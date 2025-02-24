AK Parti Kongresi'nde 1.607 delegenin katılımıyla MKYK, Merkez Disiplin Kurulu, Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu ve Siyasi Erdem ve Etik Kurulu üyeleri için oy kullanıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tek aday olarak katıldığı kongrede yeniden genel başkan seçildi ve böylece parti yönetiminde sınırlı bir değişimle kongre sürecini tamamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın A Takımı olarak adlandırılan 18 kişilik MYK'nın 17 üyesi yeni MKYK listesinde yer aldı.
Yeni dönemde MKYK'daki milletvekili sayısı 13'ten 29'a çıkarıldı. Bu artışın, parti ile Meclis arasındaki bağları güçlendirme amacı taşıdığı belirtiliyor.
AK Parti'nin kuruluşundan bu yana tüm MKYK'larda görev alan tek isim olan Hayati Yazıcı kendi rekorunu yenileyerek bir kez daha MKYK'ya girmeyi başardı. Ayrıca 2006 yılında gerçekleşen AK Parti 2. Olağan Büyük Kongresi'nde MKYK'ya seçilen en genç üye olan Çevre ve Şehircilik Başkanı Çiğdem Karaaslan, bu tarihten itibaren yapılan tüm kongrelerde MKYK'ya girmişti. Karaaslan yeni MKYK'da da kendisine yer buldu.
Yeni dönemde MKYK'daki kadın üye sayısı 17'den 12'ye düştü. Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir ve Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan listeye girmeyi başardı. Ancak, partinin önde gelen isimlerinden Orhan Miroğlu, Ahmet Arslan, Lütfiye Selva Çam, Kuddusi Müftüoğlu ve Remzi Albasan yeni listede yer almadı.
Son Dakika › Politika › Rekor tazeledi! İşte AK Parti'nin kuruluşundan bu yana tüm MKYK'larda görev alan tek isim - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (3)