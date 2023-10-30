Türkiye'nin dört bir yanında Cumhuriyet coşkusu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yurdumuzun dört bir köşesinde coşkuyla kutlandı.

İSTANBUL

Cumhuriyetin 100. yıl dönümünde İstanbul Boğazı, tarihi anlara tanık etti. Solotürk ve Türk Yıldızları gösteri uçuşu ile başlayan gösteriler sonrası 100 savaş gemisinin geçişi gerçekleşti.

Bu gösterilerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 19.23'te 100. Yıl Hitabı'nı gerçekleştirdi. Hitabın ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dron, havai fişek ve ışık gösterileri yapıldı.

ANKARA

Başkentte, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla Kumrular Caddesi'nden Anıtkabir'e meşaleli yürüyüş yapıldı. Binlerce vatandaş, Ata'yı görmek için akşam saatlerinde Anıtkabir'e akın etti.

ANTALYA

Antalya'da Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları çerçevesinde fener alayı coşkusu yaşandı. Ünlü rap sanatçısı Sefo'nun konseriyle kutlamalar doruğa çıktı. Konserin ardından 500 dron ile gerçekleştirilen muhteşem gösteri büyük beğeni topladı.

İZMİR

İzmir'de Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla etkinlikler düzenlendi. İzmir Büyükşehir Belediyesince gün dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında Şarkıcı Kenan Doğulu, Kültürpark'ta konser verdi.

HAKKARİ

Antalya'da Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları çerçevesinde fener alayı coşkusu yaşandı. Ünlü rap sanatçısı Sefo'nun konseriyle kutlamalar doruğa çıktı. Konserin ardından 500 dron ile gerçekleştirilen muhteşem gösteri büyük beğeni topladı.

ISPARTA

Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde "Fener Alayı" düzenlendi. Binlerce vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla ve meşalelerle 100. yılı coşkuyla kutladı.

MUĞLA

Muğla'nın Datça ilçesinde gün boyu kutlamalarla yaşanan 100. yıl coşkusu, akşam düzenlenen fener alayı ve Yüksek Sadakat konseri ile tavan yaptı.

BALIKESİR

Balıkesir'in Edremit Kaymakamlığı koordinasyonunda Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları çerçevesinde 'İstiklalden İstikbale' sloganıyla 100. Yıl Cumhuriyet Yürüyüşü ve Fener Alayı yoğun katılımla gerçekleştirildi.

ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde "Fener Alayı" yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüş renkli görüntülere sahne oldu.

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane'de Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında son olarak yaklaşık 2 bin kişinin katılımıyla fener alayı yürüyüşü gerçekleştirildi.

VAN

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Cumhuriyetin 100. yılı nedeniyle fener alayı yürüyüşü düzenledi. Soydan Kavşağı'nda bir araya gelen yüzlerce kişi, ellerinde Türk bayrağı ve meşalelerle yürüyüş yaptı. Marşlar eşliğinde Maraş Caddesi üzerinde yapılan yürüyüş, Kent Parkı'nda son buldu. Burada İstiklal Marşı'nı okuyan kalabalık daha sonra dağıldı.

DÜZCE

Düzce'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı ve kortej yürüyüşüne on binlerce kişi katıldı.

ZONGULDAK

Zonguldak'ta Fener alayı yürüyüşünde yüzlerce kişi Türk bayrakları ve meşaleler eşliği ile Valilik binası önüne yürüdü.

ŞIRNAK

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 100. yıl kutlamaları çerçevesinde fener alayı ve bayrak yürüyüşü gerçekleştirildi. Binlerce vatandaş, merkez Ömer Kabak Meydanı'nda ellerinde Türk bayrağı ile toplandı. Şırnak Valisi Cevdet Atay, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve il protokolünün katılımı ile başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu. Burada il protokolü ile vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirerek lazer müzik ve lazer ışığı gösterisi ile doyasıya eğlendi.

SAKARYA

Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Sakarya'da düzenlenen fener alayında vatandaşlar, 100 metrelik Türk bayrağıyla yürüyerek cumhuriyet coşkusunu yaşadı.

AMASYA

Amasya'da Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen fener alayında vatandaşlar 100 metrelik bayrakla yürüdü.

BURSA, ESKİŞEHİR, KÜTAHYA, BALIKESİR, ÇANAKKALE

Bursa, Eskişehir, Kütahya, Balıkesir, Bilecik ve Çanakkale'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kutlamaları farklı etkinliklerle devam etti. Bilecik'te Cumhuriyet yürüyüşü ve konser düzenlendi.

ESKİŞEHİR

Eskişehir'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü sebebiyle fener alayı ve flyboard gösterisi gerçekleştirildi.

BATMAN

Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında Batman'da binlerce kişi fener alayı ve bayrak yürüyüşü gerçekleştirdi. Turgut Özal Bulvarında başlayıp belediye binasına kadar devam eden yürüyüşe Vali Ekrem Canalp de katıldı. Belediyede vatandaşları mehter takımı karşıladı. Mehter takımı Cumhuriyetin 100'üncü yılına özel marşlar ve şarkılar söyledi. Program düzenlenen resepsiyonla sona erdi.

KARS

Kars'ta Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

MARDİN

Mardin'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında fener alayı ve havai fişek gösterileri düzenlendi.

ARDAHAN

Ardahan'ın Hanak ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla atlı meşaleli yürüyüş düzenlendi.

ZONGULDAK

Zonguldak'ta, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi. Vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle Valilik hizmet binasına kadar yürüdü.

SİVAS

Sivas'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında havai fişek gösterisi düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan binlerce vatandaş, ellerinde Türk Bayrakları ile çalan marşlara eşlik etti.