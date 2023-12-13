HEDEP Ağrı milletvekili Sırrı Sakık iki oturum ceza aldı

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TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmelerinde AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ile CHP ve HEDEP milletvekilleri arasında tansiyon yükseldi. HEDEP Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'a Çelebi'ye konuşması sırasında çıkan tartışmada hakaret etmesi nedeniyle 2 oturum TBMM Genel Kurulu'na girmeme cezası verildi.

TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri devam ediyor. AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, savunma sanayini uçuracaklarını söylediklerini hatırlatarak, "Biz bedava traktör dağıtmıyoruz, hain teröristlere bedava roket dağıtıyoruz. Ajanları, PKK ve Öcalan severleri savunmuyoruz; hainlerin dağlarda musallat oldukları o 12-13 yaşındaki Kürt kızlarımızı savunuyoruz ve 'Kürtlerin devleti yoktur' demiyoruz 'Kürtlerin devleti vardır, Türkiye Cumhuriyeti'dir' diyoruz. Biz en zor zamanlarda 'Ekrem tatile çıksın!' demiyoruz, 'Ayşe tatile çıksın!' anlayışını benimsiyoruz ve bu sayede elli yıllık FETÖ'yü devletten temizliyoruz, kırk yıllık PKK'yi ülkeden temizliyoruz, kırk altı yıldır kapalı olan Maraş'ı açıyoruz, otuz yıldır işgal altındaki Karabağ'ı kurtarıyoruz, Türk Devletleri Teşkilatı'nı kuruyoruz. Biz Demirtaş'a selam çakıp şehitlerimizin ruhunu sızlatmıyoruz" ifadelerini kullandı.

CHP VE HDP'Lİ VEKİLLER, ÇELEBİ'YE TEPKİ GÖSTERDİ

Çelebi'ye, konuşması sırasında HEDEP ve CHP'li milletvekilleri laf attı. Bu sırada AK Parti, HEDEP ve CHP milletvekilleri arasında tartışma yaşandı.

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi

CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, AK Parti'li Çelebi'ye yanıt verirken, "Seni iyi gününde, kötü gününde, cezaevinde yalnız bırakmayanları değil, seni o cezaevine attıran, kumpas kuran sümüklü FETÖ ile yol arkadaşı olanların yolunu seçtin. Sen dün 'Atatürk'ün askeriyim.' diyordun, bugün 'Atatürk ile zerre kadar muhabbeti olan cenazeme gelmesin.', 'Keşke Yunan galip gelseydi.' diye dua eden fesli deli Kadir'in yol arkadaşlarının yolunu seçtin." diye konuştu.

"DÖNEKLİK YETENEĞİNİ GELİŞTİRMİŞ, ZİRVEYE TAŞIMIŞ"

HEDEP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ise "Çelebi döneklik yeteneğini gerçekten çok geliştirmiş, zirveye taşımış; topaç gibi oradan oraya gidiyor ve gittiği yerde önüne konulan yemeği de yiyor, ne söyleniyorsa onu söylüyor. Bizim topaçlarla, döneklerle işimiz yok. Demirtaş'ın tırnağı olamaz, Demirtaş'a kurban olsun. Demirtaş kim, sen kim." ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, muhalefetin, Çelebi'ye yönelik kötü dil kullandığını belirterek, "Siz bizim isimlerimizi ağzınıza alarak eleştiri getiriyorsunuz da Demirtaş'ın yaptığı hukuksuz, haksız çağrıların, insanların ölümüne sebebiyet veren ve parti olarak MYK kararlarıyla milleti galeyana getirmeye, sokağa davet etmeye dair çağrılarının eleştirilmesi hak değil mi? Tabii ki hak." dedi.

HEDEP Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık

ÇELEBİ YENİDEN KÜRSÜYE ÇIKTI

AK Parti'li Çelebi, yeniden kürsüye çıktı. Atatürk'ün askeri olduğunu dile getiren Çelebi, şöyle devam etti: "Siz 'Atatürk'ün askeriyiz.' dediniz, Demirtaş'ın fedaisi kesildiniz, 'Atatürk'ün izindeyiz.' dediniz, seçimde FETÖ'ye, PKK'ya umut verdiniz. 'Atatürk ebedi önderimiz.' dediniz, Atatürk'e 'ırkçı' diyeni, Atatürk'e 'Dersim katliamcısı' diyeni vekil yaptınız. Atatürk bayrak ve vatan mücadelesi yaptı, siz genel merkezinizde bayrak kaldırıp özerklik istediniz. İşte döneklik budur. Ben Atatürkçüyüm ama koyu Dersim lobisinin sahte Atatürkçülerinden, küreselci 10 Aralıkçıların sözde Atatürkçülerinden, darbecilerin kukla Atatürkçülerinden değilim. Bu milletin milli, manevi değerlerine düşman rozet Atatürkçülerden hiç değilim. Bu milletin ekmeğini yiyip bu millete 'soykırımcı' diyenler, İstiklal Marşı okumayanlar; sırtlarını PKK'ya, PYD'ye yaslayanlar, Türk ordusuna kimyasal silah iftirası atanlar asıl dönek oğlu dönek. Savunma bütçesi kısılsın diye PKK'ya kalkan olanlar dönek oğlu dönek, asıl döneklik budur, dönekliğin kralı budur."

HEDEP VEKİLİ SIRRI SAKIK'A İKİ OTURUM CEZA

Bu arada TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Çelebi'nin konuşması sırasında çıkan tartışmada HEDEP Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ın hakaret etmesi nedeniyle Meclis'ten geçici olarak çıkarma cezası teklifini oyladı. Oylama sonucu Sakık'a, iki birleşim Genel Kurul'dan çıkarılma cezası verildi.

HEDEP Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık

TARTIŞMA TUTANAKLARA GEÇTİ

Sırrı Sakık'ın ceza almasına neden olan tartışma tutanaklara şöyle yansıdı:

MAHMUT DİNDAR (Van) – Sen kaç paraya satıldın onu söyle, kaç paraya satıldın?

MÜŞERREF PERVİN TUBA DURGUT (İstanbul) – Ya, PKK'yı savunmak size mi kaldı, PKK'yı savunmak size mi kaldı?

MEHMET ALİ ÇELEBİ (Devamla) – Aybüke Yalçın ve katledilen 149 öğretmenimizin hakkını size yedirmeyiz. (AK

PARTİ sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar; HEDEP sıralarından gürültüler)

SIRRI SAKIK (Ağrı) – Ya, git be, git be Allah aşkına!

MEHMET ALİ ÇELEBİ (Devamla) – 40 bin şehidimiz, 70 bin gazimiz; hiçbirinin hakkını size yedirmeyiz.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BURCUGÜL ÇUBUK (İzmir) – Sen kendi davanı sattın, kendi davanı! Bir desteye kendi davasını satmış insansın.

MÜŞERREF PERVİN TUBA DURGUT (İstanbul) – Terör sevdalısı mısınız? Susun ya!

BAŞKAN – Sayın Çelebi, lütfen tamamlayın.

MEHMET ALİ ÇELEBİ (Devamla) – İşte, 20'li yaşlarda peşinen vasiyet açıklayan bu ruhu yenemezsiniz. Bizim

selamımız o yüzden bölücülere değil onlaradır; kahraman Türk ordusuna selam olsun.

SIRRI SAKIK (Ağrı) – Ya, sen kimsin ya? Edepsizin tekisin ya!

MÜŞERREF PERVİN TUBA DURGUT (İstanbul) – Size laf atan yok, PKK'yı konuşuyoruz.

BURCUGÜL ÇUBUK (İzmir) – Senin selamını isteyen kimse yok, satılmışların selamını istemiyoruz!

MEHMET ALİ ÇELEBİ (Devamla) – Atatürk'ün izinde, Cumhurbaşkanımız Erdoğan liderliğinde Türkiye Yüzyılı'na selam

olsun. (AK PARTİ sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar)

BURCUGÜL ÇUBUK (İzmir) – Kendi davasını satanın selamını istemiyoruz! Hain de sensin.

MEHMET ALİ ÇELEBİ (Devamla) – Gazze'ye, Bakü'ye, Kerkük'e, Bosna'ya, tüm mazlumlara selam olsun, umut da

olsun.

Bir gece ansızın gelebiliriz, bir gece mutlaka geleceğiz diyorum; yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ

sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar; HEDEP sıralarından gürültüler)

SIRRI SAKIK (Ağrı) – Ha s.kt.r lan! Gel, gelmezsen şerefsizsin, gelmezsen şerefsizsin! Alçaksın sen!

BAŞKAN – Sayın Çelebi, teşekkür ediyorum.

MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL (Sakarya) – Sayın Başkan, aleni küfür ediyor ya!

BURCUGÜL ÇUBUK (İzmir) – "Darbecisiniz" deyince üzülmeyin sakın.

BAŞKAN – Değerli milletvekilleri…

SIRRI SAKIK (Ağrı) – Yani kime "Bir gece ansızın gelebiliriz." diyor?

BURCU KÖKSAL (Afyonkarahisar) – Sayın Başkan…

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Erzurum) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Sayın Köksal, Sayın Danış Beştaş; bir müsaade buyurun, müsaade buyurun.

MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL (Sakarya) – Sayın Başkanım, aleni küfürler ediliyor burada ya!

BAŞKAN – Ben sizi dinleyeyim, mutabakat gereği gruplar arasındaki grup konuşmaları bittikten sonra Grup Başkan

Vekillerine herhangi bir sataşma vesaire varsa öyle söz vereceğiz, öyle mutabık kaldık.

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Erzurum) – 1 kişi kaldı Sayın Başkan.

BAŞKAN – Şimdi son sözü vereyim, ondan sonra konuşma talebinizi değerlendireceğim.

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Erzurum) – Tamam.

MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL (Sakarya) – Sayın Başkanım, aleni küfür edildi; tutanakları lütfen alın, aleni küfür edildi.

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Erzurum) – Bunu siz mi söylüyorsunuz ya gerçekten?

BURCUGÜL ÇUBUK (İzmir) – Meclis Başkan Vekilinizin…

BAŞKAN – Tutanakları getirtip bakacağım.