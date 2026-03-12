İBB davasının TRT'den yayını reddedildi - Son Dakika
İBB davasının TRT'den yayını reddedildi

12.03.2026 23:39
TBMM, İBB davasının TRT'den canlı yayınlanması önerisini AK Parti ve MHP oylarıyla reddetti.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, 'İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasının bundan sonraki tüm duruşmalarının TRT tarafından canlı olarak yayınlanmasının kamu yararı açısından değerlendirilmesi' önerisinin AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedilmesinin ardından kapandı.

TBMM Genel Kurulu uluslararası anlaşmaları görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında toplandı. Gündem dışı konuşmalar, milletvekillerine verilen 1'er dakikalık konuşmalar, grup başkanvekillerinin gündeme ilişkin değerlendirmelerin ardından siyasi partilerin TBMM Başkanlığına sunduğu bölüme geçildi. Bu bölümde CHP grubunun sunduğu, 'İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasının bundan sonraki tüm duruşmalarının TRT tarafından canlı olarak yayınlanmasının kamu yararı açısından değerlendirilmesi' önerisi AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

'SAMİMİYETSİZLİK DİZ BOYU'

Önerinin gerekçesini açıklamak üzere söz alan Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, "İBB duruşmalarının TRT'den canlı yayınlanmasını istiyoruz. Bu çağrının ilk sahibi Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, 25 Mart 2025'te AKP Genel Başkanı Sayın Erdoğan'a cesaret ve duruşmaların canlı yayınlanması çağrısı yaptı. Çağrımızın Cumhur İttifakı liderleri nezdinde müspet karşılık bulduğunu görünce, seçilmiş kamu görevlileri hakkında yürütülen davaların açık duruşmalarla TRT tarafından yayınlanmasına imkan veren kanun teklifimizin Genel Kurul gündemine alınmasına ilişkin olarak 2 Aralık 2025 tarihinde önerge verdik. Önergemiz, klasik söyleyişle, AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Sözde, herkes şeffaflıktan yana ama samimiyetsizlik diz boyu, ağızlar başka söylese de iş oylamaya gelince kalkan eller, 'Hayır' diyor" ifadelerini kullandı.

'BU KANUN TEKLİFİNE DESTEK VERMEMİZ LAZIM'

Yeni Yol Grubu Başkanı Bülent Kaya ise İBB davasının hukuk tarihinde usul ve işleyiş açısından ender rastlanan bir dosya olduğunu belirterek, "CHP bunu bir siyasi blöf olarak yapsaydı, bir kanun teklifi getirdi. Eğer blöf yapmıyorsak bu kanun teklifine destek vermemiz lazım. Ben bir hukukçu olarak bu kadar siyasi bir meydan okuma varsa ve Cumhur İttifakı'nın 2 partisi de buna destek veriyorsa sadece buna has bir düzenlemeye, 'Evet' diyebileceğimi de buradan ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

'EKREM İMAMOĞLU TUTUKSUZ YARGILANMALIDIR'

Yargılamaların herkes için adil olması gerektiğini kaydeden İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Genel Kurul salonunda gürültü olduğunu kaydederek AK Parti'li milletvekillerini uyardı. Bunun üzerine AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, 'Siz konuşmanıza devam edin' derken Çömez, "Ben konuşmama devam edeceğim de burası kahvehane değil. Bir dönüp bakar mısınız arkanıza ya, bunu gönlünüze sindiriyor musunuz? Değerli arkadaşlar, Sayın Ekrem İmamoğlu da yargılanabilir. Fakat biz İYİ Parti olarak ilk günden beri altını çiziyoruz: Bu yargılama tutuksuz olmalıdır ve hukuk kuralları çiğnenmemelidir ve hakkaniyetli olmalıdır" dedi.

'CHP'NİN TALEBİNİ DESTEKLİYORUZ'

DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan ise İBB davasındaki tüm duruşmaların TRT'den canlı yayınlama talebinin önemine işaret ederek, "Biz CHP'nin bu talebini destekliyoruz ama bir medya gösterisi olması için değil, yargının halktan kaçırılmasına itiraz ettiğimiz için savunuyoruz. Madem iktidar cephesinden canlı yayın sözleri kuruldu, o zaman kamuoyuna gerçeği göstermek adına canlı yayın talebinden neden kaçılıyor?" değerlendirmesinde bulundu.

'BİZ TRİBÜNLERE KONUŞUP TRİBÜNLERİ İKNA ETMEYECEĞİZ'

Yargılamaların TRT'de canlı yayınlaması ile ilgili konuşan AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, şöyle devam etti:

"Binlerce belediye başkanı, seçilmiş milletvekili, il genel meclis üyesi, belediye meclis üyesi, muhtar vesaire var. Herkesin duruşmasını TRT'de nasıl yayınlayacağız? 'Ahmet'inkini yayınla, Mehmet'inkini yayımlama.' Bizim jüri sistemimiz yok, biz tribünlere konuşup tribünleri ikna etmeyeceğiz, biz soruşturmadaki iddianameye cevap vereceğiz. 'Sanık kalk, Muş'tan şerbetli tatlı getirtmişsin; şerbetli tatlıyı niye aldın, söyle?' Tabii. Diyecek ki, 'Bu para kuleleri nedir? Sen buna cevap ver? MASAK'taki rapor, Ankara Çukurambar'da iflas etmiş bir şirketin İstanbul'daki 3 tane milyarlarca liralık villasını niye aldın? Buna cevap ver.' Bunlara cevap vermesi gerekiyor. Bunlara cevap verdiği müddetçe adil yargılama devam eder."

'MHP'NİN NASIL OY KULLANACAĞINA BAKACAĞIZ'

Ardından CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, AK Parti'li Özkaya'ya cevaben, "Biz şimdi MHP milletvekillerinin birkaç gün önce Sayın Devlet Bahçeli'nin, 'Biz söylediğimizde haksız mıydık?' sözünü yerde bırakıp bırakmayacağını test edeceğiz. Eğer sözlerinin arkasındalarsa buradan 'Evet' oyu versinler yoksa 'Evet' oyu versek de zaten yayınlanmayacak' demelerinin bir anlamı yok. Biz burada bir samimiyet testi yapıyoruz. Biz diyoruz ki: Kendine güvenen, iddianamesine güvenen TRT'den yayınlasın. Tıpkı Sayın Bahçeli'nin söylediği gibi ak koyun kara koyun belli olsun ama siz hayatınızı iftira etmekle, siyaseti de o iftira üzerinden kurgulamakla geçirirseniz işte böyle korkarsınız. Ben AKP'nin tavrını garipsemiyorum. Bir kere daha söylüyorum, biz MHP'nin nasıl oy kullanacağına bakacağız" ifadelerini kullandı.

'NİÇİN AYRICALIKLAR İSTİYORSUNUZ'

Genel Kurul'da tartışmalar sürerken AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, CHP'li Günaydın'a cevaben, "Sonuç itibarıyla, yolsuzluk, rüşvet, hırsızlıkla ilgili Sayın Ekrem İmamoğlu'nun bizzat yanındaki kimselerin şikayeti üzerine delilleri ortaya koymaları üzerine, itirafları üzerine bunlar iddianameye girdi. Bunların hepsi iddianamenin içerisinde ve yargılama safahatı da başladı. Ekrem İmamoğlu da dinlenecek, 'Ekrem İmamoğlu'nun suç ortağı' olarak ifade edilen kişiler de dinlenecek, bu konuyla ilgili şikayette bulunanlar da dinlenecek, delil ortaya koyan, 'Rüşvet aldı' diyenler de dinlenecek; nasıl bütün Türk vatandaşları yargılanıyorsa Ekrem İmamoğlu da Türk ceza sistemi içerisinde, yargı sistemi içerisinde yargılanacak. Niçin ayrıcalıklar istiyorsunuz" diye konuştu.

'MHP'NİN GÖRÜŞÜNÜ SAMİMİYET TESTİNE TABİİ TUTMA HAKKINIZ YOK'

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da CHP'li Günaydın'ın partisi ile ilgili sözleri üzerine konuştu. Akçay, "MHP'nin görüşünü samimiyet testine tabi tutma hakkınız yok ama bizim MHP olarak CHP'ye bir tavsiyede bulunma hakkımız var, o da şu; CHP, bu İmamoğlu davası ekseninde bu davayla ilgili iddialar, yolsuzluk, rüşvet, irtikap, iltibas, her ne ise bu iddialarla arasına kurumsal olarak bir set çekmemiştir, bu davaların bir tarafı haline gelmiştir. Bizim de tavsiyemiz, bu davalarla ilgili CHP kurumsal seddini çeksin ve meseleyi yargıya havale etsin. Binlerce avukatları var. Türkiye'de bir yargı olduğuna da inanıyoruz. Kendilerine güveniyorlarsa kurumsal olarak bunu yapsınlar" dedi.

'CHP HİÇBİR YOLDAŞINI SİYASİ DAVADA BETONA TESLİM ETMEZ'

Yeniden söz alan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "Biz her siyasal partinin kuşkusuz kurumsal kimliğine ve aldığı kararlara saygılıyız. Sadece MHP'nin Sayın Genel Başkanının kürsüden altını çize çize defalarca vurguladığı konuyu MHP milletvekillerinin aynı doğrultuda oy kullanıp kullanmayacaklarına bakacağız; bu bizim açımızdan bir samimiyet testidir. Siz de aynı samimiyet testini CHP için yapabilirsiniz. Ayrıca CHP hiçbir yoldaşını siyasi davada betona teslim etmez" değerlendiresinde bulundu.

'UTANMIYOR MUSUNUZ?'

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Baklava kutularından rüşvet parası çıkan CHP'li belediyedir. Siz bu hırsızlığı, yolsuzluğu yapanları savunmaktan dolayı utanmıyor musunuz be kardeşim, utanmıyor musunuz?" ifadelerini kullandı.

ÖNERGE REDDEDİLDİ

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç söz aldı ve partisinin bu akşamki iftar programı olduğunu dile getirerek oylamanın yapılmasını istedi. Meclis Başkanvekili Buldan bunun üzerine önergeyi oylamaya sundu. Oylama sonucunda önerge, AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Meclis Başkanvekili Buldan, 24 Mart Salı günü toplanmak üzere birleşimi kapattı.

