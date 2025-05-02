Bahar Aylarında Göz Alerjisi Artıyor

GÖZ alerjisinin bahar aylarında görülme oranının arttığına dikkat çeken Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Nil, "Özellikle polenlerin havaya karıştığı ilkbahar ve yaz aylarında göz alerjisi vakalarında belirgin bir artış gözlenir. Rüzgarlı havalar ve sabah erken saatler, polenlerin yoğun olduğu zaman dilimleridir. Göz alerjisinin en belirgin semptomları arasında gözlerde yoğun kaşıntı, sulanma, kızarıklık ve yanma hissi yer alır. Bunun yanında ışığa karşı hassasiyet, göz kapağında şişlik ve ipliksi akıntı da görülebilir" dedi.

Medical Park Ataşehir Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Nil, göz alerjisi hakkında açıklamalarda bulundu. Uzm. Dr. Nil, "Göz alerjisi, gözün dış yüzeyini örten konjonktiva isimli zarın, çeşitli çevresel maddelere karşı geliştirdiği aşırı duyarlılık tepkisidir. Bu durum bağışıklık sisteminin polen, toz, hayvan tüyü gibi zararsız maddeleri tehdit olarak algılamasıyla ortaya çıkar. Alerjik konjonktivit olarak da bilinen bu rahatsızlık, en sık karşılaşılan göz hastalıklarından biridir" diye konuştu.

'EV TOZU AKARLARI NEDEN OLABİLİR'

Göz alerjisinin nedenlerine değinen Uzm. Dr. Nil, "Göz alerjisi, bağışıklık sisteminin çevredeki bazı maddelere aşırı tepki göstermesi sonucu meydana gelir. Bu tepkiler sırasında histamin gibi kimyasallar salgılanarak gözde kaşıntı, kızarıklık ve sulanma gibi belirtilere yol açar" dedi.

Uzm. Dr. Nil, en yaygın tetikleyici unsurları şöyle sıraladı:

"Polen (özellikle ilkbahar ve yaz aylarında),

"Ev tozu akarları,

"Hayvan tüyü ve deri döküntüleri,

"Küf mantarları,

"Parfümler, makyaj ürünleri ve duman gibi kimyasal irritanlar."

'GÖZLERDE SULANMA VE KIZARIKLIK GÖRÜLEBİLİR'

Belirtiler hakkında bilgi veren Uzm. Dr. Nil, "Göz alerjisinin en belirgin semptomları arasında gözlerde yoğun kaşıntı, sulanma, kızarıklık ve yanma hissi yer alır. Bunun yanında ışığa karşı hassasiyet, göz kapağında şişlik ve ipliksi akıntı da görülebilir. Bu belirtiler genellikle her iki gözü birden etkiler ve alerjenle temas sürdükçe devam eder" diye konuştu.

'TANI GENELLİKLE GÖZ MUAYENESİYLE KONUR'

Tanı konma sürecinden bahseden Uzm. Dr. Nil, "Tanı genellikle göz muayenesiyle konur. Göz hekimi, hastanın şikayetlerini dinledikten sonra özel bir mikroskop (biyomikroskop) ile gözdeki alerjik değişiklikleri değerlendirir. Gerek görüldüğünde alerji testleri (cilt testi veya kan testi) yapılarak hangi maddelere karşı alerji geliştiği saptanabilir" dedi.

'POLENLERİN YOĞUN OLDUĞU ZAMAN DİLİMLERİNE DİKKAT'

Göz alerjisinin bahar aylarında görülme oranının arttığına dikkat çeken Uzm. Dr. Nil, "Özellikle polenlerin havaya karıştığı ilkbahar ve yaz aylarında göz alerjisi vakalarında belirgin bir artış gözlenir. Rüzgarlı havalar ve sabah erken saatler, polenlerin yoğun olduğu zaman dilimleridir. Bu nedenle dışarıda vakit geçiren bireyler daha fazla etkilenir" ifadelerini kullandı.

'GÖRME BULANIKLIĞI VEYA KAYBI VARSA HEKİME BAŞVURULMALI'

Genellikle zararsız bir durum olan göz alerjisinin, bazı durumlarda daha ciddi sağlık sorunlarının habercisi olabileceğini dile getiren Uzm. Dr. Nil, dikkat edilmesi gereken durumları şöyle sıraladı:

"Şiddetli göz ağrısı,

"Görme bulanıklığı veya kaybı,

"Gözde sarı-yeşil renkli akıntı,

"Gözde ileri derecede şişlik ve kızarıklık."

Uzm. Dr. Nil, bu belirtilerin, enfeksiyon veya başka göz hastalıklarının habercisi olabileceğini ve zaman kaybetmeden bir göz hastalıkları uzmanına başvurulması gerektiğini vurguladı.

'POLEN MEVSİMİNDE DIŞARI ÇIKIŞLAR AZALTILABİLİR'

Göz alerjisinin tamamen önlenemediğini fakat bazı basit basit önlemlerle göz alerjisinin etkilerinin azaltılabileceğini söyleyen Uzm. Dr. Nil, şu tavsiyelerde bulundu:

"Polen mevsiminde dışarı çıkışları sınırlandırmak,

"Gözleri ovuşturmaktan kaçınmak,

"Eve geldikten sonra elleri ve yüzü yıkamak,

"Evde toz ve polen birikimini azaltmak için sık temizlik yapmak,

"Güneş gözlüğü kullanmak,

"Hava temizleyici cihazlardan faydalanmak yer alır."

'SOĞUK KOMPRES UYGULAMAK İYİ GELEBİLİR'

Evde uygulanabilecek bazı yöntemlerin şikayetlerin hafiflemesine yardımcı olabileceğini ifade eden Uzm. Dr Nil, şu önerilerde bulundu:

"Soğuk kompres uygulamak,

"Suni gözyaşı damlaları kullanmak,

"Antihistaminik içeren göz damlaları (doktor önerisiyle),

"Ortam havasının temiz tutulması,

"Alerjenle temastan mümkün olduğunca kaçınmak."

Göz alerjisinin, çoğu zaman tek başına görülmediğini belirten Uzm. Dr. Nil, "Alerjik rinit (saman nezlesi), astım ve egzama gibi diğer alerjik hastalıklarla birlikte gelişebilir. Bu yüzden göz alerjisi olan bireylerde bütüncül bir değerlendirme yapmak önemlidir" dedi.

'İLAÇ TEDAVİSİ UYGULANABİLİR'

Uzm. Dr. Nil, tedavi seçeneklerini ise şu şekilde sıraladı:

"Alerjenden korunma: En etkili ve öncelikli yöntemdir.

"İlaç tedavisi: Antihistaminikler, alerjiye özel göz damlaları ve gerektiğinde kortizonlu damlalar kullanılabilir.

"İmmünoterapi (alerji aşıları): Şiddetli ve sürekli alerji vakalarında tercih edilebilir.

Uzm. Dr. Nil son olarak şunları söyledi: "Alerjik göz rahatsızlıklarının ciddiye alınması, kalıcı hasarların önlenmesi açısından son derece önemlidir. Göz sağlığıyla ilgili her türlü şikayette erken tanı ve doğru tedavi, hastaların yaşam kalitesini belirgin ölçüde artırmaktadır."