk sahası içinde 11 adet fabrika, kalite güvence ve Tecrübe Müdürlüğü, Basınçlı Hava Merkezi, Sualtı Onarım Timi, Genel Malzeme ve Boya Ambarı, işçi yemekhanesi, 7 bin 500 tonluk yüzer havuz, 450 tonluk çekek, 100 tonluk yüzer vinç ve komutanlık binası yer alıyor.

300 tonluk denizaltı kapalı yüzer havuz

Gölcük Tersane Komutanlığınca denizaltı bakım ve onarım kabiliyetlerini etkin bir şekilde kullanmak üzere belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda 3bin ton kaldırma kapasitesine sahip yüzer havuzun 18 Ağustos 2020 tarihinde ilk saç kesimi gerçekleşirken, 31 Ağustos 2022 tarihinde denize inişi ve 1 Haziran 2023 tarihinde de geçici teslimi gerçekleştirildi. Denizaltı kapalı yüzer havuz 90 metre boyunda, 27 metre genişliğinde ve 29 metre yüksekliktedir. Birbirinden bağımsız bir şekilde hareket etme kabiliyetine sahip ve üç parçadan oluşan çatı sistemi, havuzlanan denizaltının bakım/onarım faaliyetleri sırasında denizaltıyı atmosfer şartlarından korumaktadır.

Yeni Tip denizaltı projesi

Yeni tip denizaltı proje sözleşmesi Savunma Sanayi Müsteşarlığı ile HDW-MFI ortak girişimi arasında 2 Temmuz 2009 tarihinde sözleşme imzalandı22 Haziran 2011 tarihinde yürürlüğe girdi. Yeni tip denizaltı projesinin ilk gemisi olan TCG Pirireis'in inşasına 28 Eylül 2015 tarihinde başlandı. Proje kapsamında inşa edilmekte olan toplam 6 adet denizaltının 2029 yılına kadar tamamlanması hedefleniyor. Yeni tip denizaltı projesinin ikinci denizaltısı olan Hızırreis'in inşasına Mart 2016 tarihinde başlandı. Mayıs 2023 tarihinde denize indirilirken, halihazırda mevcut sistemlerin ilk çalışmaya hazırlık ve liman kabul test faaliyetleri eş zamanlı devam ediliyor.

Akaryakıt gemi projesi

Çevre denizlerde görev icra eden Deniz kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bağlısı yüzer unsurlar ile dost/müttefik unsurların lojistik ihtiyaçlarını süratli ve etkin bir şekilde karşılamak üzere başlatılan Akaryakıt Gemisi Projesi kapsamında 4 geminin tedarikini kapsayan sözleşme Savunma Sanayi Başkanlığı ile DESAN-ÖZATA iş ortaklığı arasında imzalandı. Proje kapsamında tedarik edilen ilk gemi olan YAKIT/2, 28 Ekim 2022 yılında kızağa konularak ve 5 Eylül 2023 tarihinde denize indirildi. Akaryakıt gemi projesi ile yüzer muharip unsurların liman ve bekleme/gizleme mevkilerinde lojistik bütünlemeleri süratli ve etkin bir şekilde icra edilecek, harekatların kesintisiz bir şekilde yürütülmesine imkan sağlayacak. YAKIT-2 gemisinin saatte 15 kts hızı bulunuyor.