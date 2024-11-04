DEM Parti Eş Genel Başkanı: Şeyh Saitler'in Sakineler'in yaptığını yapacağız - Son Dakika
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Politika

DEM Parti Eş Genel Başkanı: Şeyh Saitler'in Sakineler'in yaptığını yapacağız

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DEM Partili belediyelere kayyum atanmasının ardından Mardin'de konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan tepki çeken açıklamalarda bulundu. Bakırhan, "Seyit Rıza ne yaptıysa, Şeyh Saitler, Sakine'ler ne yaptıysa, Kürt halkı da onların yaptığını yapacaktır" dedi.

04.11.2024 21:15
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DEM Partili Mardin, Batman ve Halfeti Belediye Başkanlıklarına kayyum atanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ile Tülay Hatimoğulları Mardin'de açıklamalar yaptı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı: Şeyh Saitler'in Sakineler'in yaptığını yapacağız

Özel, Ahmet Türk'le birlikte belediye binasının önünde yaptığı açıklamada, "Mardin'in Büyükşehir Belediye Başkanının kim olduğuna Recep Tayyip Erdoğan değil, Mardinliler karar verir. Sizin iradenizi selamlamak için buraya geldik. İlla da barış, illa da kardeşlik demeye geldik. Ben doğmadan siyasete giren Ahmet Türk, diyaloğu temsil eden, çatışma yerine barışı savunan, hepimize bu konuda önderlik eden bir barış güvercinidir. Nereye kayyum atarsan ata yanlıştır. Ahmet Türk'e kayyum atayacakken duracaksın, Ahmet Türk kayyum atanacak biri değil! Bu yanlışlardan dönün. O KHK ile OHAL'de çıkardığınız bu ahlaksız kanundan vazgeçin." dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı: Şeyh Saitler'in Sakineler'in yaptığını yapacağız

BAKIRHAN: ŞEYH SAİTLER, DENİZLER NE YAPTIYSA KÜRT HALKI DA ONLARIN YAPTIKLARINI YAPACAKLAR

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan Mardin'de yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Bu yalancılar, bu inkarcılar bu Türkiye halklarını reddedenler zannediyorlar ki Kürtler bu kayyumculara, yalancılara baş eğeceğiz. Çok iyi bilsinler ki Şeyh Sait'ler, Seyit Rıza'lar, Deniz'ler, Sakine'ler ne yaptıysa Kürt halkı, Türkiye halkları da onların yaptıklarını yapacaktır. Ne onların kayyumu, ne onların zulüm politikaları ne yalanları ne hileleri bizlere diz çöktürmeyecektir. Seyit Rıza'nın dediği gibi bizleri diz çöktürtemezsiniz.

DEM Parti Eş Genel Başkanı: Şeyh Saitler'in Sakineler'in yaptığını yapacağız

POLİS MÜDAHALE ETTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın konuşması sonrası polis belediye önünde bekleyen gruba müdahale etti. TOMA'lar ile protestocu grup belediye önünden uzaklaştırıldı. Protestocu gruptan da polise taş atıldı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı: Şeyh Saitler'in Sakineler'in yaptığını yapacağız

BATMAN'DA BELEDİYE BİNASINA GİRMEYE ÇALIŞAN GRUBA POLİS MÜDAHALE ETTİ

İçişleri Bakanlığı tarafından Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük'ün terörle iltisaklı olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşen 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ve yürütülen terör soruşturmaları kapsamında görevden alınmasının ardından belediye binası etrafında güvenlik önlemleri alındı. Kararın ardından izinsiz yürüyüş yapan bir grup, polisin uyarılarına rağmen gösteriye devam etti. Gruptaki bazı göstericiler polisi taş yağmuruna tutarken, polis ve jandarma ekipleri göstericilere biber gazı ve TOMA'larla müdahale etti. Çıkan arbedede 75 gösterici gözaltına alındı. Gözaltına alınan göstericiler emniyete götürülürken, belediye binası etrafındaki güvenlik önlemleri sürüyor.

DEM Parti Eş Genel Başkanı: Şeyh Saitler'in Sakineler'in yaptığını yapacağız

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanlığı, Mardin, Batman ve Halfeti Belediye Başkanlarının görevden uzaklaştırıldığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinin 2021/6 esas sayılı Kobani Davası kapsamında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 10 yıl hapis cezası alması, Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinin 2022/142 esas sayılı dosyası kapsamında terör örgütü propagandası yapmak suçundan davanın devam etmesi ve Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının 2024/7685 sayılı soruşturma dosyası kapsamında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yürütülen soruşturma nedeniyle Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldığı belirtildi. Türk'ün yerine 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45 ve 46'ncı maddeleri uyarınca Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'un, Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiğini aktarıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında; Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük'ün de Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2023/70 esas sayılı dosya kapsamında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alması, Batman Cumhuriyet Başsavcısının 2023/14816 esas sayılı soruşturma kapsamında silahlı terör örgütü propagandası yapmak suçundan yürütülen soruşturmanın devam etmesi ve Batman Cumhuriyet Başsavcısının 2024/7894 esas sayılı soruşturma kapsamında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yürütülen soruşturmanın devam etmesi nedeniyle Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığı bilgisi verildi. Sönük'ün yerine 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45 ve 46'ncı maddeleri uyarınca Batman Valisi Ekrem Canalp'ın Batman Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği bildirildi.

Bakanlığın açıklamasında Şanlıurfa'nın Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan'ın yerine de kayyum atandığı bildirildi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Şanlıurfa Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan'ın, Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2020/136 esas sayılı dosyası kapsamında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası alması, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısının 2024/466 esas sayılı soruşturma kapsamında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yürütülen soruşturmanın devam etmesi nedeniyle Mehmet Karayılan'ın, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45 ve 46'ncı maddeleri uyarınca Halfeti Kaymakamı Hakan Başoğlu, Şanlıurfa Valiliğince Halfeti Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir.

DEM Parti Eş Genel Başkanı: Şeyh Saitler\'in Sakineler\'in yaptığını yapacağız

Tuncer Bakırhan, Yerel Haberler, Seyit Rıza, DEM Parti, Politika, Türkiye, 3-sayfa, Mardin, Kayyum, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Politika DEM Parti Eş Genel Başkanı: Şeyh Saitler'in Sakineler'in yaptığını yapacağız - Son Dakika

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