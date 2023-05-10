Milli Savunma Bakanı Akar: Karadeniz Tahıl Anlaşması ile 30 milyon ton tahıl ihtiyaç sahiplerine nakledildi - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanı Akar: Karadeniz Tahıl Anlaşması ile 30 milyon ton tahıl ihtiyaç sahiplerine nakledildi

10.05.2023 17:20

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya-Ukrayna savaşının neden olduğu gıda krizinin çözümü için Türkiye'nin çabalarına vurgu yaptı. Akar, Karadeniz Tahıl Anlaşması ile 30 milyon ton tahılın ihtiyaç sahiplerine nakledildiğini açıkladı. Ayrıca terörle mücadelede önemli mesafelerin katedildiğini belirten Akar, teröristlerin kazdıkları çukurlara gömüldüğünü söyledi.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, "22 Temmuz'da yaptığımız 'Karadeniz Tahıl Anlaşması' ile 30 milyon ton tahıl ihtiyaç sahiplerine nakledildi. Türkiye, Rusya, Ukrayna savunma bakan yardımcıları ile BM yetkililerinin bugün İstanbul'daki toplantısı başladı. Bu işin inkıtaya uğramaması ve istikrarın devamı için görüşmelerimizi sürdürüyoruz" dedi.

AK Parti'den Kayseri milletvekili adayı gösterilen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mimar ve Mühendisler Grubu'nca düzenlenen etkinliğe katıldı. Burada terörle mücadelede önemli mesafelerin katedildiğini belirten Akar, "Teröristlerin Irak'ın, Suriye'nin kuzeyindeki varlıkları bitmeden rahat etmemiz mümkün değil. Mehmetçiğin nefesi enselerinde" diye konuştu.

'TERÖRİSTLER KAZDIKLARI ÇUKURLARA GÖMÜLDÜLER'Önlerinde iki yol bulunan teröristlerin ya adalete teslim olacaklarını ya da kazdıkları çukurlara gömüleceklerini söyleyen Akar, şöyle konuştu: "Mehmetçik iğneyle kuyu kazar gibi tek tek Zap'ta, Gara'da nerede olursa olsun teröristlerin inlerini barınaklarını bulup başlarına yıktı, yıkmaya devam ediyor. Suriye'nin kuzeyinde kurmak istedikleri terör koridoru Mehmetçik tarafından paramparça edildi. Teröristler kazdıkları çukurlara gömüldüler." 'İSTİKRARIN DEVAMI İÇİN GÖRÜŞMELERİMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ'Rusya-Ukrayna savaşının neden olduğu küresel çaptaki gıda krizinin çözümü için Türkiye'nin çabalarına vurgu yapan Akar, "Dünyada hem Ukrayna hem Rusya ile konuşabilen tek ülke Türkiye. Bunun da hem bölge hem dünya barışına ne kadar pratik değerler kattığını herkesin görmesi lazım. 22 Temmuz'da yaptığımız Karadeniz Tahıl Anlaşması ile 30 milyon ton tahıl ihtiyaç sahiplerine nakledildi. Türkiye, Rusya, Ukrayna savunma bakan yardımcıları ile BM yetkililerinin bugün İstanbul'daki toplantısı başladı. Bu işin inkıtaya uğramaması ve istikrarın devamı için görüşmelerimizi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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Hulusi Akar, Karadeniz, Türkiye, Ukrayna, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Milli Savunma Bakanı Akar: Karadeniz Tahıl Anlaşması ile 30 milyon ton tahıl ihtiyaç sahiplerine nakledildi - Son Dakika


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