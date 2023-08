Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor

Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 15.10 itibarıyla başladı. Ana gündem maddesi dış politika ve ekonomi olan toplantı 3 buçuk saat sürdü. Toplantısı sonrası kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Öncelikle Kocaeli'deki patlamada yaralana vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Ülkemizin önünde açılan tarihi fırsat penceresini sonuna kadar açmakta kararlıyız. Hükümet olarak kutlu yürüyüşe hizmet edecek enerji ve inanca sahibiz. Devlet olarak altyapı ve potansiyele fazlasıyla sahibiz. Yeter ki birliğimize ve kardeşliğimize sıkı sıkıya sarılalım. Türkiye, asırlar sonra küresel sistemin en üst ligine yükselme imkanı elde etmiştir.

AKBELEN'DEKİ OLAYLARA SERT TEPKİ

Son 10 yıldır kirli tuzakların sayısız örneğini gördük. Gezi olaylarından 15 Temmuz'a birçok hadiseyi atlattık. Kemerköy Termik Santrali yıllık 1 milyar dolar civarında ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Ülkemiz için önemli bir milli değer konumundadır. Santralin mevcut kömür kaynağı tükenmek üzere olduğu için yeni kaynaklar bulması gerekir. Son 21 yılda Türkiye toplamda 6 milyar 572 milyon fidanı toprakla buluşturarak bu alanda kırılması zor bir rekora imza atmıştır. Hedefimiz bu rakamı 7 milyara yükseltmektir. Ülkemizde yürütülen kampanyaları 'ağaç sevgisi' veya 'çevre hassasiyetiyle' izah edilemeyecek bir gerçektir.

"KAMPANYANIN AĞAÇ HASSASİYETİYLE İZAHI MÜMKÜN DEĞİL"

Muğla belediyesi ana muhalefette. Onlara soruyorum. Bugüne kadar ne kadar ağaç diktiniz? Çıkın bakalım açıklayın. Bir tane 'ağaç diktik' diyemezler. Ama biz AK Parti hükümeti olarak milyonlar değil milyarlarca ağaç diktik. Çevreci görünümlü marjinallere aldırmıyoruz, işimize bakıyoruz. Buradan bir kez daha sesleniyorum, başaramadınız, başaramayacaksınız. Ülkemizin kalkınma kervanını yürütmeye odaklanırken; maşaları ve sahiplerini kendi kinleriyle baş başa bırakıyoruz. Kampanyanın ağaç hassasiyetiyle izahı mümkün değil. Mesele üzüm yemek değil bağcıyı dövmek.

"TÜRKİYE VİZYONSUZ BİR MUHALEFETE SAHİPTİR"

Kavga ve skandal muhalefet cephesinde hiç kesilmiyor. Matematik uzmanı oldukları için 38-39 milletvekili yavrucaklara veriyorlar sonra 'eyvah yalnız kaldık' diyorlar. Ayak oyunlarıyla birbirleriyle uğraşıyorlar. Türkiye vizyonsuz bir muhalefete sahiptir. Kendi bireysel hırsları için adeta birbirlerini gırtlaklayanların bencillikleri asla unutulmayacaktır. Geçici veya dönemsel sıkıntıların yol açtığı parçalı bulutlu havalara güvenerek fitne yelkenlerini şişirmek isteyenler yine hüsrana uğrayacaklardır.

"EKONOMİK ZORLUKLARI BİZ DE GÖRÜYORUZ"

Ekonomik zorlukları biz de görüyoruz. Dillendirilen serzenişleri yakından takip ediyoruz. Biz başkaları gibi şikayet karşısında insanlara ayar verenlerden asla olmadık. Milletimizin sözünün başımızın üzerinde yeri vardır. Bizim görevimiz milletin sesine kulak verip eser ve hizmetleri yapmaktır. Doğru politikalarla bu hassasiyetimizden taviz vermedik. Ülkemizin en büyük kalkınma ve demokrasi atılımlarına imza attık. Her yıl ortalama yüzde 5,5 büyüterek milli geliri 1 trilyon sınırına getiriyoruz. İstihdamı 32 milyon kişiye çıkardığımız bir Türkiye var. Vesayetten teröre, darbeden ekonomik tuzaklara kadar karşılaştığımız sorunları saymıyorum bile. Vatandaşlarımızın tamamına her alanda refahlarını yükseltecek bir altyapı kurduk. Eğitimi tüm evlatlarımız için erişilebilir kıldık. Güvenliği her alanda tesis ettik. Adaleti, Türk milleti için çalışan bir kurum haline getirdik."

Ayrıntılar geliyor...