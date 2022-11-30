Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, 6'lı Masa'nın taslağındaki maddeye tepki: Cumhurbaşkanı niye var?

İlçeyi şaha kaldıran keşfi ilk o fark etti! Eskiden "Deli" diyorlardı, şimdi "Kral" oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İl Başkanları Toplantısı kapsamında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı konuşmasında, 6'lı Masa partileri tarafından geçtiğimiz günlerde ilan edilen anayasa taslak metniyle ilgili de ilk kez yorumda bulundu.

"CUMHURBAŞKANI VETO EDEMEYECEKSE NİYE VAR?"

Metindeki "Cumhurbaşkanı'ndan veto yetkisi alınacak, sadece yasayı geri gönderebilecek" şeklindeki maddeye tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhurbaşkanı veto edemeyecek diyorlar. Cumhurbaşkanı niye var. Bunların hazırladıkları tezgah böyle. Dünyanın gelişmiş hiçbir ülkesinde böyle bir anlayış yok. " dedi.

"BİRİLERİ BAŞBAKANLIK BEKLİYOR"

Muhalefet partilerinin yeniden başbakanlık sistemini getirmeyi hedeflediğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi birilerine başbakanlık vermeleri lazım ama başkanlık siteminde bu yok. Birileri başbakanlık bekliyor. Çok partili sistemde bir yere başbakan koyabiliriz diyorlar, bizim böyle bir derdimiz yok. Bu ortaya konulan masa anlayışı Türkiye'nin geleceğine dair hiçbir hazırlığın olmadığını teyit etmiştir. Bay Kemal ayın üçünde biz de Şanlıurfa'dayız. Biz de açıklamamızı yapacağız. Sen de bizi izle" ifadelerini kullandı.