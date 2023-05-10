Milli Savunma Bakanı Akar: Karadeniz Tahıl Anlaşması ile 30 milyon ton tahıl ihtiyaç sahiplerine nakledildi

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, "22 Temmuz'da yaptığımız 'Karadeniz Tahıl Anlaşması' ile 30 milyon ton tahıl ihtiyaç sahiplerine nakledildi. Türkiye, Rusya, Ukrayna savunma bakan yardımcıları ile BM yetkililerinin bugün İstanbul'daki toplantısı başladı. Bu işin inkıtaya uğramaması ve istikrarın devamı için görüşmelerimizi sürdürüyoruz" dedi.

AK Parti'den Kayseri milletvekili adayı gösterilen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mimar ve Mühendisler Grubu'nca düzenlenen etkinliğe katıldı. Burada terörle mücadelede önemli mesafelerin katedildiğini belirten Akar, "Teröristlerin Irak'ın, Suriye'nin kuzeyindeki varlıkları bitmeden rahat etmemiz mümkün değil. Mehmetçiğin nefesi enselerinde" diye konuştu.