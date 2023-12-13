Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Milli Savunma Bakanlıklarının 2024 bütçeleri TBMM Genel Kurulunda

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, "Nasıl ki Yunan'a Kurtuluş Savaşı'nda yüzme yeteneği kazandırdık, yüzerek kaçtılar; hain teröristlere de milli roketlerimizle uçma yeteneği, ATAK'larımızla hızlı tünel kazma yeteneği, SİHA'larımızla saklambaç yeteneği kazandırmaya devam ediyoruz." dedi.

AK Parti milletvekilleri, TBMM Genel Kurulunda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığının 2024 yılı bütçeleri üzerinde söz aldı.

AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, iktidarları döneminde bir hayali hayata geçirdiklerini ifade ederek, Akkuyu Nükleer Santrali'nin tamamının devreye alınmasıyla ülkenin yıllık enerji ihtiyacının yüzde 10'unun buradan sağlanacağını söyledi. Ök, "Bu da yaklaşık 35 milyon ton karbon emisyonundan kurtulmak anlamına geliyor." diye konuştu.

Karadeniz'de toplam 710 milyar metreküp rezervle ülke tarihinin en büyük doğal gaz keşfine imza attıklarını belirten Ök, bu rezervle ülkenin yıllık doğal gaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 25'ini karşılayacaklarını vurguladı. Ök, "Biz bu aramaları yaparken geçtiğimiz yıllarda bu kürsülerde 'Ne işiniz var Karadeniz'de? Ne işiniz var Doğu Akdeniz'de?' denilmişti. Bu da buna çok güzel cevap oldu." ifadelerini kullandı.

AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Fethan Baykoç, iktidarlarında doğal gaz kullanım imkanına sahip kişi sayısını 16 milyondan 70 milyona çıkardıklarını dile getirerek, "21 yıldır kalplerine girebilmek ve ısıtabilmek için mücadele verdiğimiz aziz milletimizin hanelerini de ısıtmayı kendimize borç bildik." dedi.

Baykoç, sosyal devlet olmanın gereği olarak son bir yılda evlerinde düşük kademe tarife kullanan tüm vatandaşların elektrik faturalarında yüzde 55, doğal gaz faturalarında ise yüzde 79 sübvansiyon sağlandığını da anlattı.

AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, son 21 yılda yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı kurulu gücün yüzde 382 arttığına işaret ederek, "2023'te devreye alınan kurulu gücümüzün yaklaşık yüzde 77'sini hidroelektrik, rüzgar, biyokütle, güneş gibi yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarımız oluşturmaktadır." diye konuştu.

"Düşmanlarımız çatlasa da üretmeye devam edeceğiz"

AK Parti Karaman Milletvekili Oğuzhan Eser, enerjide dışa bağımlılığı ortadan kaldırmak için hızla tamamlanan yenilenebilir enerji kaynaklarının yanında Akkuyu Nükleer Santrali inşaatının tamamlanmasıyla Türkiye'de toplam enerji ihtiyacının yüzde 10'unun karşılanacağını kaydetti.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün bu yıl 71 arazi projesinde 177 kamp açarak çalışmalarına devam ettiğini belirtti. 2022-2023 yıllarında gerçekleşen yoğun arama faaliyetleri sonucunda sadece linyit kömürü rezervinin 7 milyar tondan 20 milyar tona çıktığını vurgulayan Çolakoğlu, şunları aktardı:

"MTA tarafından jeotermal enerji arama faaliyetleri kapsamında yüksek potansiyelli sahalarda derin sondajlar yapılarak jeotermalden elektrik enerjisi üretimine, uygun sahaların oluşturulmasına yönelik çalışmalara önem verilmiştir. Bu amaç doğrultusunda, 2023 yılında 13 bin metreye yakın sondaj yapılmıştır."

AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, daha önce yalnızca terör olaylarıyla gündeme gelen Şırnak ve bölgesinin artık yer altı ve yer üstü kaynaklarıyla konuşulmasından gurur duyduğunu dile getirdi. Tatar, "Gabar Dağı'nda üretimine başlanılan kuyularda günlük 27 bin varil üretim miktarına ulaşıldı. Yıl sonunda üretime alınacak kuyularla birlikte üretim miktarı 35 bin varile çıkarılacaktır. Gelecek yıl daha fazla keşif yapacağız, daha fazla üreteceğiz; biz keşfettikçe milletimizin yüzü gülecek. Düşmanlarımız çatlasa da üretmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin savunma sanayinde yazdığı başarı hikayesi"

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, mevcutta 545 petrol, 15 bin 200 maden ruhsatı bulunduğunu bildirdi. Batman'da 1396 kuyuda toplam 2 milyon 350 bin metre sondaj çalışması yapıldığını anlatan Nasıroğlu, kentin ham petrol üretiminde yüzde 26'lık payla Türkiye'nin önemli petrol üretim merkezi olduğunu söyledi.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı, Karadeniz doğal gazından Gabar'da bulunan petrole ve devasa enerji yatırımlarına kadar dışa bağımlılığı bitirmek için büyük bir atılım gerçekleştirildiğini belirtti. Avcı, bu yatırımlar neticesinde Türkiye Yüzyılı'nın aynı zamanda enerjinin de yüzyılı olacağına yönelik inancını dile getirdi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanvekili, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, iktidarları döneminde savunma sanayinin az zamanda çok yol aldığını, sınırlar dahilinde ve ötesinde Türk ordusuna çok büyük katkı sağlayan silahlı ve silahsız sistemlerin Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) envanterlerine dahil olduğunu kaydetti.

Savunma sanayisinde faaliyet gösteren firmaların ve genç mühendislerin son 21 yılda büyük başarı gösterdiğini vurgulayan Özen, "Bu alandaki yerlilik oranımızı yüzde 20'lerden yüzde 80'lere çıkarmanın haklı gururunu yaşıyoruz." diye konuştu.

AK Parti Karabük Milletvekili Durmuş Ali Keskinkılıç, Türkiye'nin dünya barışına verdiği katkının, insanlık tarihinde şanlı bir sayfa olarak yer alacağını ifade ederek, "Barışın ve huzurun teminatı Türk ordusu ve milli savunma sanayimizdir. Tüm dünya, 21 yıllık AK Parti iktidarında, Türkiye'nin özellikle savunma sanayisi alanında yazdığı başarı hikayesine şahit olmuştur." ifadesini kullandı.

AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, savunma sanayisindeki büyük atılımlarla Mehmetçiğin sahadaki başarısını gücüyle birleştirdiğinde ortaya çıkan tablonun, dünya barışının en büyük teminatı olduğunu ve bölgedeki terör örgütlerinin korkulu rüyası haline geldiğini söyledi.

CHP'nin, TBMM Genel Kurulunda bazı tezkerelere olumsuz oy kullandığını belirten Ok, "Atatürkçülük bu değildir. Atatürkçülük mavi vatanda, yurt içinde, yurt dışında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni tehdit eden bütün terör örgütlerine adı ne olursa olsun şiddetle karşı çıkmaktır." diye konuştu.

"Demirtaş'a selam çakıp şehitlerimizin ruhunu sızlatmıyoruz"

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, TSK'nın 3 kıtada 10'dan fazla ülkede görevini başarıyla yaptığını, "düşmanlara geçmişte olduğu gibi güzel yetenekler kazandırdığını" söyleyerek, "Nasıl ki Yunan'a Kurtuluş Savaşı'nda yüzme yeteneği kazandırdık, yüzerek kaçtılar; hain teröristlere de milli roketlerimizle uçma yeteneği, ATAK'larımızla hızlı tünel kazma yeteneği, SİHA'larımızla saklambaç yeteneği kazandırmaya devam ediyoruz." görüşünü paylaştı.

Savunma sanayinde yerli ve milli 250 ürünün 170 ülkeye ihraç edildiğine dikkati çeken Çelebi, "Kanada bize elektro optik kamera vermedi, şimdi biz dünyanın en iyisini yaptık. 80 kilometreden bir tankı görüntüleyip 20 kilometreden lazer işaretleme yapabiliyoruz. Bu arada, aramızda kalsın, o fabrika da iflas etti." diye konuştu.

Çelebi, bu ürünleri yaş ortalaması 32-33 olan çalışanların yaptığını dile getirerek, "Çocuklar, fedakarlığınızı biliyoruz; sizin alınlarınızdan, şehit analarının ellerinden öpüyoruz. Bizim öpeceğimiz el bellidir ve duruşumuz nettir. Biz Genel Merkezimizde bayrak kaldırmıyoruz, Afrin'e bayrak dikiyoruz. HDP barajı geçince sevinçten zıplamıyoruz, Yunan mavi vatanda rahat durmayınca onun üzerine zıplıyoruz. 'Dokunacağız.' demiyoruz 'Savunma sanayimizi uçuracağız.' diyoruz ve yerlilik oranımızı yüzde 20'den yüzde 80'e çıkarıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Bedava traktör dağıtmadıklarını, hain teröristlere bedava roket dağıttıklarını" ifade eden Çelebi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ajanları, PKK ve Öcalan severleri savunmuyoruz; hainlerin dağlarda musallat oldukları o 12-13 yaşındaki Kürt kızlarımızı savunuyoruz ve 'Kürtlerin devleti yoktur.' demiyoruz, 'Kürtlerin devleti vardır, Türkiye Cumhuriyeti'dir.' diyoruz. Biz en zor zamanlarda 'Ekrem tatile çıksın!' demiyoruz, 'Ayşe tatile çıksın!' anlayışını benimsiyoruz ve bu sayede 50 yıllık FETÖ'yü devletten, 40 yıllık PKK'yı ülkeden temizliyoruz, 46 yıldır kapalı olan Maraş'ı açıyoruz, 30 yıldır işgal altındaki Karabağ'ı kurtarıyoruz, Türk Devletleri Teşkilatını kuruyoruz. Biz Demirtaş'a selam çakıp şehitlerimizin ruhunu sızlatmıyoruz. 2015'ten beri yaptığımız operasyonlarla 39 bin teröristi çukurlara gömüp şehitlerimizin intikamını alıyoruz."

Çelebi'ye, konuşması sırasında HEDEP ve CHP'li milletvekilleri laf attı. Bu sırada AK Parti, HEDEP ve CHP milletvekilleri arasında tartışma yaşandı.

"Atatürk'e 'Dersim katliamcısı' diyeni vekil yaptınız"

CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, AK Parti'li Çelebi'ye yanıt verirken, "Seni iyi gününde, kötü gününde, cezaevinde yalnız bırakmayanları değil, seni o cezaevine attıran, kumpas kuran sümüklü FETÖ ile yol arkadaşı olanların yolunu seçtin. Sen dün 'Atatürk'ün askeriyim.' diyordun, bugün 'Atatürk ile zerre kadar muhabbeti olan cenazeme gelmesin.', 'Keşke Yunan galip gelseydi.' diye dua eden fesli deli Kadir'in yol arkadaşlarının yolunu seçtin." diye konuştu.

HEDEP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ise "Çelebi döneklik yeteneğini gerçekten çok geliştirmiş, zirveye taşımış; topaç gibi oradan oraya gidiyor ve gittiği yerde önüne konulan yemeği de yiyor, ne söyleniyorsa onu söylüyor. Bizim topaçlarla, döneklerle işimiz yok. Demirtaş'ın tırnağı olamaz, Demirtaş'a kurban olsun. Demirtaş kim, sen kim." ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, muhalefetin, Çelebi'ye yönelik kötü dil kullandığını belirterek, "Siz bizim isimlerimizi ağzınıza alarak eleştiri getiriyorsunuz da Demirtaş'ın yaptığı hukuksuz, haksız çağrıların, insanların ölümüne sebebiyet veren ve parti olarak MYK kararlarıyla milleti galeyana getirmeye, sokağa davet etmeye dair çağrılarının eleştirilmesi hak değil mi? Tabii ki hak." dedi.

AK Parti'li Çelebi, yeniden kürsüye çıktı. Atatürk'ün askeri olduğunu dile getiren Çelebi, şöyle devam etti:

"Siz 'Atatürk'ün askeriyiz.' dediniz, Demirtaş'ın fedaisi kesildiniz, 'Atatürk'ün izindeyiz.' dediniz, seçimde FETÖ'ye, PKK'ya umut verdiniz. 'Atatürk ebedi önderimiz.' dediniz, Atatürk'e 'ırkçı' diyeni, Atatürk'e 'Dersim katliamcısı' diyeni vekil yaptınız. Atatürk bayrak ve vatan mücadelesi yaptı, siz genel merkezinizde bayrak kaldırıp özerklik istediniz. İşte döneklik budur. Ben Atatürkçüyüm ama koyu Dersim lobisinin sahte Atatürkçülerinden, küreselci 10 Aralıkçıların sözde Atatürkçülerinden, darbecilerin kukla Atatürkçülerinden değilim. Bu milletin milli, manevi değerlerine düşman rozet Atatürkçülerden hiç değilim. Bu milletin ekmeğini yiyip bu millete 'soykırımcı' diyenler, İstiklal Marşı okumayanlar; sırtlarını PKK'ya, PYD'ye yaslayanlar, Türk ordusuna kimyasal silah iftirası atanlar asıl dönek oğlu dönek. Savunma bütçesi kısılsın diye PKK'ya kalkan olanlar dönek oğlu dönek, asıl döneklik budur, dönekliğin kralı budur."

Bu arada TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Çelebi'nin konuşması sırasında çıkan tartışmada HEDEP Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ın hakaret etmesi nedeniyle Meclis'ten geçici olarak çıkarma cezası teklifini oyladı. Oylama sonucu Sakık'a, iki birleşim Genel Kurul'dan çıkarılma cezası verildi.