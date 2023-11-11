İstanbul\'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: Polis ve Memurlar da Yakalandı

İstanbul'da geçen ay düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonda yakalanan bir şüphelinin telefonunda ele geçirilen belgeler soruşturmayı genişletti. Yapılan araştırmaların ardından düzenlenen operasyonda, aralarında biri emekli 4 polis ile 2 nüfus müdürlüğü çalışanı ile bir vergi dairesi görevlisinin de bulunduğu 15 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz Ekim ayının 13'ünde yasadışı göçmen ve insan ticaretine yönelik geniş çaplı bir operasyona imza atmış, düzensiz göçmen kaçakçılığı yaptığı saptanan Hasan G. ve bazı adamları operasyonla gözaltına alınmıştı.

Dijitallerden çıkan bulgular soruşturmayı derinleştirdi

Organize suç ağının lideri Hasan G.'nin üzerinden çıkan cep telefonunu incelemeye alan polis, şebeke elebaşı ile irtibatlı oldukları kanaatine varılan 10 kuşkulu kişi yakalanmıştı.

Güvenlik güçleri tarafından peş peşe yapılan operasyonla yakalanan insan kaçakçılarının dijital materyallerine ilişkin yürütülen incelemelerde yeni bilgi ve belgelere ulaşıldı. Elde edilen bulgurla 5 şüpheli daha tespit edilerek gözaltına alındı.

3'ü aktif görevde polis, biri emekli emniyet mensubu, 2'si nüfus idaresi çalışanı, 1'i de Vergi Dairesi memuru

İki dalga halinde yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 15 şüpheliden 3'ünün aktif görevde polis memuru, birinin ise emekli emniyet mensubu olduğu, 2'sinin nüfus idaresinde çalıştığı, birinin ise vergi memuru olduğu ortaya çıktı.

Operasyonu düzenleyen İstanbul Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şube Müdürlüğü ekipleri, şebekenin çalışma yöntemini de deşifre etti. İddiaya göre, gözaltına alınan memurların, alınan tahdit ve pasaport bilgileri ile İl Göç İdaresi Müdürlüğü üzerinden usulsüz işlemler yaptığı, yasadışı yollarla ülkeye gelen yabancıların ikamet izni almasını sağladıkları belirlendi. Söz konusu işlemler yapılırken, suça bulaşan kimi yabancı kişilerin parmak izi kayıtlarının silindiği anlaşıldı.

Yabancılara usulsüz ikamet izni

Vize ihlali yapan yabancılara tahdit koyulmasının engellendiği de kaydedilirken, böylece Türkiye'ye tekrar girişlerinde herhangi bir yasakla karşılaşmadıkları anlaşıldı. Yine bazı yabancıların haklarında giriş yasağı bulunmasına karşın Türkiye'ye sorunsuz şekilde girişlerinin sağlandığı tespit edildi. Şebeke üyelerinin, oturum ve ikamet izni almak isteyen yabancıları üçüncü şahısların adreslerinde oturuyor gibi gösterildiği de belirlendi. Ev sahibinin haberi dahi olmadan dairesinde gösterilen yabancılara usulsüz ikamet izni alındığı ve tüm bu işlemleri maddi menfaat karşılığında yaptıkları ortaya çıktı.

Kurye ile boş ev kontrolü

Soruşturma dosyasına giren iddiaya göre şebeke boş evleri belirlemek için nüfus çalışanı S.B.'den bilgi aldı. Bu adresler motosikletli kurye F.Ö. tarafından kontrol edildi. Uygun olan adresler, sahte belgeler üzerinden yabancıların kaldığı konutlar olarak gösterildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden 2'si serbest kalırken 13 şüpheli adliyeye gönderildi. - İSTANBUL