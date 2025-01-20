Ağız Kanseri Risk Faktörleri ve Belirtileri - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Ağız Kanseri Risk Faktörleri ve Belirtileri

Ağız Kanseri Risk Faktörleri ve Belirtileri

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Uzmanı Dr. Emine Nur Kahraman, ağız kanserinin risk faktörlerini, belirtilerini ve tedavi yöntemlerini açıkladı. Sigara ve alkol kullanımının kanser riskini artırdığına dikkat çekti.

20.01.2025 09:17  Güncelleme: 09:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YAŞLANMA, sigara ve alkol kullanımı, zayıf bağışıklık sistemi, kötü beslenme ve genetik yatkınlık gibi faktörlerin ağız kanseri riskini artırdığını belirten Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Emine Nur Kahraman, "Ağız içinde oluşan bazı lezyonlar (örneğin, beyaz veya kırmızı lekeler) kansere dönüşebilir. Sigara ve alkol; özellikle ikisinin aynı anda tüketimi, ağız kanserinin en yaygın sebeplerindendir" dedi.

Ağız kanserini, 'ağız içinde veya boğazda bulunan dokularda başlayan kötü huylu hücrelerin anormal büyümesi ve çoğalması' şeklinde tanımlayan İstinye Dent Hospital Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Emine Nur Kahraman, hastalığın teşhisi ve tedavisinde dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgilendirmede bulundu.

'AĞIZDAKİ BEYAZ VE KIRMIZI LEKELERE DİKKAT'

'Ağız kanseri' teriminin, kansere dönüşme riski taşıyan lezyonları (örneğin, beyaz veya kırmızı lekeler) ve doğrudan kanserli hücreleri kapsadığını işaret eden Dr. Öğr. Üyesi Emine Nur Kahraman, en yaygın türünün ise ağız içindeki yüzeysel skuamöz hücrelerden kaynaklanan oral skuamöz hücreli karsinom olduğunu ifade etti.

'SİGARA VE ALKOLÜN AYNI ANDA TÜKETİMİ RİSKİ ARTIRIYOR!

Dr. Öğr. Üyesi Emine Nur Kahraman, ağız kanserinin neden olduğu ve risk faktörleri hakkında ise şu bilgileri paylaştı:

"Ağızda kötü huylu hücrelerin anormal büyümesi ve çoğalmasının başlıca nedenleri yaşlanma, sigara ve alkol kullanımı, zayıf bağışıklık sistemi, kötü beslenme ve genetik yatkınlık gibi faktörlerdir. Ayrıca, ağız içinde oluşan bazı lezyonlar (örneğin, beyaz veya kırmızı lekeler) kansere dönüşebilir. Sigara ve alkol; özellikle ikisinin aynı anda tüketimi ağız kanserinin en yaygın sebeplerindendir."

'ERKEKLERDE DAHA SIK GÖRÜLÜYOR'

ABD'deki Ulusal Kanser Enstitüsü (National Cancer Institute) verilerine göre, ağız boşluğu ve yutak kanseri, tüm yeni kanser vakalarının yüzde 2,9 'unu ve kanser ölümlerinin yüzde 2'sini oluşturduğuna dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Kahraman, " Türkiye'de ise Sağlık Bakanlığı'nın 2018 verilerine göre, ağız ve yutak kanserleri erkeklerde 2.263 vaka ile 100.000 kişide 4,9 oranında, kadınlarda ise 1.103 vaka ile 100.000 kişide 2,2 oranında görülmüştür" dedi.

'DUDAKLAR, YANAKLAR VE DİLDE AŞIRI SERTLİK YA DA YUMUŞAKLIK RİSKLİ'

Dr. Öğr. Üyesi Kahraman, ağız kanserlerinin belirtilerini ise şöyle sıraladı:

"Ağız kanserinin belirtileri arasında ağız içi dokularda uzun süre geçmeyen beyaz veya kırmızı lekeler, iyileşmeyen yaralar, uzun süre devam eden lenf bezi şişlikleri yer alır. Ayrıca, dudaklarda, yanaklarda, damakta veya dildeki dokularda meydana gelen kıvam değişiklikleri; aşırı sertlik ya da aşırı yumuşaklık gibi durumlar da ağız kanserine işaret edebilir. Bu belirtilerin fark edilmesi halinde derhal bir uzmana başvurulması önemlidir."

'SÜREKLİ DUDAK VE DİLİ ISIRMAK AĞIZ KANSERİNİ TETİKLEYEBİLİR'

Şüpheli bir lezyon görüldüğünde kesin tanı için biyopsi yapılmasının en önemli adım olduğunun altını çizen Dr. Öğr. Üyesi Kahraman, "Biyopsi sırasında alınan doku örneği laboratuvarda incelenerek, kanserli hücreler olup olmadığı belirlenir. Eğer hasta biyopsiyi reddederse veya biyopsi imkanı yoksa, sitolojik testler de geçici bir çözüm olarak kullanılabilir, ancak bu testlerin doğruluk oranı biyopsiye göre düşüktür" ifadelerini kullandı.

Ağız sağlığı için ağız bakımında nelere dikkat edilmedi gerektiğini aktaran Dr. Öğr. Üyesi Kahraman, "Düzenli diş fırçalama ve diş ipi kullanımıyla ağız hijyenine dikkat edilmesi, düzenli diş hekimi kontrollerine gidilmesi büyük önem taşır. Keskin kenarlara sahip eski dolgular, kaplamalar, kırık dişler; sürekli yanak içini, dudakları, dili ısırmak- çiğnemek gibi alışkanlıklar ağız mukozasında kronik bir hasara sebep olarak kanser riskini arttırabilir" şeklinde konuştu.

'ERKEN TEŞHİS EDİLEN VAKALARDA CERRAHİ YETERLİ OLABİLİR'

Son olarak ağız kanserinde tedavi yolları hakkında bilgiler paylaşan Dr. Öğr. Üyesi Kahraman, "Ağız kanseri tedavisinde temel yöntem, kanserli lezyonların cerrahi olarak çıkarılmasıdır. Cerrahi işlemlerin yanı sıra, kanserin evresine göre radyoterapi ve kemoterapi de tedavi seçenekleri arasında yer alır. Tedavi planı tümörün boyutu, yayılım durumu ve hastanın genel sağlık durumu gibi faktörlere göre belirlenir. Erken teşhis edilmiş vakalarda cerrahi genellikle yeterli olurken, ileri evre vakalarda cerrahiyi radyoterapi ve kemoterapi ile desteklemek gerekebilir" diyerek açıklamalarını sonlandırdı.

Kaynak: DHA

Eğitim, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Ağız Kanseri Risk Faktörleri ve Belirtileri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:06 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ’a soruşturma Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'a soruşturma
09:10 CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında soruşturma başlatıldı CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında soruşturma başlatıldı
07:57 ABD ordusu Suriye’nin Haseke şehrinden çekiliyor ABD ordusu Suriye'nin Haseke şehrinden çekiliyor
07:25 İsrail, serbest bırakılması beklenen bir Filistinli esirin evine saldırdı İsrail, serbest bırakılması beklenen bir Filistinli esirin evine saldırdı
06:38 İsrail’in 90 Filistinli tutukluyu serbest bıraktı İsrail'in 90 Filistinli tutukluyu serbest bıraktı
16:37 Göztepe’den Süper Lig tarihine geçen performans Göztepe'den Süper Lig tarihine geçen performans
16:05 İmza törenine damga vurdu: Solskjaer’den Türk futbolundaki kaos sorusuna olay yanıt İmza törenine damga vurdu: Solskjaer'den Türk futbolundaki kaos sorusuna olay yanıt
15:49 Hamas: Serbest bırakılacak 90 tutuklunun isimlerini istiyoruz Hamas: Serbest bırakılacak 90 tutuklunun isimlerini istiyoruz
15:49 Solskjaer, Beşiktaş’ın daha önceki teklifini neden kabul etmediğini açıkladı Solskjaer, Beşiktaş'ın daha önceki teklifini neden kabul etmediğini açıkladı
15:39 Köpeklerin saldırısında hayatını kaybeden Eslem için Mülkiye Başmüfettişi görevlendirildi Köpeklerin saldırısında hayatını kaybeden Eslem için Mülkiye Başmüfettişi görevlendirildi
15:34 Son kararı kim verecek Solskjaer’den imza töreninde dikkat çeken transfer sözleri Son kararı kim verecek? Solskjaer'den imza töreninde dikkat çeken transfer sözleri
15:26 Suriye, İran, Rusya ve İsrail mallarının ülkeye girişini yasakladı Suriye, İran, Rusya ve İsrail mallarının ülkeye girişini yasakladı
15:19 Ole Gunnar Solskjaer’in Beşiktaş’taki maaşı belli oldu Ole Gunnar Solskjaer'in Beşiktaş'taki maaşı belli oldu
15:14 Tıraş olmaya gittiği berberde öldürüldü Tıraş olmaya gittiği berberde öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2025 10:30:40. #1.11#
SON DAKİKA: Ağız Kanseri Risk Faktörleri ve Belirtileri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.