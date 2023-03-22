Seçimlere kısa süre kaldı! Muharrem İnce'den CHP ve İYİ Parti'ye ittifak çağrısı

Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK), Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nde cumhurbaşkanlığı adaylığı için başvuru yapan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce katıldığı televizyon programında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"YORGUN BİR ERDOĞAN VAR"

Türkiye'nin yönetilemediğini belirten İnce, "Sisi artık darbeci, Musi artık şehir, BAE finansör değil, İsrail katil, çadır satmak ayıp değil. Ekşi sözlüğü kapatıyor. Neden? Hakaret var. Taksim'de cinayet işlendiğinde kapatıyor muyuz? TSK geç kalmış sahaya inmekte. Her gün açıklama yapıyor, geç kalmadık diye. Yorgun bir Erdoğan var. Bu Erdoğan gidecek de, peki bu 6'lı Masa ile bu olur mu?Masa devrildi, kalktı. Mesela Kılıçdaroğlu diyor ki, 'Ali Dibo'dan Adalet Bakanı olur mu?' Sadullah Ergin'den bahsediyor. Sadullah Ergin şimdi nerede? DEVA Parti'den milletvekillerini belirleyecek komisyonunun temsilcisi. Sayın Kılıçdaroğlu, Ali Babacan'ı Yüce Divan'a gönderecekti, şimdi Cumhurbaşkanı Yardımcısı yapıyor. Buradan nasıl bir umut çıkar, birisi anlatsın bana" diye konuştu.

"CHP, İYİ PARTİ VE MEMLEKET PARTİSİ İTTİFAK YAPALIM"

Yeni bir ittifak çağrısında da bulunan Memleket Partisi lideri İnce, "Mesela Türkiye'ye ittifak öneriyorum; CHP, İYİ Parti, Memleket Partisi. Anayasa'nın ilk 4 maddesini tartışmaz, Türk bayrağını tartışmaz, tarikatları tartışmaz" ifadelerini kullandı.

"CUMHUR VE MİLLET İTTİFAKI ÇIKAR İTTİFAKIDIR"

İnce'nin açıklamalarının devamı şu şekilde; "HÜDAPAR'la ittifak kuruyor AK Parti. MHP de susuyor. İlke yok çünkü. Cumhur İttifakı çünkü çıkar ittifakı. Millet İttifakı da bir çıkar ittifakı. 59 yaşındayım. 21 sene önce milletvekili oldum. 1 Mart 2003 tezkeresinde oy kullandım. 15,5 milyon oy alıp, Cumhurbaşkanlığı seçiminde 2. oldum. Ağrı'ya 3 kez gittim. Hakkar-Şırnak arasını 3 kere geçtim. Artvin'den Edirne'ye Türkiye'nin dört bir yerini karış karış dolaşıyorum. Erdemli'den Kaş'a kadar bütün Akdeniz sahilini uzun kollu gömlekle dolaştım. Kısa kollu gömlek siyasetçiye yakışmaz. Babacan'ı Yüce Divan'a göndereceksin, vazgeçmişin Cumhurbaşkanı yardımcısı yapacaksın. Masayı yönetemediler, Türkiye'yi nasıl yönetecekler?

"ORTADA OLMAYACAK BİR DUA GÖRÜYORUM"

Bu iktidarı göndermek için bu muhalefeti de göndermek lazım. Türkiye bu hale muhalefet getirmedi, iktidar getirdi, buna itirazım yok. Olmayacak duaya amin demek istemiyorum. Ortada olmayacak bir dua görüyorum; siyasette algı yöntemiyle, siyasi mühendislikle bu işler yürümez. Salon adamları ile salon adamları. Ben sokak siyasetçisiyim. Dokunurum insanlara. Nişantaşı'nda kafeleri de bilirim, sanayi sitelerini de bilirim. Muhalefet yüzde 60'la kazanacakmış, ben çıkıntı oluyormuşum! CHP'li Faik Öztrak, Ekmeleddin İhsanoğlu aday olduğu zaman 'Yüzde 60'la kazanıyoruz' demişti. Aynı kişi şimdi aynı lafları ediyor. Ben sadece CHP'nin adayıydım. Ekmeleddin İhsanoğlu 14 partinin adayıydı. Ben sadece CHP'den yüzde 30 fazla oy aldım. İstanbul mitingini keşke yapmasaydım, pişmanım. 'Kazanıyor bu' dendi, keşke o mitingi başladığımızda yapabilseydik.

"O MESAJ İÇİN PİŞMANIM"

Mansur Yavaş bir kaybetti, bir daha kaybetti, kazandı. Kılıçdaroğlu 13 kere kaybetti, ben bir kere kaybettim. Bir kere penaltı kaçırdım. O mesajı ben açtım, pişman mısın, pişmanım. Ben diyeceğim ki, 'seçim ikinci tura kaldı'. Kaybettiğimi bilmiyorum, kazandığımı bilmiyorum. CHP görevini yapmamış. Ben Cumhurbaşkanı adayıyım. 12 bin 843 sandığa gözlemci koymamış CHP. Bu 4 milyon oy demek. Bu kadar sandığa gözlemci koymazsanız. YSK'nın bu belgesi ortada iken bana daha seçim gecesini sormak. Beni satmışlar resmen satmışlar! Binim hatam partime güvenmekti. Ben o gençlik, kadın kolları, ilçe başkanlıkları canım ciğerdi. Yukarıda operasyon yapan bu sistemi göçertti. Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu neredeydi? Herkes bana soruyor. Beni o akşam hançerlediler.

"CHP'LİLERE 'SİZE ZEYTİN DALI UZATAYIM' DEDİM"

Siyaset uzlaşma işidir. Cumhurbaşkanı adayı olduğumda Erdoğan'ı, Akşener'i, Demirtaş'ı, Karamollaoğlu'nu ziyaret ettim. Troller Erdoğan'la o gün çekilmiş fotoğrafı bugün çekilmiş gibi yayınlıyorlar. İstanbul il başkanımızı birisi arıyor. Kemal Bey'in iyi dostu. Genel başkanınızla görüşmek istiyorum demiş, olur dedim. Buyrun benimle görüşmek istiyormuşsunuz dedim. Çok üzülüyorum sizi buluşturayım dedi. Olur dedim, aradan 2 ay geçti. 2 kişi ofisime geldi. Bir uzlaşma yolu bulamaz mıyız dediler. Ben size zeytindalı uzatayım dedim. Şu trolleriniz var, üç kişi dedim. T'nin, E'nin, O'nun trolleri. Bu troller ikide bir de hakaret etmesinler dedim. CHP Genel Merkezi'nde birtakım insanlar oturuyor Muharrem İnce'yi kötülemek için. Sadece AK troller yok.

"AKŞENER CHP'Lİ TROLLERİN GAZABINA UĞRADI"

Ben AK Parti'den çok oy alıyorum. Kemal Bey alamıyor, ben alıyorum. Onlar da beni görüyor. Bugün CHP'de uçakta bir milletvekille yanyana oturduk, kendisine de söyledim 'ayıp oluyor' dedim. Eğer oturup konuşacaksak, ben size zeytindalı uzatayım dedim. Şu 'sarayın adamı, AK Parti destekliyor' iftiralarını atmayın dedim. AK Parti'ye gerek yok; CHP kendi evlatlarını yemekte çok mahir zaten. Sayın Akşener masada 'kazanacak aday istiyorum' dedi, masadan kalktı. Aynı mahfiller Meral Akşener'e neler söylemediler. CHP Genel Merkezi'ndeki trollerin gazabına uğradı."