Uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunmasına dair 4 kanun teklifi kabul edildi - Son Dakika
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Politika

Uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunmasına dair 4 kanun teklifi kabul edildi

Uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunmasına dair 4 kanun teklifi kabul edildi

TBMM Genel Kurulu, Türkiye ile Birleşmiş Milletler arasında BM Kalkınma Eşgüdüm Ofisi Bölgesel Ofisinin İstanbul'da Kurulmasına İlişkin Anlaşma başta olmak üzere 4 kanun teklifini kabul etti. Görüşmelerde, Bosna Hersek'in NATO'ya girişi, Gazze'deki saldırılar ve İsrail'in insanlık dışı eylemleri de ele alındı.

30.05.2024 22:27
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Uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunmasına dair 4 kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Genel Kurul'da önce Türkiye ile Birleşmiş Milletler (BM) arasında BM Kalkınma Eşgüdüm Ofisi Bölgesel Ofisinin İstanbul'da Kurulmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi görüşüldü.

Teklifin tümü üzerine konuşan Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, Ukrayna krizinden sonra Bosna Hersek'in daha hassas bir hale geldiğini belirterek, "Tarihi bağlarımız, gönül coğrafyamız olan bu bölgede yaşanabilecek krizlere karşı Türkiye'nin her anlamda hazır olması gerekir. Bosna Hersek'in NATO girişiyle ilgili de Türkiye'nin öncelik yapması gerekir." dedi.

BM Genel Kurulu'nda Srebrenitsa katliamının yıl dönümü nedeniyle 11 Temmuz'un "Soykırımı Düşünme ve Anma Günü" olarak ilan edildiğini anımsatan Şahin, TBMM'de de bu yönde bir karar alınması gerektiğini dile getirdi.

İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Hamşıoğlu, Gazze'de yaşananların tüm dünyanın gözünün yumduğu bir soykırım olduğunu ifade etti.

Hamşıoğlu, İsrail'in Gazze'nin El-Megazi Mülteci Kampı'na yönelik saldırısında öldürülen Sella el-Yazci'nin bombardımandan bir gün önce günlüğüne yazdığı satırları okurken duygulandı.

MHP Grubu adına söz alan Erzurum Milletvekili Kamil Aydın ise "Birleşmiş Milletler Kalkınma Eşgüdüm Ofisinin bölgesel temsilciliğinin göz bebeğimiz İstanbul'da kurulmasını, 'Türk ve Türkiye Yüzyılı' mottosuyla ifade ettiğimiz cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı vizyonuna uygun bir anlayış ve sorumlulukla uluslararası hak ve hukuk eksenli hizmetlere vesile olmasını dileyerek grup olarak desteklerimizi ifade etmek isteriz." diye konuştu.

Aydın, BM'nin son zamanlardaki tutarsız politikaları nedeniyle itibar ve güven kaybına uğrayarak sınıfta kaldığını ifade etti.

DEM Parti Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki, Türkiye'nin uluslararası ilişkilerini kültürel, siyasal, hukuksal ve ekonomik iş birliği alanında geliştirecek sözleşmelere bugüne kadar "Evet" dediklerini ancak karşı çıktıkları bazı uluslararası sözleşme ve tezkereler de olduğunu kaydetti.

Tiryaki, özellikle silah, sınır ötesi operasyonlar gibi sonuçları doğuracak tezkerelere ve uluslararası sözleşmelere karşı çıktıklarını, bundan sonra da karşı olmaya devam edeceklerini belirtti.

CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı da hükümetin eğitim politikalarını eleştirdi. Yıldızlı, özel okulda çalışan öğretmenlerin de devlet okullarında çalışan öğretmenlerle aynı haklara sahip olması gerektiğini belirtti.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Genel Kurul'da görüşülen uluslararası anlaşmaların önemini vurguladı.

Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler ile Türkiye'deki darbelere de değinen Akbaşoğlu, hiçbir darbenin sadece iç dinamiklerle açıklanamayacağını söyledi.

İsrail'in saldırılarına da dikkati çeken Akbaşoğlu, " Filistin'i, Gazze'yi konuşurken, Gazze'ye yapılan her hamlenin Gebze'ye veya Gaziantep'e, Türkiye'ye yapılan bir hamle olduğu gerçeğini asla akıldan çıkarmamamız lazım." dedi.

Suriye ve Irak'taki gelişmeleri de anımsatan Akbaşoğlu, bölgede bir teröristan kurulmaya, İsrail'in Nil'den Fırat'a uzanan hayallerinin uygulanmaya çalışıldığını kaydetti.

Akbaşoğlu, "DAEŞ'e, PKK'ya, YPG'ye, PYD'ye adı ne olursa olsun bütün terör örgütlerine karşı yaptığımız hamlelerle bu bölgede yapılmak istenen planları tarihin çöp sepetine attık, atmaya devam edeceğiz. Bu konuda da kararlıyız." diye konuştu.

AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan ise İsrail'in saldırılarına dikkati çekerek, "Nerede insanlık insanlığın merhameti? İsrail'in yamyamlığını ne ile izah edeceğiz? İsrail'in canice saldırıları sadece bebekleri değil, insana dair adalet, merhamet gibi ne kadar değer varsa hepsini katlediyor." dedi.

Türkiye'nin Filistin konusundaki duyarlığına ve girişimlerine işaret eden Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "dünya beşten büyüktür" sözlerinin tarihe geçen bir tespit olduğunu söyledi.

Görüşmelerin ardından kabul edilen kanun teklifleri şöyle:

Türkiye ile Birleşmiş Milletler arasında BM Kalkınma Eşgüdüm Ofisi Bölgesel Ofisinin İstanbul'da Kurulmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.

Uluslararası Deniz Seyir Yardımcıları Teşkilatı Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.

Türkiye ile Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Arasında Altyapı ve İnşaat Projelerinde İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.

Türkiye ile Rusya Federasyonu Hükümeti arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.

Kanun tekliflerinin kabul edilmesinin ardından TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ alınan karar gereğince, birleşimi 4 Haziran Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunmasına dair 4 kanun teklifi kabul edildi - Son Dakika

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