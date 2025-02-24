Rekor tazeledi! İşte AK Parti\'nin kuruluşundan bu yana tüm MKYK\'larda görev alan tek isim

Politika

AK Parti Kongresi'nde 1.607 delegenin katılımıyla MKYK, Merkez Disiplin Kurulu, Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu ve Siyasi Erdem ve Etik Kurulu üyeleri için oy kullanıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tek aday olarak katıldığı kongrede yeniden genel başkan seçildi ve böylece parti yönetiminde sınırlı bir değişimle kongre sürecini tamamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın A Takımı olarak adlandırılan 18 kişilik MYK'nın 17 üyesi yeni MKYK listesinde yer aldı.

Görevine devam eden isimler şunlar;

Genel Başkan Vekilleri: Efkan Âlâ, Mustafa Elitaş

Parti Sözcüsü: Ömer Çelik

Teşkilat Başkanı: Erkan Kandemir

Genel Sekreter: Fatih Şahin

Tanıtım ve Medya Başkanı: Hamza Dağ

Seçim İşleri Başkanı: Ali İhsan Yavuz

Yerel Yönetimler Başkanı: Yusuf Ziya Yılmaz

Ekonomi İşleri Başkanı: Nihat Zeybekçi

MKYK'DA MİLLETVEKİLİ SAYISI ARTIRILDI

Yeni dönemde MKYK'daki milletvekili sayısı 13'ten 29'a çıkarıldı. Bu artışın, parti ile Meclis arasındaki bağları güçlendirme amacı taşıdığı belirtiliyor.

MKYK'ya giren vekiller şunlar;

ÖNE ÇIKAN İSİMLER ŞUNLAR;

Eski futbolcu: Mesut Özil

Ekonomistler: Abdülkadir Develi, İsmet Gergerli

Akademisyen: Zakir Avşar

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkanı: Abdurrahman Akyüz

MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı: Cihad Terzioğlu

HAYATİ YAZICI REKOR TAZELEDİ

AK Parti'nin kuruluşundan bu yana tüm MKYK'larda görev alan tek isim olan Hayati Yazıcı kendi rekorunu yenileyerek bir kez daha MKYK'ya girmeyi başardı. Ayrıca 2006 yılında gerçekleşen AK Parti 2. Olağan Büyük Kongresi'nde MKYK'ya seçilen en genç üye olan Çevre ve Şehircilik Başkanı Çiğdem Karaaslan, bu tarihten itibaren yapılan tüm kongrelerde MKYK'ya girmişti. Karaaslan yeni MKYK'da da kendisine yer buldu.

KADIM TEMSİLİYETİ AZALDI

Yeni dönemde MKYK'daki kadın üye sayısı 17'den 12'ye düştü. Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir ve Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan listeye girmeyi başardı. Ancak, partinin önde gelen isimlerinden Orhan Miroğlu, Ahmet Arslan, Lütfiye Selva Çam, Kuddusi Müftüoğlu ve Remzi Albasan yeni listede yer almadı.