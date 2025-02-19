TBMM Genel Kurulu\'nda, \'TÜSİAD\' tepkisi

Politika

TBMM Genel Kurulu'nda muhalefet milletvekilleri, TÜSİAD Başkanı Orhan Turhan ve Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Ömer Aras'ın gözaltına alınması tepki gösterdi.

TBMM Genel Kurulu, 'Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemelere Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Genel Kurul görüşmeleri esnasında, TÜSİAD Başkanı Orhan Turhan ve YİK Başkanı Ömer Aras'ın gözaltına alınmasına muhalefet partilerinden tepki geldi.

TEMELLİ: İSTANBUL BAŞSAVCILIĞI TALİMATI YERİNE GETİRİYOR

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, "TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ile TÜSİAD Başkanı, resen başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmış, soruşturmayı başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı. Burada biraz önce Yeni Yol Partisi'nin grup önerisinde yargıyı konuşurken, hatibimiz kürsüdeyken bu talimatlı yargı, bağımlı yargı konusunda, 'Delil göster' diye laf atılıyordu; canlısı geldi, işte size delil. Çünkü Cumhurbaşkanı grup toplantısında bu konuya değindi, talimatı verdi. Zaten bu talimatın en elverişli adresi olan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da talimatı yerine getiriyor. Böylece cevabı da almış oldunuz" ifadelerini kullandı.

ÖZDAĞ: YARGININ ÜZERİNDEKİ KORKUYU KALDIRMAMIZ LAZIM

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ ise partisinin yargı ile ilgili sunduğu araştırma önergesinin reddedildiğini hatırlatarak, "Burada Adalet Bakanı bir konuşma yaptı; TÜSİAD Başkanını ilzam etti ve TÜSİAD Başkanıyla ilgili olarak da, 'Hadlerini aşıyorlar' ifadesini kullandı. Sonra da Sayın Cumhurbaşkanı, AK Parti Genel Başkanı aynı şekilde konuştu. Bakın bu yargı korkuyor zaten. Biraz önce söyledim, ya korkuyorlar veyahut da bu kişiler buralara gelirken bu zihniyetin ürünleri olarak buralara geliyorlar. O nedenle, bu yargı üzerindeki korkuyu kaldırmamız lazım, yargı üzerinde liyakat ve ehliyeti getirmemiz lazım. Bakın, bu yargı, 'Keser döner, sap döner, bir günde hesap döner' noktasına gelir. Geçmişte yaşadınız bunları, özellikle 28 Şubat döneminde ben de yaşadım. Onun için, lütfen, Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Adalet Bakanı lütfen ihsası reyde bulunmayın, oyunuzu belli etmeyin" diye konuştu.

AKBAŞOĞLU: YARGI KENDİ KARARIYLA İLGİLİ HÜKMÜNÜ İCRA EDECEK

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ise konuyla ilgili soruşturmanın başlatıldığını kaydederek, "Daha önce yargıyı etkilemeye dönük bir söylem nedeniyle, bugünkü yapılan konuşmadan önce bu konuyla ilgili soruşturma açıldığını herkes biliyor. Dolayısıyla bu konunun bugünkü konuşmayla ilişkilendirilmesinin yanlış olduğunu ifade ediyorum. Dolayısıyla, yargıyı etkileyip etkilememe, bu konuda yargıyı yönlendirmeye dönük bir suçun işlenip işlenmediğiyle ilgili savcılık kanalıyla, mahkeme kanalıyla yargı buna karar verecek ve yargı kendi kararıyla ilgili kendi hükmünü icra edecek. Bunun bugünkü konuşmayla ilişkilendirilmesinin uzaktan yakından alakası olmadığını ifade etmek isterim" dedi.

GÜNAYDIN: TÜSİAD'A DAHİ GÖZALTI YAPMAKTAN ÇEKİNMİYORSUNUZ

CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, soruşturma ve gözaltı ile ilgili, "Ne demiş savcı TÜSİAD yöneticileri hakkında? 'Gerçeğe aykırı ve kamu barışını bozmaya elverişli nitelikte ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs etme nitelikte davranışlar.' Neymiş bunlar? 13 Şubat 2025 tarihinde TÜSİAD İstişare Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanı konuşmalar yapmış. Ne demişler? 'Uzun vadede sürdürülebilir bir büyüme ve sağlam bir ekonomik yapı için elbette birçok alanda reform gerekiyor. Ancak, insana değer katan eğitim ve liyakat, hukukun üstünlüğü ve bağımsız yargı olmadan hiçbir yere varamayız' demiş. 'PISA skorlarında 2003 yılından bu yana okuma, matematik ve fen bilimleri alanlarının tümünde OECD ortalamasının altında kalıyoruz' demiş. 'Eleştirel ifadelere ve habercilik faaliyetlerine açılan soruşturma haberleri çok sıklaştı' demiş. '10 küsur sene önceki olaylara şimdi yeni soruşturmalar açılıyor' demiş. 'Tutuklu milletvekillerine, siyasi parti liderlerine, belediye başkanlarına sürekli yenileri ekleniyor' demiş, demiş, demiş. Burada sayfalarca sözleri var, hangisi yanlış? Bu sözlerin hepsini biz bugün burada tekrar ediyoruz, aylardır yıllardır tekrar ediyoruz. Eğer siz her konuşanın kapısına polis yollarsanız, her konuşanı araçsallaşmış yargı üzerinden etki altına almaya çalışırsanız, bu memleketi bastırıp susturamayacağınızı bileceksiniz. TÜSİAD'la yıllarca siz beraber davrandınız, TÜSİAD yıllarca sizi akladı ama şimdi gecikmiş bir doğru sözü söylüyor diye TÜSİAD'a dahi gözaltı yapmaktan çekinmiyorsunuz. Bu, yalnızca sizin daha da bataklığa batmanıza neden olur. Türkiye için olumlu bir geleceği buradan kurmak mümkün değildir, ifade etmek isterim" değerlendirmesinde bulundu.

GENEL KURUL'DA YABANCI HAKEM TEPKİSİ

TBMM Genel Kurulu'nda söz alan Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak futbol müsabakası ile ilgili, "Bu müsabakayı milyonlar izleyecek, zaten Türkiye'de futbol bir fenomen, herkes izliyor. Bir yabancı hakem getiriliyor; bu doğru değil. Yabancı bir hakem getirmek hem hakemlerimize karşı yabancılaşma hem de futbolumuza karşı bir yabancılaşma olur. Bu kararı bir kez daha düşünmenizi istirham ediyoruz çünkü bu Türk hakemlerine karşı büyük bir saygısızlık olur. Düne kadar Türk hakemleri dünya kupalarında, Avrupa şampiyonalarında, UEFA'da veya şampiyonlar liginde oldukça başarılı hakemlikler yaptılar, müsabakalar yönettiler. O nedenle, yabancı futbolcuları anlıyorum, sayıları onların da fazla. Ama yabancı hakem getirmek, bizim Türkiye'de yetişen hakemlerimize de saygısızlık olur. Bundan böyle hakem yetiştirme konusunda da bir kısırlaştırmaya sebebiyet verebilir. İnsanlara hakemliği özendirmemiz gerekirken hakemlik konusunda da biz sıkıntı yaşarız sayısal olarak. O nedenle, Türkiye Futbol Federasyonu'nu, Gençlik ve Spor Bakanlığını ve 2 futbol kulübümüzü bir kez daha düşünmeye davet ediyorum. Türkiye'de çok değerli hakemler var, onlarla bu maçın yönetilmesi doğru bir karar olur" dedi.