Uluslararası Ayder Forumu\'nda önemli mesajlar! \'\'Enerji, Güvenlik ve Diplomasi\'\' masaya yatırıldı

Dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası, bu yıl 2'ncisi düzenlenen 'Ayder Forum'a ev sahipliği yapıyor. 17 Ocak'ta sona erecek organizasyonda küresel enerji politikaları, yapay zeka teknolojileri ve sürdürülebilir enerji stratejileri masaya yatırılıyor.

Forumda açılış konuşmacıları arasında Uluslararası Ayder Forumu Proje Başkanı Hakan Gültekin, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, eski Enerji Bakanı ve KEİPA Türkiye Delegasyonu Başkanı Fatih Dönmez yer aldı.

"BU FORUM TEK SEFERLİK BİR ETKİNLİK DEĞİL, BİR DÜŞÜNCE PLATFORMU"

Uluslararası Ayder Forumu Proje Başkanı Hakan Gültekin, konuşmasında, "Uluslararası Ayder Forumu Derneği olarak yola çıkarken tek bir hedefimiz vardı. Rize'yi ve Ayder'i sadece turizm değil küresel fikirlerin ve diplomasinin de zirvesine getirmek. Hatırlayacağınız üzere geçen yıl burada yine çok kıymetli bir heyetle bir gelmiş, lojistik ve ulaşım üzerine ilk Ayder Forumu'nu gerçekleştirmiştik. O gün ektiğimiz tohumların bugün yeşerdiğini ve bu sorumun uluslararası bir diplomasi masasına dönüştüğünü görmek bizler için büyük bir gururdur. Bu forum tek seferlik bir etkinlik değil Rize'den dünyaya açılan sürdürülebilir bir düşünce ve değerlendirme platformudur" ifadelerini kullandı.

Uluslararası Ayder Forumu Proje Başkanı Hakan Gültekin

GELECEK YILIN KONU BAŞLIĞI "SAĞLIK" OLACAK

Forumun moderatörlerinden, geçmiş dönem Enerji Bakanı ve Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Türkiye Delegasyonu Başkanı Fatih Dönmez, geçen yıl birincisi düzenlenen forumda "lojistik" konusunu ele aldıkları söyledi. Forumun bu yılki konusunun "enerji" olarak belirlendiğini ifade eden Dönmez, gelecek yıl üçüncüsünün ise "sağlık" başlığı altında gerçekleştirileceğini aktardı. Dönmez, forum kapsamında klasik enerji, konvansiyonel enerjilerin yanı sıra yenilebilir enerji kaynağı, karbonsuz enerji üretim imkanları ve bu yolda atılan adımların tartışılacağını belirterek, "Bu forumun Karadeniz bölgesinde enerji işbirliklerinin derinleştirilmesine ve somut adımların atılmasına önemli katkılar sunacağına inanıyorum" diye konuştu.

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Türkiye Delegasyonu Başkanı Fatih Dönmez

"TÜRKİYE ENERJİDE VE MADENLERDE NET İHRACATÇI BİR ÜLKE OLACAK"

Konuşmasında önemli mesajlar veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerjide dışa bağımlılığı bitirmeyi hedeflediklerini belirtti. Bayraktar, "Biz Türkiye Yüzyılı'nda Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyonla diyoruz ki; mutlak surette Türkiye'nin enerjideki dışa bağımlılığını bitireceğiz ve inşallah Türkiye enerjide ve madenlerde net ihracatçı bir ülke olacak. Dışa bağımlılığı bitirmiş, enerjide bağımsız bir Türkiye hedefliyoruz" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar

"TEMİZ ENERJİNİN YANINDA ETİK ENERJİ DE DİLE GETİRİLMELİ"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise "etik enerji" vurgusu yaptı. Memişoğlu, "Temiz enerjiyi hep dile getiriyoruz ama aynı zamanda etik enerji de olması gerekir. İnsanları yok edecek, çatıştıracak veya sömürecek bir sistemi enerjiyi elde etmek için kullanmamamız gerektiğini, bizim haricimizdeki bazı medeniyetlere, ülkelere öğretmemiz de gerekir. Onun için bu forum çok önemli" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu

Forumda "Enerji ve Yapay Zeka" başlığıyla gerçekleşen oturumda Haberler.com Yönetim Kurulu Başkanı, Yapay Zeka & Olasılıksal Modelleme Uzmanı Dr. Ekrem Teymur da konuşmacılar arasında yer aldı.

Teymur, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"10. Ayder Forumu'nda bu çatının altında insan sayısı kadara robot da olacak. Bu robotların bazıları kürsüde bazıları dinleyicilerin yerinde olacak, bazıları da çeşitli hizmetleri gerçekleştirecek. Çok ciddi bir enerji dar boğazıyla karşı karşıya kalacağız. Dünyada belki de insan sayısı kadar robotun piyasaya çıkması ve 7/24 elektrik harcaması durumunda enerji ihtiyacı çok yüksek boyutlara ulaşacak.

"ENERJİ BAKANLIĞI BÜNYESİNDE 'ENERJİ İÇİN YAPAY ZEKA' ADINDA BİR ARGE KURULMALI"

"Enerjide yapay zekanın kullanımı bir yazılım işi değildir, bir teknik proje değildir. O ekosistemin baştan aşağı yeniden inşa edilmesidir. Bunun için de sadece yazılım yetmez. Benim önerim Enerji Bakanlığı bünyesinde "Enerji İçin Yapay Zeka" adında bir arge, bir laboratuvar kurulması. İklim değişikliğinden tutalım, evimizdeki aydınlatmaya kadar bütün sürecin A'dan Z'ye burada ele alınarak yapay zeka destekli bir şekle dönüştürülmesi. Bunu gerçekleştirdiğimizde geleceğe güvenle bakabiliriz."

Dr. Ekrem Teymur

Arif Ekşi koordinatörlüğünde gerçekleşen forumda yer alan tüm başlıklar: