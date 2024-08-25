Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yangının, depremin, doğal afetin şu partisi veya bu partisi olmaz, ormanlar hepimizindir"

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yangının, depremin, doğal afetin şu partisi veya bu partisi olmaz, ormanlar hepimizindir. 85 milyonun ortak değeridir hayat kaynağıdır. Muhalefetin her konuyu siyasallaştıran bu çarpık bakış açısını bir an önce terk etmesini bekliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı. 21 yıl sonra ilk defa Ankara dışında yapılan bugünkü tarihi Kabine Toplantısı'nı Ahlat'a ve Malazgirt'e verdikleri ehemmiyeti münhasıranı göstermiş olduklarını, bundan sonra da Malazgirt ruhunu yaşatmak ve gelecek nesillere taşımak için çalışmalarını çok boyutlu bir şekilde devam ettireceklerini belirtti. Son kabine toplantısından bu yana Türkiye'yi hedefleriyle buluşturma mücadelesini kararlılıkla sürdürdüklerini vurgulayan Erdoğan, "Savunma Sanayi İcra Komitesinin 2024 yılı ikinci toplantısında ülkemizin savunma kapasitesini güçlendirecek kritik kararlar aldık. Yerli ve milli imkanlarla geliştirmekte olduğumuz çelik kubbe projemizin detaylarını görüştük. Savunma sanayinde tam bağımsız Türkiye hedefimize ulaşmak için durmadan, dinlenmeden, engellere takılmadan koşturuyoruz" ifadelerini kullandı.

Aksaz Tersane Komutanlığında hizmete aldıkları projeleri, hedeflerine bir adım daha yaklaştırdığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Piri Reis Denizaltımızın saflara katılımıyla birlikte donanmamızın caydırıcılığı daha da artmıştır. Yeni tip denizaltı projemizdeki diğer denizaltılarımız da tamamlandıkça Türkiye çok önemli bir güç çarpımına sahip olacaktır. Denizaltımızın ters ve diğer deniz platformlarımızın tekrar hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"Yapılan her işe mutlaka bir kulp takan her işe takoz koyan ülke ve millet menfaatine atılan her adımı engellemeyi maharet zanneden muhalefetin tezviratları bugüne kadar olduğu gibi yine fos çıkacaktır"

Milletin takdiriyle geldikleri Cumhurbaşkanlığı makamındaki onuncu hizmet yılını muhteşem bir eserin açılışıyla idrak ettiklerini ifade eden Erdoğan, "Adana ve Mersin'in tüm bölgeye hizmet edecek Çukurova Uluslararası Havalimanımız yıllık 9 milyon yolcu kapasitesiyle gerçekten gurur verici bir eser oldu. Kamu özel ortaklığıyla hayata geçirdiğimiz bu önemli yatırımın turizmden ticarete olumlu etkilerini zamanla çok daha net göreceğiz. Yapılan her işe mutlaka bir kulp takan her işe takoz koyan ülke ve millet menfaatine atılan her adımı engellemeyi maharet zanneden muhalefetin tezviratları bugüne kadar olduğu gibi yine fos çıkacaktır. Çukurova uluslararası havalimanımızın da hayırlı olmasını diliyor, emeği geçenleri canı gönülden tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed es-Sani ile ikili ilişkilerin yanında özellikle Gazze'deki katliamları ve ateşkes çabalarını konuştuklarını söyledi.

"Topraklarını kahramanca savunan Filistin halkını bir kez daha saygıyla selamlıyor, zaferin er veya geç ama mutlaka Filistinli kardeşlerimizin olacağına yürekten inanıyoruz"

Başakşehir Futbol Akademisi ve Kupa Meydanının açılışında geleceğin yıldız futbolcularıyla bir araya geldiklerini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AK Partimizin 23. kuruluş yıl dönümünü bu senede yine büyük bir coşkuyla kutladık. Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmut Abbas'ı ülkemizde ağırlayarak Filistin davasına olan sarsılmaz desteğimizi bir kez daha gösterdik. Sayın Abbas'ın Gazi meclisimizde verdiği mesajlar tüm dünya tarafından dikkatle takip edilmiştir. İsrail tüm vahşetine tüm barbarlığına, Gazze'de 10 aydır esirdiği teröre rağmen Filistin halkının direniş azmini kıramamıştır. Topraklarını kahramanca savunan Filistin halkını bir kez daha saygıyla selamlıyor, zaferin er veya geç ama mutlaka Filistinli kardeşlerimizin olacağına yürekten inanıyoruz. Rabbim Filistinli kardeşlerimizin yardımcısı olsun diyorum" ifadelerini kullandı.

"15 Temmuz ihaneti sonrasında attığımız adımlarla güvenlik birimlerimizi eskisinden çok daha güçlü hale getirdik"

Mezuniyet sevinçlerini paylaştıkları Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademimizdeki Subay ve Astsubaylarımıza tekrar başarılar dileyen Erdoğan, "15 Temmuz ihaneti sonrasında attığımız adımlarla güvenlik birimlerimizi eskisinden çok daha güçlü hale getirdik. Bir devletin tarihinde karşılaşabileceği en büyük badireyi olabilecek en az kayıpla atlatmayı başardık. Bunun sahadaki Sonuçlarına başta terörle mücadele olmak üzere birçok alanda yakinen şahitlik ediyoruz. Güvenlik kuvvetlerimizi, personel, teçhizat, araç gereç ve imkanlar bakımından güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.

Küresel ısınma ve iklim değişikliğinden en çok etkilenen ülkelerden biri olduklarını bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunun en yakıcı etkilerini maalesef ormanlarımızda görüyoruz. Küçük bir kıvılcımla başlayan yangınlar zümrüt yeşili ormanlarımızın alev kırmızısına bürünmesine neden oluyor. Rakamlar karşı karşıya olduğumuz tehdidin vahametini ortaya koyuyor. Geçtiğimiz yılla kıyaslandığında orman ve orman dışı yangın sayısı yüzde 53 artarak 5 bin 540'a çıktı. Artan yangınlarla mücadele etmek için gereken her türlü adımı attık. Halihazırda filomuzda bulunan 27 uçak, 500 helikopter, 5 binden fazla kara aracıyla tarihimizin en güçlü, yeşil vatan ordusuna sahibiz. Hava araçlarımızın suya kolay ulaşması için havuz ve gölet sayımızı 4 bin 744'e yükselttik. Vatan savunmasında destanlar yazan İHA'larımızı orman yangınlarının tespitinde de kullanmaya başladık. 14 İHA'mız, 184'ü akıllı, 776 kulemizle ormanlarımızı 7 gün, 24 saat an be an gözetiyoruz. Sadece geçen yıl 2 bin 76 orman yangınını, İHA'larımız aracılığıyla tespit ettik. Dünyada orman yangınlarıyla mücadelede İHA kullanan iki ülkeden biriyiz. Bu kapasitemizde yangına ilk müdahale süresini 40 dakikalardan 11 dakikaya indirdik. Ayrıca 25 bin orman görevlimiz ve 30 bine yaklaşan gönüllümüzle yeşil vatan ordumuzu güçlendirdik. 2002'de hava araçlarımızın su atma kapasitesi 73 tonken 4 kattan fazla artışla bugün 426 tona ulaştı" diye konuştu.

"Muhalefetin çarpıtmalarına, yalanlarına, kendi ihmallerini kapatmak için yürüttüğü iftira kampanyalarına maruz kalıyoruz"

Orman yangınlarıyla etkin mücadele noktasında yapılması gereken ne varsa hiçbir fedakarlıktan kaçınmadıklarını aktaran Erdoğan, "Ancak bu konuda özellikle muhalefetin çarpıtmalarına, yalanlarına, kendi ihmallerini kapatmak için yürüttüğü iftira kampanyalarına maruz kalıyoruz" dedi.

Geçen hafta ülke genelinde çıkan orman yangınlarıyla mücadele ettiklerini vurgulayan Erdoğan, "Düşük nem, yüksek seyreden sıcaklık ve aşırı rüzgar hızı sebebiyle 15-19 Ağustos tarihleri arasında tam 306 orman yangını çıktı. Bu yangınlara hem havadan hem karadan etkin bir şekilde müdahale edildi. Tarım ve Orman Bakanım başta olmak üzere ilgili bakanlarımız sürekli sahadaydı. Ben de kendilerinden gidişatla ilgili düzenli olarak bilgi aldım. Yürütülen çalışmalarla ilgili fikir vermesi için burada bazı rakamları kısaca paylaşmak arzusundayım. Sadece 15-19 Ağustos arasında hava araçlarımız bin 640 saat mesai yaptı. Kara araçlarımızın toplam kat ettiği mesafe 3 milyon kilometreye yaklaştı. Yangınlara yalnızca havadan 25 bin 472 ton su atıldı. Tüm birimlerimiz de, tüm ekiplerimiz de tam bir seferberlik ruhuyla yangınları söndürmek için çalıştık, ter döktük. Bilhassa orman personelimiz canlarını tehlikeye atma pahasına büyük bir özveriyle günlerce mücadele ettiler. Mevla hepsinden razı olsun diyorum" açıklamalarında bulundu.

"Muhalefetin her konuyu siyasallaştıran bu çarpık bakış açısını bir an önce terk etmesini bekliyoruz"

Devletin her yangın çıktığında sadece alevlerle değil aynı zamanda muhalefetin körüklediği fitne ateşiyle de mücadele ettiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bunu daha önce Marmaris yangınında yaşadık. Geçen sene Mardin ve Diyarbakır anız yangınında yaşadık. Aynı iftira yalan ve çatışma furyasına geçen hafta da şahit oldum. Gözlerinin önünde uçan, uçak ve helikoptere rağmen uçak yok dediler. Yangın başladıktan yalnızca 5 dakika sonra ilk müdahale yapıldığı halde yangına müdahale edilmiyor dediler. Yeşil vatanın korunmasında kritik rol üstlenen insansız hava araçlarıyla ilgili alaka sığmayan bir sürü iftira attılar. Daha bunun gibi pek çok dezenformasyonu ekranlardan sosyal medya ve gazete köşelerinden ortalığa boca ettiler. Aziz milletim aslında biz bunları konuşmak, bunları gündeme taşımak istemiyoruz. Ancak muhalefetin giderek artan pervasızlıkları karşısında insanlarımızı doğru bilgilendirmeyi de bir görev biliyoruz. Şunu altını çizerek tekrar belirtmek isterim. 81 vilayetimizin neresinde yangın çıkarsa çıksın, devletimiz süratle organize olmakta ve çok etkin biçimde yangına müdahale etmektedir. Geçen hafta farklı illerimizde çıkan yangınlarda da aynısını yaptık. Nasıl bir mücadele yürüttüğümüzü az önce rakamlarıyla ortaya koyduk. Burada asıl sorgulanması, eleştirilmesi, millete hesap vermesi gerekenler yerel yönetimlerdir. Kendi sorumluluk alanlarındaki orman yangınlarına bile müdahale etmekte çok geç kaldılar. Muhalefet belediyeleri iş yapmak yerine yangın gibi bir meselede dahi siyaset yapma peşinde koşmaktadır. Bunun kabul edilebilir hiçbir yanı yoktur. Bu tablo milletimizin de vicdanını yaralıyor. Yangının, depremin, doğal afetin şu partisi veya bu partisi olmaz, ormanlar hepimizindir. 85 milyonun ortak değeridir hayat kaynağıdır. Muhalefetin her konuyu siyasallaştıran bu çarpık bakış açısını bir an önce terk etmesini bekliyoruz."

"Daha önceki afetlerde olduğu gibi devletimiz vatandaşının yanındadır"

Yangınların kontrol altına alınmasından sonra bölgedeki vatandaşlarla telefon görüşmesi yaptıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Orada da yangınzede kardeşlerime özellikle ifade ettim. Daha önceki afetlerde olduğu gibi devletimiz vatandaşının yanındadır. Yangından etkilenen İzmir, Bolu, Çanakkale, Manisa, Uşak, Aydın ve Muğla'daki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tam bir koordinasyon içinde çalışan Orman Genel Müdürlüğümüz başta olmak üzere ilgili bakanlıklara, kamu kurumlarımıza ve gönüllülerimize de teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Yüzde 90 insan kaynaklı olan orman yangınları konusunda azami, hassasiyet gösterelim"

Tek millet iki devlet şiarıyla hareket ettikleri can Azerbaycan'ın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e en kalbi şükranlarını sunduğunu belirten Erdoğan, "İlhan kardeşim sadece aramakla kalmadı. Aynı zamanda Beriyer 200 tipi, amfibik yangın söndürme uçağını ülkemize göndererek yangınla mücadelemize güçlü destek verdi. Zor günlerimizde her zaman yanımızda bulduğumuz, her daim yanlarında olduğumuz Azerbaycanlı kardeşlerimizle her alanda güç birliği yapmaya devam edeceğiz. Aynı şekilde Rusya Federasyonu Başkanı Sayın Putin'e de yine de aynı şekilde bir amfibiyen uçağı bize o dönemde göndermek suretiyle bu 2 uçakla biz yangın söndürme işlemini çok daha rahat bir şekilde hamdolsun bitirdik. Bu vesileyle vatandaşlarımıza bir kez daha çağrıda bulunmak sıcak havanın etkisini sürdüreceği 15 Eylül'e kadar çok dikkatli olmaya davet ediyorum. Yüzde 90 insan kaynaklı olan orman yangınları konusunda azami, hassasiyet gösterelim. Yangına yol açacak, anız yakma, piknik ateşi sigara izmariti atma gibi hususlardan lütfen kaçınalım" diye konuştu.

Bugünkü tarihi kabine toplantısının en önemli gündeminin Bitlis başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki projeleri olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz, hükümetlerimiz döneminde bölgenin kat ettiği ilerlemeyi örnekleriyle detaylıca bizlere anlattı. Son 22 yılda bu topraklara yaptığımız yatırımları bölgedeki kardeşlerimiz zaten çok iyi biliyor. Hayatında Tecrübe ediyor. Havalimanlarından yollar, köprüler ve tünellere sağlık tesislerinden okullar, üniversiteler, spor ve gençlik merkezlerine barajlardan sulama kanallarına, enerji yatırımlarına, bölgemizin turizm imkan Geliştirme yönelik projelere kadar her alanda şehirlerimizin çehresini değiştirdik. Örneğin 548 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğumuz 6 bin 757 kilometreye çıktı. Derslik sayımızı 96 binin üzerine taşıdık. Üniversite sayımızı 9'dan 28'e ulaştırdık. Organize Sanayi Bölge sayımızı 26'dan 49'a yükseldi. İstihdamı arttıracak, işsizlik sorununa çözüm olacak. 40 yeni Sanayi bölgemizin yapımı sürüyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne sabit fiyatlarla toplam iki trilyon liraya yakın kamu yatırımı yaptık. Şimdi bu tesislerimizi gerek şu anda çatısı altında bulunduğu gerek üs bölgede olan tesislerimizde durmadan, usanmadan üniversite gençliğimizi, ortaöğretim gençliğimizi buralarda başarılı öğrencileri Eğitimi alacağız ve buralarda kendilerini eğitime almak suretiyle inşallah yaz kış onlara en güzel şekilde bu eğitimi vereceğiz" diye konuştu. - BİTLİS