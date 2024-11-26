Zap'ta Kilit Kapandı

Politika

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler "Kahraman Mehmetçiğin büyük özverisi ve gayretiyle artık Zap'ta da kilit kapatılmıştır. Bölgedeki faaliyetlerimiz aynı tempo ve kararlılıkla devam ediyor, edecektir" dedi.

Milli Savunma Bakanlığının 2025 yılı bütçesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmeye başlandı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler komisyonda açılış konuşması gerçekleştirdi.

"Tehditlerle etkin bir şekilde başa çıkabilmek için güçlü bir savunma yapısına ihtiyaç vardır"

Bakan Güler, konuşmasında günümüzde güvenlik ortamının hiç olmadığı kadar karmaşık ve belirsiz olduğunu dile getirerek, "Uluslararası güç dengelerinin sarsıldığı, nüfuz mücadelelerinin ve jeopolitik gerginliklerin arttığı hassas bir dönemden geçmekteyiz. Etrafımızın adeta ateşten çember olduğu bu süreçte, tüm tehditlerle etkin bir şekilde başa çıkabilmek için güçlü bir savunma yapısına ihtiyaç vardır. Bu doğrultuda Bakanlığımız; devletimizin bekası, ülkemizin ve asil milletimizin güvenliği için çalışmalarını artan bir tempoyla, yüksek bir azim ve kararlılıkla sürdürmektedir. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; sınır ötesinden başlayarak hudutlarımızın güvenliğinin sağlanması, tüm terör örgütleriyle etkin bir şekilde mücadele edilmesi, Mavi, Gök ve Siber Vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizin korunması, uluslararası güvenlik, barış ve istikrarın desteklenmesi, geniş ölçekli tatbikatların icrasından yerli ve milli savunma sanayimizin geliştirilmesine kadar üstlendiği tüm vazifeleri büyük bir başarıyla yerine getirerek İstiklal Harbi'mizden bu yana en kapsamlı ve en etkin faaliyetlerini ifa etmektedir" şeklinde konuştu.

"Yakın zamanda sınır hattına giden basın mensupları da alınan tedbirleri yerinde gözlemledi"

Türkiye'nin sınırlarını korumak, yasa dışı geçişleri engellemek ve terörist faaliyetleri önlemek amacıyla hudut hattında etkili ve kademeli tedbirler uygulandığını belirten Bakan Güler, "Ortaya çıkan tehdit durumu ve gelişmelere göre sınırlarımızdaki tedbirler gerek birlik takviyesi gerekse teknolojik olarak sürekli güncellenip geliştirilmekte ve böylelikle hudutlarımızdan kaçak geçişlere asla imkan tanınmamaktadır. Yakın zamanda sınır hattına giden basın mensupları da alınan tedbirleri yerinde gözlemlemiş ve hudut güvenliğimizin ne kadar üst seviyede olduğunu objektif bir şekilde ifade etmişlerdir. Kimsenin şüphesi olmasın ki kahraman ordumuz, bundan sonra da sınırlarımızda ilgili bakanlık ve kamu kurumları ile koordineli olarak, etkin ve caydırıcı tedbirler almaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

"Mehmetçiğin büyük özverisi ve gayretiyle artık Zap'ta da kilit kapatılmıştır"

Terör sorununun 40 yılı aşkındır Türkiye'yi uğraştıran en önemli sorunlardan birisi olduğunu belirten Bakan Güler, "Bu sorunu tamamen yok etmek, ülkemizin ve asil milletimizin güvenliğini sağlamak için terörle mücadelemizde tarihi adımlar attık, atıyoruz. Geçmişte yürütülen 'sınırlı hedefli ve süreli' operasyonların yerine bugün; terör tehdidinin kaynağında yok edilmesi stratejisi ile 'sürekli ve kapsamlı' operasyonlar gerçekleştirerek başta PKK/KCK, PYD/ YPG ve DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütlerine büyük darbeler vuruyoruz. Azim ve kararlılıkla yürütülen operasyonlar kapsamında bu yılın başından itibaren 2 bin 564 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Suriye ve Irak harekat alanlarında görevli birliklerimize yönelik taciz ve saldırı girişimlerine de misliyle karşılık vermekte; gerekli tedbirleri almaktayız. En son, kahraman Mehmetçiğin büyük özverisi ve gayretiyle artık Zap'ta da kilit kapatılmıştır. Bölgedeki faaliyetlerimiz aynı tempo ve kararlılıkla devam ediyor, edecektir" açıklamasında bulundu.

"Komşumuz Yunanistan ile uzun yıllardır süregelen sorunlarımızı çözmek için çaba gösteriyoruz"

Terörle mücadele ve hudut güvenliğinin yanı sıra Mavi ve Gök Vatanın hak ve menfaatlerini de en üst düzeyde korunduğuna dikkati çeken Bakan Güler, Ege ve Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerin etkin bir şekilde sürdürüldüğüne dikkati çekerek, "Komşumuz Yunanistan ile uzun yıllardır süregelen sorunlarımızı çözmek için çaba gösteriyoruz. Türkiye, bu konuda geçmişten bu yana barışçıl bir tutum sergilemekte, Ege Denizi'nin bir barış denizi olarak kalması için gayretlerini ve iyi niyetini ortaya koymaktadır. Son dönemde Cumhurbaşkanı'mız ve Yunanistan Başbakanı'nın liderliğinde iki ülke tarafından ortaya konulan karşılıklı çabalarla Ege Denizi'nde gerginlik ve tansiyon önemli derecede azaltılmıştır. Aynı şekilde milli meselemiz olan Kıbrıs'ta, Garanti ve İttifak Antlaşmaları kapsamında bulunuyor; Kıbrıslı kardeşlerimizin meşru çıkarlarını her koşulda destekliyoruz. Kıbrıs Türklerine verdiğimiz bu desteği, bu yıl görkemli bir şekilde kutladığımız Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümü ile bir kez daha açıkça ortaya koyduk" ifadelerini kullandı.

"Kıbrıslı Türkleri huzuru, güvenliği ve refahı için elimizden geleni yapmayı sürdüreceğiz"

Bakan Güler konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şu hususu özellikle ifade etmek isterim ki Kıbrıslı kardeşlerimizin kazanılmış hakları olan egemen eşitlikleri ve eşit uluslararası statülerinin teyidi, bizim için olmazsa olmazdır. Bu konuda anlamlı bir ilerleme, ancak bu gerçeğin kabulü ile mümkündür. Bu doğrultuda tüm uluslararası camiayı, sadece bir tarafın iddialarını desteklemeyi bırakıp konuya makul, mantıklı ve adil bir şekilde yaklaşmaya davet ediyoruz. Diğer yandan; Orta Doğu'da devam eden kriz ortamından istifade etmeye çalışan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin insani yardım adı altında gerçekleştirdiği istikrara zarar veren faaliyetlerini ve Ada'da yabancı ülkelerin artan hareketliliğini de yakından takip ediyoruz. 'Garanti ve İttifak Antlaşmaları' doğrultusunda; Kıbrıs Türklerinin güvenliğinin sağlanmasına yönelik her türlü askeri ve siyasi tedbiri alarak Ada'nın huzuru, güvenliği ve refahı için elimizden geleni yapmayı sürdüreceğiz."

"Faaliyetlerimiz; ülkemizin gücüne güç katmakta"

Barışı destekleme ve koruma faaliyetlerine ilişkin konuşan Bakan Güler, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, NATO, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı görevleri ile ikili ilişkiler kapsamında geniş bir coğrafyada görev ve sorumluluklarını yerine getirmektedir. Bugün Kafkaslar'dan Karadeniz'e, Orta Doğu'dan Afrika'ya, Balkanlar'dan Akdeniz'e kadar birçok coğrafyada barış ve istikrarın tesisine yönelik önemli inisiyatifler üstleniyoruz. Şanlı ve köklü tarihi mirasımızdan aldığımız sorumluluk ile stratejik bakış açımızın bir yansıması olan bu faaliyetlerimiz; ülkemizin gücüne güç katmakta aynı zamanda mazlum coğrafyaların da umudu olmaktadır" diye vurguladı.

"Daima can Azerbaycan'ın yanında olacağız"

Bu çerçevede Azerbaycan'ın daima yanında destek olunacağını ifade eden Bakan Güler, " Kafkasya'da bölgesel huzur ve istikrarın, Azerbaycan- Ermenistan arasında imzalanacak kapsamlı bir barış anlaşması ile sağlanacağını, tekrar vurgulamak isterim. Bu konuda iki ülkenin gösterdikleri çabayı ve son dönemde katettikleri ilerlemeyi memnuniyetle karşılıyoruz. Bundan sonra da 'Tek Millet, İki Devlet' anlayışıyla daima can Azerbaycan'ın yanında olacağız" şeklinde konuştu.

"Bugün Libya'da siyasi çözüm, birleşme ve seçimlerden konuşulabiliyorsa bu Türkiye sayesindedir"

Akdeniz'deki ve diğer ülkelerdeki faaliyetlere ilişkin konuşan Bakan Güler, "Akdeniz'deki faaliyetlerimize de kararlılıkla devam ediyoruz. Bu çerçevede, asırları aşan kardeşlik ve dostluk bağlarımızın bulunduğu Libya'nın güvenlik, huzur ve istikrarı için de ikili antlaşmalar doğrultusunda Libya ordusuna eğitim ve danışmanlık veriyor; yardımlar sağlıyoruz. Son yıllarda Libya'da üstlendiğimiz inisiyatif ve tesis ettiğimiz Türk-Libya iş birliği sayesinde sahada sükünet sağlanmış, siyasi sürecin önü açılmıştır. Bugün Libya'da siyasi çözüm, birleşme ve seçimlerden konuşulabiliyorsa bu Türkiye sayesindedir. İnisiyatif üstelendiğimiz coğrafyalardan biri de Aden Körfezi ve Somali'dir. Tarihi bağlarımızın olduğu Somali'de, Somali Silahlı Kuvvetlerinin teşkilat, eğitim-öğretim, askeri altyapı ve lojistik sistemlerinin iyileştirilmesine ilişkin faaliyetlerimizi icra ediyoruz. Yakın zamanda ikili ilişkilerimizin daha da geliştirilmesi için önemli adımlar attık. Nitekim 8 Şubat tarihinde imzaladığımız 'Savunma ve Ekonomik İş Birliği Çerçeve Anlaşması ile Somali'nin denizdeki doğal kaynaklarının ekonomiye kazandırılması, yasa dışı balıkçılık ve deniz haydutluğu ile mücadele ve Somali'nin deniz güvenliği kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik katkılar sunacağız. Basra Körfezi'nde de Katar ile olan iş birliğimiz kapsamında askeri faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığımız, Katar Silahlı Kuvvetlerinin savunma kabiliyetlerinin geliştirilmesini desteklemek, eğitim ve tatbikat icra etmek, terörizmle mücadele ile uluslararası barışı destekleme harekatına katkı sağlamak amacıyla faaliyetlerine devam etmektedir. Öte yandan Balkanlar'da güvenlik ve istikrara katkı sunduğumuz ülkelerden biri de dost ve kardeş Bosna-Hersek'tir. Avrupa Birliği Barış Gücü Misyonu EUFOR'un Barışı Destekleme ve Koruma Görevimizi, bu misyona en çok destek veren ülkelerden biri olarak başarıyla sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Karadeniz'de Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle hassasiyetin devam ettiğinin altını çizen Bakan Güler, "Ukrayna'daki savaşın sonlandırılması için Türkiye olarak en başından itibaren ortaya koyduğumuz çok yönlü çabalarımızı, aynı kararlılıkla sürdürüyoruz. Mevcut durumda, barışı sağlamanın kolay olmayacağının farkındayız. Ancak, bu süreçte ülkemizin çıkarlarını korumak ve muhtemel tehlikelerden uzak durmak için gerekli tedbirleri alıyoruz. Bu doğrultuda Karadeniz'de gerginliği azaltan ve dengeyi tesis eden Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni dikkatle, sorumlu, tarafsız ve tavizsiz bir biçimde uyguladık, uyguluyoruz. Aynı şekilde NATO Müttefiklerimiz; Bulgaristan ve Romanya ile birlikte tesis ettiğimiz Karadeniz Mayın Karşı Tedbir Görev Grubu ile de Karadeniz'deki güvenliğe katkılar sağlıyoruz" ifadelerine yer verdi.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını hatırlatan Bakan Güler açıklamasına şöyle devam etti:

"Malumunuz olduğu üzere İsrail, bir yılı aşkın süredir barbarlık seviyesine varan saldırılarını sürdürmekte, masum Filistinlilere devlet terörü uygulamaktadır. İsrail'in bu saldırganlığı ve uluslararası hukuku hiçe sayan tutumu, tüm bölgeyi büyük bir tehlikenin içine sürüklemektedir. Türkiye, ilk andan itibaren İsrail'in, saldırılarının derhal durdurulması ve bölge geneline yayılmaması için uluslararası toplumu sorumluluk almaya davet etmiştir. Yapılan çağrılara kulak tıkayan İsrail'in saldırılarını şimdi de Lübnan'a yöneltmesi ve İran ile yaşadığı gerginlik, bu krizin tüm bölgeye yayılması endişemizi haklı çıkarmıştır. Türkiye olarak bölgedeki gelişmeler çerçevesinde savunma ve güvenlik politikalarımızı çok yönlü bir şekilde tespit edip uyguluyor ve icap eden tedbirleri alıyoruz. Öte yandan bu kaotik ortamdan istifadeyle Suriye harekat alanındaki düzensiz göç hareketlerine, Suriye'de ve Irak'ta demografiyi değiştirmeye, yapay ve uydu oluşumlar inşa etmeye yönelik hiçbir teşebbüse izin vermeyeceğimizin de bilinmesini isterim. Ayrıca Gazze'ye ve Lübnan'a insani yardımlarımızı da ulaştırmaktayız" diye konuştu.

Bakan Güler ayrıca Lübnan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesinin de güvenli bir şekilde gerçekleştirildiğini hatırlattı.

"FETÖ ile iltisaklı 23 bin 879 şahıs Silahlı Kuvvetlerimizden ihraç edilmiştir"FETÖ ile mücadelenin kesintisiz bir şekilde devam ettiğini bildiren Bakan Güler, Diğer yandan FETÖ ile kararlı mücadelemiz kapsamında, 15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminden itibaren FETÖ ile iltisaklı 23 bin 879 şahıs Silahlı Kuvvetlerimizden ihraç edilmiştir" dedi.

Milli Savunma Bakanlığının 2025 Yılı Bütçe teklifine ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Güler, "Elbette ki bu kritik süreci de sahip olduğumuz imkan ve kabiliyetler, köklü devlet geleneğimiz ve emsalsiz bir özveriyle görev yapan donanımlı personelimizin üstün çabaları ile en güçlü şekilde atlatacağız. Milli birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bu kritik ortamda, ülkemizin ve asil milletimizin güvenliğini sağlamak için ordumuzun da etkin ve güçlü olması elzemdir. Bu çerçevede Bakanlığımıza tahsis edilecek bütçe hayati önemdedir. Dolayısıyla 2025 yılı Bütçe teklifimiz ile Bakanlığımıza ayrılacak kaynakların her türlü tasarruf tedbirleri gözetilerek en verimli şekilde kullanılması hedeflenmiştir. Bu anlayışla hazırlanan Bakanlığımızın 623 milyar 899 milyon 190 bin TL tutarındaki 2025 Yılı Bütçe Teklifi ile 2023 Yılı Kesin Hesabı takdirlerinize sunulmuştur" şeklinde konuştu. - ANKARA