Eski CHP'li milletvekili Lale Karabıyık hayatını kaybetti - Son Dakika
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Politika

Eski CHP'li milletvekili Lale Karabıyık hayatını kaybetti

Eski CHP\'li milletvekili Lale Karabıyık hayatını kaybetti
20.07.2025 10:01
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Eski CHP Bursa Milletvekili Prof. Dr. Lale Karabıyık, 59 yaşında tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Eski CHP Bursa Milletvekili Prof. Dr. Lale Karabıyık, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 59 yaşında yaşamını yitiren Prof. Dr. Karabıyık için ilk tören yarın saat 10.00'da Uludağ Üniversitesinde düzenlenecek. Törenin ardından cenaze namazı öğle vakti Bursa Ulu Cami'de kılınacak. Karabıyık, daha sonra memleketi Bilecik'te toprağa verilecek.

CHP Bursa Milletvekili olarak 2015'te TBMM'ye giren Karabıyık, bu görevini 3 dönem sürdürmüştü.

BURHANETTİN BULUT'TAN TAZİYE MESAJI

CHP Halkla İlişkiler ve Medyayla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut yayımladığı taziye mesajında şunları söyledi: "Önceki Dönem Bursa Milletvekilimiz ve Genel Başkan Yardımcımız Lale Karabıyık'ın vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Allah'tan rahmet ailesine, sevenlerine ve partimize başsağlığı ve sabır diliyorum."

Eski CHP'li milletvekili Lale Karabıyık hayatını kaybetti

MAHMUT TANAL: HEM MECLİS'TE HEM KAMUOYUNDA SAYGIN BİR İZ BIRAKMIŞTIR

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Karabıyık'ın vefatından duyduğu üzüntüyü şu ifadelerle aktardı: "Cumhuriyet Halk Partimizin önceki dönem Bursa Milletvekili, Genel Başkan Yardımcımız, akademisyen kimliğiyle bilime, siyasetçi kimliğiyle halka ve partimize büyük emekler vermiş kıymetli yol arkadaşımız Sayın Lale Karabıyık'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum.

Sayın Karabıyık, yaşamı boyunca eğitimden sosyal politikalara, kadın haklarından ekonomik adalete kadar birçok alanda kararlılıkla mücadele etmiş, bilgi ve duruşuyla hem Meclis'te hem de kamuoyunda saygın bir iz bırakmıştır. İz bırakan fikirleriyle, ilkeli duruşuyla, partimizin emekçi ruhunu yansıtan tavrıyla her zaman hatırlanacaktır. Başta ailesi olmak üzere tüm yakınlarına, sevenlerine, Bursa örgütümüze ve büyük Cumhuriyet Halk Partisi ailemize sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet, ışıklar içinde olsun."

MUSTAFA BOZBEY: YOL ARKADAŞIMIZI KAYBETMENİN ACISI TARİF EDİLEMEZ

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Karabıyık'ın vefatına ilişkin yayımladığı taziye mesajında, "Bursa'mıza ve partimize yıllarca emek vermiş, önceki dönem milletvekilimiz ve Genel Başkan Yardımcımız Prof. Dr. Lale Karabıyık'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Bilgisiyle, çalışkanlığıyla ve mücadeleci duruşuyla her zaman örnek olan kıymetli yol arkadaşımızı kaybetmenin acısı tarif edilemez. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine ve Cumhuriyet Halk Partisi ailemize sabır ve başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekânı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Eski CHP'li milletvekili Lale Karabıyık hayatını kaybetti

BURCU KÖKSAL: SENİ ÇOK ÖZLEYECEĞİZ LALE HOCAM

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ise üzüntüsünü şu ifadelerle dile getirdi: "Parlamentoda birlikte mücadele ettiğim dostluğuylasıcak sohbetiyle naifliğiyle gönlümüzde taht kuran mücadele arkadaşımız Lale Karabıyık'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Mekanın cennet olsun Lale hocam. Seni çok özleyeceğiz."

Eski CHP'li milletvekili Lale Karabıyık hayatını kaybetti

GÜLİZER BİÇER KARACA: ÇOK ERKEN AYRILDIN ARAMIZDAN

CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca ise yayımladığı taziye mesajında şu ifadeleri kullandı: "TBMM çatısı altında birlikte mücadele ettiğim, dostum, yol arkadaşım, mücadeleci vefakar yoldaşım, önceki dönem Bursa milletvekilimiz, Genel Başkan Yardımcımız Prof. Dr. Lale Karabıyık hocamı kaybettik. Çok üzgünüm. Sevgili hocam çok erken ayrıldın aramızdan. Bu kez de başaracağına olan inancım yarım kaldı. Işıklar içinde uyu güzel dostum. Allah rahmet eylesin. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabırlar ve baş sağlığı diliyorum.

Eski CHP'li milletvekili Lale Karabıyık hayatını kaybetti

ERKAN AYDIN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ise, "TBMM çatısı altında aynı dönemlerde birlikte milletvekilliği yaptığımız, önceki dönem Genel Başkan Yardımcımız, değerli akademisyen Prof. Dr. Lale Karabıyık'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Bursamız ve ülkemizin aydınlık geleceği birlikte mücadele ettiğimiz Karabıyık'a Allah'tan rahmet, ailesi ve CHP örgütümüze başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Eski CHP'li milletvekili Lale Karabıyık hayatını kaybetti

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Son Dakika Politika Eski CHP'li milletvekili Lale Karabıyık hayatını kaybetti - Son Dakika

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