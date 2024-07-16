CHP Genel Başkanı Özgür Özel: En düşük emekli aylığına yapılan zam emekliye ihanettir

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, en düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya çıkarılmasını öngören teklife ilişkin, "Bunun adı zam değil, emekliye ihanettir; yazıklar olsun. CHP olarak bu milleti bu cendereden kurtaracağız. Sadece zenginleri kayıran, yoksulu sömüren bu sisteme son verene kadar sizin için çalışacağız, sizin için mücadele edeceğiz. Bu ülkede ya yüzler gülecek ya da yüzleri güldürecek halkın iktidarı gelecek. Madem geçim yok, çok yakında seçim var" dedi.

CHP Genel Başkanı Özel, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Özel, 15 Temmuz'un 8'inci yıl dönümüne ilişkin konuşarak, "O gün demokrasiye, milletin iradesine kastedenler, halkımızın sağlam iradesine, demokrasiye bağlılığına vurdular ve geri püskürtüldüler. CHP, hiç şüphesiz anılan terör örgütüyle, anılan cemaatle tarihsel husumeti olan bir yapıdır. Yıllarca bunlarla mücadele ettik, tehlikelere dikkat çektik. Bu Meclis'in tutanakları, başta rahmetli Kamer Genç olmak üzere, yapılan yanlışlara işaret eden uyarı konuşmasıyla mevcuttur. Karşılığında duyduklarımız, bugün hatırlatmanın ne bize ne de başkasına faydası olmayan ama o çarpık yapıyı, o hain yapıyı sahiplenen ifadelerle doludur. Bugün geldiğimiz noktada, 15 Temmuz'da yapılan darbe girişimindeki bütün darbeler doğası gereği iktidara yapılır; bütün ülkenin, bütün dünyanın dönüp muhalefete baktığını ve ana muhalefetin gözünün içine baktığını hatırlatmak isterim. O gün iktidarıyla, muhalefetiyle doğru bir sınav verildi. O gün asla darbelerden medet ummadığımızı, seçilmiş parlamentonun arkasında olduğumuzu net bir şekilde ifade ettik. O gün orada bulunan tüm milletvekillerimiz demokrasiye sahip çıktı, Meclis'e ve halk iradesine sahip çıktı" dedi.

'YANLIŞ DEVLETİN ELİNE SARILMIŞSIN'

Özel, Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz'in MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin elini öpmesine ilişkin, "15 Temmuz'da hiç asılmayan binalara Atatürk resimlerini asanlar, 'Hata yaptık' diyenlerin şimdi aynı hataları tekrar etmeye başladığı bir süreçteyiz. O yüzden iyi yetişmiş kadroların ve kesinlikle sadakatin devlete ve millete olan, birtakım partilere, kişilere değil, devlete olan sadakatin öneminin altını çiziyorum. Dün gördüğüm bir şaşkına da şunu söylüyorum ki; sen devletin polisi olmayı yanlış anlamışsın, yanlış devletin eline sarılmışsın. Bir siyasiye saygı gösterilmesi; eyvallah. O siyasinin buna ne kadar izin verdiği kendi tercihidir. Ama bu devletten maaş alan, bu milletin tamamı için görev yapması gereken birilerinin bu ülkede siyasetin küçük bir kısmının temsiline eğilmesini asla kabul etmiyoruz. Bir devlet memurunun, bir siyasi liderinin eline sarılmasında muhatap hangimiz olursa olsun; o devlet memuruna üstlendiği vazifenin gereğini hatırlatmayı doğru bulurum. Onun dışındaki her türlü yaklaşım bu devletin dibine dinamit koymaktır. Bunu yapmaya kimsenin hakkı yok. Polis, asker, Türkiye Cumhuriyeti hepimizindir, kimsenin tapulu malı değildir" diye konuştu.

'İZMİR'DEKİ OLAYDA KUSURU KİM VARSA CEZALANDIRILACAK'

İzmir'de yolda akıma kapılarak hayatını kaybeden 2 kişiye ilişkin olarak da konuşan Özel, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'na talimatımız şu oldu; sorumlu kimse, belediye personeliyse belediye, dağıtım şirketiyse dağıtım şirketi, savcılarla iş birliği içinde bu mesele nasıl olmuş, cezaların çekilmesi üstümüze düşen ne varsa yapılmasında kati bir tutum içinde olacağız. Bu öz güvenle meseleyi takip ediyoruz. Bu konuda kusuru olan kim varsa cezalandırılacak. Adalet arayışının önünde engel olanlardan değil, ailelerin yanında adaleti arayanlardan olacağız" dedi.

'GEZİ, BİZİM ONURUMUZDUR'

Özel, Gezi davasında 5 kişinin içeride yattığını belirterek, "Hiç utanmadan, sıkılmadan bir kez daha söylüyorum; 'Gezi biziz' kardeşim. Gezi, bizim onurumuzdur. Sen Taksim'deki yeşil alandaki ağaçları keseceksin, 31 Mart meselesine kendince atıf yapmak için oraya Topçu Kışlası dikmeye niyetleneceksin, AKM'yi yıkıp AVM yapmaya kalkacaksın, sen bunlara karşı önce duracaksın. Orada orantısız güç kullanımıyla, FETÖ'cülerin tertipleriyle çadırları yakacaksın, işin üstünden yıllar geçince mahkeme kararlarına rağmen içeride tutacaksın. Bunlardan biri, Can Atalay. 14 Mayıs'ta Hatay milletvekili seçildi. Millet 'git' diyor, salmıyorlar. Ardından mahkemeye başvuruyor, Yargıtay tahliye başvurusunu reddediyor. AYM, 'hak ihlali' diyor. Yargıtay 13'üncü Ceza Dairesi, bu işlemi yok sayıyor. AYM ikinci kez hak ihlali kararı veriyor, Yargıtay bir daha direniyor. 'Elimden geleni yapacağım' diyen Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un tüm sözlerine rağmen bırakılmıyor. Bunun üzerine 30 Ocak günü böyle söyleyenler, hiç sıkılmadan kararı okutup, Can Atalay'ın milletvekilliğini düşüyorlar. Yapılan işlem tümüyle usulsüz" diye konuştu.

Özel, Türkiye'de bir başıboş köpek sorunu olduğunu da söyleyerek, "Ama bunun çözümü için insancıl, akılcı, bilimsel yöntemlerin uygulanması gerekirken verilen kanun teklifi, muğlak ifadelerle öldürmeyi meşrulaştıran ve çözümü tamamen belediyelerde, uygulayıcıların inisiyatifine bırakan, bakımevi açma zorunluluğunu 2028'e kadar erteleyen, hayvan hakları derken, hayvanların yaşam hakkını tehdit eden bir ölüm yasasını getirdiler" dedi.

'BUNUN ADI EMEKLİYE İHANETTİR'

Emekli zammına ilişkin de konuşan Özel, şunları söyledi:

"Sadece son birkaç ayda akaryakıta yüzde 30 zam, mobil haberleşmeye yüzde 65, elektrik yüzde 38, tren biletine yüzde 26, iğneden ipliğe her şeye zam geldi, bir tek asgari ücrete zam gelmedi. Bugün Türkiye nefesini tuttu, bir maaş artışı bekliyor. En düşük emekli maaşı 10 bin lira, 270 dolar. Yurt dışında söylüyorsun, tercüme hatası sanıyorlar. AK Parti geldiğinde 8 çeyrek alan en düşük emekli maaşı, 2 çeyrek alamıyor. Sayın Abdullah Güler açıkladı, 12 bin 500 lira. En düşük emekli maaşı 6 ay önce 25 kilo dana kıyma alıyor. Dün 16 kiloya düşmüştü, bugün yaptıkları sözde zamla 20 kiloya çıktı. Siz bugün emeklinin cebinden 5 kilo kıyma parası çalıyorsunuz. Bunun adı zam değil, emekliye ihanettir; yazıklar olsun. CHP olarak bu milleti bu cendereden kurtaracağız. Sadece zenginleri kayıran, yoksulu sömüren bu sisteme son verene kadar sizin için çalışacağız, sizin için mücadele edeceğiz. Bu ülkede ya yüzler gülecek ya da yüzleri güldürecek halkın iktidarı gelecek. Madem geçim yok, çok yakında seçim var."