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İstanbul'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: Polis ve Memurlar da Yakalandı - Son Dakika

İstanbul'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: Polis ve Memurlar da Yakalandı

İstanbul\'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: Polis ve Memurlar da Yakalandı
11.11.2023 10:19

İstanbul'da düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda ele geçirilen belgeler, soruşturmayı genişletti. Operasyon sonucunda, aralarında polis ve memurların da bulunduğu 15 kişi yakalandı. Yapılan incelemelerde, şebeke üyelerinin usulsüz işlemler yaparak yabancılara ikamet izni sağladığı ve parmak izi kayıtlarını sildiği ortaya çıktı. Ayrıca, boş evlerin belirlenmesi ve kontrol edilmesi için nüfus çalışanı ve kurye de kullanıldığı belirlendi.

İstanbul'da geçen ay düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonda yakalanan bir şüphelinin telefonunda ele geçirilen belgeler soruşturmayı genişletti. Yapılan araştırmaların ardından düzenlenen operasyonda, aralarında biri emekli 4 polis ile 2 nüfus müdürlüğü çalışanı ile bir vergi dairesi görevlisinin de bulunduğu 15 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz Ekim ayının 13'ünde yasadışı göçmen ve insan ticaretine yönelik geniş çaplı bir operasyona imza atmış, düzensiz göçmen kaçakçılığı yaptığı saptanan Hasan G. ve bazı adamları operasyonla gözaltına alınmıştı.

Dijitallerden çıkan bulgular soruşturmayı derinleştirdi

Organize suç ağının lideri Hasan G.'nin üzerinden çıkan cep telefonunu incelemeye alan polis, şebeke elebaşı ile irtibatlı oldukları kanaatine varılan 10 kuşkulu kişi yakalanmıştı.

Güvenlik güçleri tarafından peş peşe yapılan operasyonla yakalanan insan kaçakçılarının dijital materyallerine ilişkin yürütülen incelemelerde yeni bilgi ve belgelere ulaşıldı. Elde edilen bulgurla 5 şüpheli daha tespit edilerek gözaltına alındı.

3'ü aktif görevde polis, biri emekli emniyet mensubu, 2'si nüfus idaresi çalışanı, 1'i de Vergi Dairesi memuru

İki dalga halinde yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 15 şüpheliden 3'ünün aktif görevde polis memuru, birinin ise emekli emniyet mensubu olduğu, 2'sinin nüfus idaresinde çalıştığı, birinin ise vergi memuru olduğu ortaya çıktı.

Operasyonu düzenleyen İstanbul Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şube Müdürlüğü ekipleri, şebekenin çalışma yöntemini de deşifre etti. İddiaya göre, gözaltına alınan memurların, alınan tahdit ve pasaport bilgileri ile İl Göç İdaresi Müdürlüğü üzerinden usulsüz işlemler yaptığı, yasadışı yollarla ülkeye gelen yabancıların ikamet izni almasını sağladıkları belirlendi. Söz konusu işlemler yapılırken, suça bulaşan kimi yabancı kişilerin parmak izi kayıtlarının silindiği anlaşıldı.

Yabancılara usulsüz ikamet izni

Vize ihlali yapan yabancılara tahdit koyulmasının engellendiği de kaydedilirken, böylece Türkiye'ye tekrar girişlerinde herhangi bir yasakla karşılaşmadıkları anlaşıldı. Yine bazı yabancıların haklarında giriş yasağı bulunmasına karşın Türkiye'ye sorunsuz şekilde girişlerinin sağlandığı tespit edildi. Şebeke üyelerinin, oturum ve ikamet izni almak isteyen yabancıları üçüncü şahısların adreslerinde oturuyor gibi gösterildiği de belirlendi. Ev sahibinin haberi dahi olmadan dairesinde gösterilen yabancılara usulsüz ikamet izni alındığı ve tüm bu işlemleri maddi menfaat karşılığında yaptıkları ortaya çıktı.

Kurye ile boş ev kontrolü

Soruşturma dosyasına giren iddiaya göre şebeke boş evleri belirlemek için nüfus çalışanı S.B.'den bilgi aldı. Bu adresler motosikletli kurye F.Ö. tarafından kontrol edildi. Uygun olan adresler, sahte belgeler üzerinden yabancıların kaldığı konutlar olarak gösterildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden 2'si serbest kalırken 13 şüpheli adliyeye gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İstanbul'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: Polis ve Memurlar da Yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: Polis ve Memurlar da Yakalandı - Son Dakika
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