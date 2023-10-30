Türkiye'nin dört bir yanında Cumhuriyet coşkusu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yurdumuzun dört bir köşesinde coşkuyla kutlandı.
Cumhuriyetin 100. yıl dönümünde İstanbul Boğazı, tarihi anlara tanık etti. Solotürk ve Türk Yıldızları gösteri uçuşu ile başlayan gösteriler sonrası 100 savaş gemisinin geçişi gerçekleşti.
Bu gösterilerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 19.23'te 100. Yıl Hitabı'nı gerçekleştirdi. Hitabın ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dron, havai fişek ve ışık gösterileri yapıldı.
Başkentte, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla Kumrular Caddesi'nden Anıtkabir'e meşaleli yürüyüş yapıldı. Binlerce vatandaş, Ata'yı görmek için akşam saatlerinde Anıtkabir'e akın etti.
Antalya'da Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları çerçevesinde fener alayı coşkusu yaşandı. Ünlü rap sanatçısı Sefo'nun konseriyle kutlamalar doruğa çıktı. Konserin ardından 500 dron ile gerçekleştirilen muhteşem gösteri büyük beğeni topladı.
İzmir'de Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla etkinlikler düzenlendi. İzmir Büyükşehir Belediyesince gün dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında Şarkıcı Kenan Doğulu, Kültürpark'ta konser verdi.
Antalya'da Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları çerçevesinde fener alayı coşkusu yaşandı. Ünlü rap sanatçısı Sefo'nun konseriyle kutlamalar doruğa çıktı. Konserin ardından 500 dron ile gerçekleştirilen muhteşem gösteri büyük beğeni topladı.
Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde "Fener Alayı" düzenlendi. Binlerce vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla ve meşalelerle 100. yılı coşkuyla kutladı.
Muğla'nın Datça ilçesinde gün boyu kutlamalarla yaşanan 100. yıl coşkusu, akşam düzenlenen fener alayı ve Yüksek Sadakat konseri ile tavan yaptı.
Balıkesir'in Edremit Kaymakamlığı koordinasyonunda Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları çerçevesinde 'İstiklalden İstikbale' sloganıyla 100. Yıl Cumhuriyet Yürüyüşü ve Fener Alayı yoğun katılımla gerçekleştirildi.
Şanlıurfa'da Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde "Fener Alayı" yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüş renkli görüntülere sahne oldu.
Gümüşhane'de Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında son olarak yaklaşık 2 bin kişinin katılımıyla fener alayı yürüyüşü gerçekleştirildi.
Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Cumhuriyetin 100. yılı nedeniyle fener alayı yürüyüşü düzenledi. Soydan Kavşağı'nda bir araya gelen yüzlerce kişi, ellerinde Türk bayrağı ve meşalelerle yürüyüş yaptı. Marşlar eşliğinde Maraş Caddesi üzerinde yapılan yürüyüş, Kent Parkı'nda son buldu. Burada İstiklal Marşı'nı okuyan kalabalık daha sonra dağıldı.
Düzce'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı ve kortej yürüyüşüne on binlerce kişi katıldı.
Zonguldak'ta Fener alayı yürüyüşünde yüzlerce kişi Türk bayrakları ve meşaleler eşliği ile Valilik binası önüne yürüdü.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 100. yıl kutlamaları çerçevesinde fener alayı ve bayrak yürüyüşü gerçekleştirildi. Binlerce vatandaş, merkez Ömer Kabak Meydanı'nda ellerinde Türk bayrağı ile toplandı. Şırnak Valisi Cevdet Atay, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve il protokolünün katılımı ile başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu. Burada il protokolü ile vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirerek lazer müzik ve lazer ışığı gösterisi ile doyasıya eğlendi.
Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Sakarya'da düzenlenen fener alayında vatandaşlar, 100 metrelik Türk bayrağıyla yürüyerek cumhuriyet coşkusunu yaşadı.
Amasya'da Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen fener alayında vatandaşlar 100 metrelik bayrakla yürüdü.
Bursa, Eskişehir, Kütahya, Balıkesir, Bilecik ve Çanakkale'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kutlamaları farklı etkinliklerle devam etti. Bilecik'te Cumhuriyet yürüyüşü ve konser düzenlendi.
Eskişehir'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü sebebiyle fener alayı ve flyboard gösterisi gerçekleştirildi.
Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında Batman'da binlerce kişi fener alayı ve bayrak yürüyüşü gerçekleştirdi. Turgut Özal Bulvarında başlayıp belediye binasına kadar devam eden yürüyüşe Vali Ekrem Canalp de katıldı. Belediyede vatandaşları mehter takımı karşıladı. Mehter takımı Cumhuriyetin 100'üncü yılına özel marşlar ve şarkılar söyledi. Program düzenlenen resepsiyonla sona erdi.
Kars'ta Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.
Mardin'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında fener alayı ve havai fişek gösterileri düzenlendi.
Ardahan'ın Hanak ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla atlı meşaleli yürüyüş düzenlendi.
Zonguldak'ta, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi. Vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle Valilik hizmet binasına kadar yürüdü.
Sivas'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında havai fişek gösterisi düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan binlerce vatandaş, ellerinde Türk Bayrakları ile çalan marşlara eşlik etti.
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