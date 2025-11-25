En İyi 10 Görüntüleme Merkezi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Sağlık

En İyi 10 Görüntüleme Merkezi

En İyi 10 Görüntüleme Merkezi
25.11.2025 11:33  Güncelleme: 11:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Görüntüleme Merkezi Nedir, Neden Önemlidir?

Günümüzde sağlık problemlerinin doğru teşhis edilmesi, tedavi sürecinin en kritik adımıdır. İşte bu noktada görüntüleme merkezleri devreye girer. Peki görüntüleme merkezi nedir? Hangi hizmetleri sunar? Ve neden doğru merkezi seçmek bu kadar önemli?

Görüntüleme merkezi, hastalıkların tanısında kullanılan tıbbi cihazlarla; MR, tomografi, röntgen, ultrasonografiografi gibi görüntüleme hizmetlerini veren, prostat, tiroid, meme biyopsisi gibi girişimsel işlemlerin yapıldığı tanıya yönelik sağlık kuruluşudur. Bu merkezlerde, genellikle radyoloji uzmanları ve teknikerler tarafından yürütülen işlemler sayesinde, vücut içi yapılar detaylı bir şekilde incelenebilir.

Genelde görüntüleme merkezi kalitesi, doğrudan teşhis doğruluğunu etkiler. Bu yüzden kullanılan teknolojiden uzman kadroya kadar pek çok faktör büyük önem taşır. Eğer siz de sağlık kontrolü yaptırmayı düşünüyorsanız veya doktorunuz bir görüntüleme isteminde bulunduysa, aşağıda sıraladığımız Türkiye'nin en iyi 10 görüntüleme merkezini incelemeden karar vermeyin.

________________________________________

1. Sonomed Tıbbi Görüntüleme Merkezi ve Laboratuvarı – İstanbul

Sonomed, Türkiye'nin en köklü ve donanımlı görüntüleme merkezi ve laboratuvarıdır. 1992 yılında kurulan merkez, İstanbul Kadıköy'de hizmet veriyor. Hem cihaz kalitesi hem de uzman kadrosuyla sektördeki öncü konumunu sürdürüyor.

Merkezi İstanbul Kadıköy-Fikirtepe'de bulunan Sonomed'in, Fulya ve Ataşehir'de de şubeleri bulunmakta olup hem cihaz kalitesi hem de uzman kadrosuyla sektördeki öncü konumunu sürdürmektedir.

Öne çıkan hizmetleri:

• 3 Tesla MR

• 1,5 Tesla MR

• 5 Tesla MR (Çok Yakında Türkiye'de Tek)

• BT (Çok Kesitli Bilgisayarlı Tomografi)

• Renkli Doppler Ultrasonografi

• Dijital Mamografi

• Kemik Dansitometri

• Qct

• HSG (Rahim filmi)

• Dijital Röntgen

• Panoromik Röntgen

• Girişimsel İşlemler(Biyopsiler): MR Füzyon Biyopsisi(Prostat), Tiroid ve Meme Biyopsisi

• Tıbbi Laboratuvar Hizmetleri(Tüm kan-idrar tetkitleri)

• Ev ve iş yerinden kan alma hizmetleri

• Hızla Ulaşılabilen PACS

Sonomed'i farklı kılan en önemli unsur, hasta odaklı hizmet anlayışı, deneyimli uzman kadrosu, yüksek teknoloji ve minimum bekleme süresi ile işlem yapmasıdır.

________________________________________

2. Echomar Görüntüleme Merkezi – İstanbul

Listenin ikinci sırasında yer alan Echomar, İstanbul ve Ankara'daki şubeleriyle oldukça geniş bir hasta kitlesine hizmet veriyor. Modern teknolojiyi kullanan Echomar, tanı ve takip süreçlerinde yüksek doğruluk oranlarıyla öne çıkıyor.

Hizmet yelpazesi:

• Fonksiyonel MR

• Prostat MR

• Kadın doğum ultrasonografiografiografileri

• Radyolojik danışmanlık

Echomar, özellikle akademik iş birlikleri ve uzman doktorları ile güven verirken, hastalar tarafından da yüksek puanlarla değerlendiriliyor.

________________________________________

3. TıpVizyon Görüntüleme – İzmir

İzmir'de hizmet veren TıpVizyon, alanında uzman kadrosu ve güncel tıbbi donanımıyla dikkat çeken bir merkez. Hem SGK'lı hem özel hastalara hitap eden yapısı ile oldukça ulaşılabilir bir seçenek sunuyor.

Sunulan hizmetler:

• Açık MR

• Sanal Kolonoskopi

• Meme ve tiroit ultrasonografiografiu

• Panoramik Röntgen

________________________________________

4. Medika Görüntüleme Merkezi – Antalya

Antalya'da özellikle yabancı hastalara da hizmet veren Medika, çok dilli personeli ve hızlı raporlama sistemiyle öne çıkıyor. Tıbbi görüntüleme ile birlikte bazı tanı testleri de aynı merkezde yapılabiliyor.

Öne çıkan hizmetleri:

• Kardiyovasküler BT

• 4D Gebelik Ultrasonografiografiu

• Dinamik Pelvik MR

• Lomber ve servikal MR

________________________________________

5. Görselmed – Bursa

Bursa'da faaliyet gösteren Görselmed, teknolojik yatırımları ve uzman kadrosuyla şehirdeki en güvenilir görüntüleme merkezlerinden biri. Hasta konforunu ön planda tutan uygulamalarıyla biliniyor.

Başlıca hizmetleri:

• Üç düzlemli MR çekimi

• BT Anjiyografi

• Eklem MR

• MRCP (safra yolları görüntülemesi)

________________________________________

6. Radyotek Görüntüleme – Ankara

Ankara merkezli Radyotek, özellikle kamu personeli ve özel sigortalı hastaların yoğun olarak tercih ettiği bir merkez. Radyoloji alanında deneyimli akademisyenlerle çalışan kurum, birçok uzmanlık alanında kaliteli hizmet sunuyor.

Sunduğu hizmetler:

• Ürogenital MR

• Sanal Endoskopi

• Renkli Doppler

• Kemik yaş tayini

________________________________________

7. İntermed Görüntüleme – Eskişehir

Eskişehir'de faaliyet gösteren İntermed, dijitalleşmeye verdiği önemle dikkat çekiyor. Tüm raporlar online sistem üzerinden hastaya sunulabiliyor. Ayrıca randevu sistemleri oldukça hızlı.

Popüler hizmetleri:

• Detaylı kadın sağlığı taramaları

• Meme MR

• Tiroid nodül değerlendirmesi

• Çocuk ultrasonografiografiografileri

________________________________________

8. EgeRad – Denizli

Denizli'de hizmet veren EgeRad, bölgedeki birçok özel hastane ile iş birliği içinde çalışan, bağımsız bir görüntüleme merkezi. Hasta odaklı hizmet anlayışı, konforlu ortam ve açıklayıcı hekim bilgisiyle tercih ediliyor.

Öne çıkan hizmetler:

• Tüm vücut MR

• Diş ve çene tomografisi

• Kas iskelet MR

• İnce iğne biyopsisi

________________________________________

9. BetaRad – Samsun

Karadeniz bölgesinde kaliteli görüntüleme arayanlar için BetaRad, doğru adreslerden biri. Özellikle çocuklar için özel hazırlanmış çekim alanlarıyla öne çıkıyor.

Hizmetler:

• Pediatrik MR

• Açık MR

• İntravenöz Kontrastlı BT

• Kolon BT

________________________________________

10. Medilux – Kayseri

Kayseri merkezli Medilux, teknolojik cihaz altyapısı ve deneyimli teknik kadrosuyla dikkat çekiyor. Fiyat/performans dengesi açısından oldukça avantajlı.

Sunulan hizmetler:

• 3D Dental Tomografi

• Üst abdominal ultrasonografiografi

• Nöro MR

• Meme biyopsileri

________________________________________

Neden Doğru Görüntüleme Merkezi Seçimi Önemlidir?

Bir görüntüleme merkezi seçerken dikkat edilmesi gereken bazı temel kriterler vardır. Bunlar şunlardır:

• Cihazların Güncelliği: Yeni nesil cihazlar, daha net görüntüler ve daha hızlı çekim süreleri sunar.

• Uzman Kadro: Görüntülerin doğru yorumlanabilmesi için alanında uzman radyologlarla çalışmak çok önemlidir.

• Raporlama Hızı: Bazı tanılar acil müdahale gerektirir. Hızlı raporlama sistemi bu anlamda hayati olabilir.

• Erişim Kolaylığı: Merkezi konumda olması, randevu sisteminin kolay çalışması ve dijital raporlara ulaşım gibi faktörler hasta konforunu artırır.

________________________________________

Sık Sorulan Sorular (SSS)

1. Görüntüleme merkezi ile hastane görüntüleme birimi arasında fark var mı?

Evet, özel görüntüleme merkezleri genellikle daha hızlı hizmet sunar ve ileri teknolojiye sahip cihazlar kullanır. Hastanelerde ise yoğunluk nedeniyle randevu ve sonuç süreçleri uzayabilir.

________________________________________

2. Hangi durumlarda MR çektirilmesi gerekir?

MR; bel ve boyun fıtığı, beyin tümörleri, kas ve iskelet sistemi hastalıkları, iç organ incelemeleri gibi birçok alanda doktor önerisiyle çekilir. Şikayetlere göre hekim yönlendirme yapar.

________________________________________

3. Açık MR kimler için uygundur?

Kapalı alan korkusu (klostrofobi) yaşayanlar, çocuklar ve obez bireyler için açık MR daha konforludur. Görüntü kalitesi kapalı MR'a yakındır, ancak bazı detaylı çekimlerde kapalı MR tercih edilir.

________________________________________

4. Görüntüleme ücretleri neye göre değişir?

Fiyatlar; merkezin lokasyonuna, kullanılan üst düzey teknolojiye, işlem türüne göre değişiklik gösterir. En doğru bilgi için doğrudan merkezle iletişime geçilmelidir.

________________________________________

5. Görüntüleme sonuçlarına nasıl ulaşabilirim?

Birçok modern görüntüleme merkezi, sonuçları dijital platformlar üzerinden (e-posta, online panel, mobil uygulama vb.) erişilebilir kılar. Bazıları sonuçları basılı olarak da teslim eder.

________________________________________

Sonuç olarak, tıbbi görüntüleme merkezleri sağlık sisteminin bel kemiğini oluşturur. Doğru tanı, doğru merkezle başlar. Yukarıda sıraladığımız en iyi görüntüleme merkezleri, teknolojik altyapıları, deneyimli kadroları ve hasta memnuniyetine verdikleri önemle ön plana çıkmaktadır.

Sağlığınızı güvenle emanet edebileceğiniz bu merkezleri tercih ederek, teşhis sürecinizi daha sağlıklı ve konforlu hale getirebilirsiniz.

Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık En İyi 10 Görüntüleme Merkezi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
450 yıllık geçmişi var Bu köyde artık yalnızca 4 kişi yaşıyor 450 yıllık geçmişi var! Bu köyde artık yalnızca 4 kişi yaşıyor
Düşen C-130 uçağında incelemeler sona erdi Düşen C-130 uçağında incelemeler sona erdi
Makatına hava basılması sonucu ölen çocuk failiyle halay çekmiş Makatına hava basılması sonucu ölen çocuk failiyle halay çekmiş
Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan kulübe haciz geldi Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan kulübe haciz geldi
Emrah Elveren cinayeti 4 yıl sonra aydınlandı Arkadaşının bahçesinde kemikleri çıktı Emrah Elveren cinayeti 4 yıl sonra aydınlandı! Arkadaşının bahçesinde kemikleri çıktı
Nayib Bukele’den cezaevi denetimi ve suçla mücadele mesajı Nayib Bukele'den cezaevi denetimi ve suçla mücadele mesajı
Zehirlenme vakaları patladı Bir kötü haber de Tekirdağ’dan Zehirlenme vakaları patladı! Bir kötü haber de Tekirdağ'dan
Akçaabat’ta kavga: Dolmuş şoförü hayatını kaybetti Akçaabat'ta kavga: Dolmuş şoförü hayatını kaybetti
Erbakan’ın 8 dakikalık konuşması Pakistan’daki konferansa damga vurdu Erbakan'ın 8 dakikalık konuşması Pakistan'daki konferansa damga vurdu
Parkta dehşet 5 çocuk oyuncaklarda elektrik akımına kapıldı Parkta dehşet! 5 çocuk oyuncaklarda elektrik akımına kapıldı
Adayı ele geçirip kadınları köle yapacaklardı Eğitim sırasında enselendiler Adayı ele geçirip kadınları köle yapacaklardı! Eğitim sırasında enselendiler
Erdoğan ile Putin telefonda görüştü İşte zirveye damga vuran mesaj Erdoğan ile Putin telefonda görüştü! İşte zirveye damga vuran mesaj
Türk Mutfağından Çökertme ve Cağ Kebabı, Dünyanın En İyi Yemekleri Listesinde İlk 10’da Türk Mutfağından Çökertme ve Cağ Kebabı, Dünyanın En İyi Yemekleri Listesinde İlk 10'da
Jorge Jesus Suudi Arabistan’da tozu dumana katıyor Jorge Jesus Suudi Arabistan'da tozu dumana katıyor
Union Saint-Gilloise’dan Galatasaray ve Fenerbahçe kıyası: Atmosfer daha çılgın Union Saint-Gilloise'dan Galatasaray ve Fenerbahçe kıyası: Atmosfer daha çılgın
Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, 15 bin öğretmen ataması gerçekleşti Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, 15 bin öğretmen ataması gerçekleşti
Bakan Tekin’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 24 Kasım hediyesi Bakan Tekin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 24 Kasım hediyesi
Tatlı imalathanesinde mide bulandıran görüntüler: Burası pislik içinde Tatlı imalathanesinde mide bulandıran görüntüler: Burası pislik içinde
Trafikte tartıştığı sürücüye saldırmak isterken ölümden döndü Trafikte tartıştığı sürücüye saldırmak isterken ölümden döndü
Okan Buruk’tan Osimhen ve sakat oyuncular ile ilgili açıklama Okan Buruk'tan Osimhen ve sakat oyuncular ile ilgili açıklama
Karşısındaki erkek yurdunu gösterip yapılanlara isyan etti Karşısındaki erkek yurdunu gösterip yapılanlara isyan etti
Mardin’de aile katliamı Anne, baba ve 5 yaşındaki kızları ölü bulundu Mardin'de aile katliamı! Anne, baba ve 5 yaşındaki kızları ölü bulundu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından Tuttur’a soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından Tuttur'a soruşturma
Devlet Bahçeli ’’Darağacı’’ dedi, parti grubu ayağa kalktı Devlet Bahçeli ''Darağacı'' dedi, parti grubu ayağa kalktı
İmamoğlu hakkında 2 bin 352 yıla kadar hapis istenen İBB iddianamesi kabul edildi İmamoğlu hakkında 2 bin 352 yıla kadar hapis istenen İBB iddianamesi kabul edildi

11:22
İmamoğlu hakkında 2 bin 352 yıla kadar hapis istenen İBB iddianamesi kabul edildi
İmamoğlu hakkında 2 bin 352 yıla kadar hapis istenen İBB iddianamesi kabul edildi
11:11
Devlet Bahçeli ’’Darağacı’’ dedi, parti grubu ayağa kalktı
Devlet Bahçeli ''Darağacı'' dedi, parti grubu ayağa kalktı
10:42
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından Tuttur’a soruşturma
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından Tuttur'a soruşturma
10:36
ABD’den gelen sinyal altın fiyatlarını coşturdu
ABD'den gelen sinyal altın fiyatlarını coşturdu
10:07
Yonca Evcimik’ten nefes kesen ’’Lambada’’ şovu Giydiği iddialı elbise olay oldu
Yonca Evcimik'ten nefes kesen ''Lambada'' şovu! Giydiği iddialı elbise olay oldu
09:58
Mardin’de aile katliamı Anne, baba ve 5 yaşındaki kızları ölü bulundu
Mardin'de aile katliamı! Anne, baba ve 5 yaşındaki kızları ölü bulundu
09:50
Makatına hava basılarak öldürülen çocuğun annesi: İç çamaşırı ortada yok
Makatına hava basılarak öldürülen çocuğun annesi: İç çamaşırı ortada yok
09:45
“Bu hafta en önemli hafta“ diyen İslam Memiş’ten altın için çarpıcı yorum
"Bu hafta en önemli hafta" diyen İslam Memiş'ten altın için çarpıcı yorum
09:35
Karşısındaki erkek yurdunu gösterip yapılanlara isyan etti
Karşısındaki erkek yurdunu gösterip yapılanlara isyan etti
09:22
Paybull ve yasa dışı bahis ağına operasyon 9 ilde 25 kişi gözaltına alındı
Paybull ve yasa dışı bahis ağına operasyon! 9 ilde 25 kişi gözaltına alındı
08:48
Yurdun penceresinden düşerek ölen Mizgin’in son paylaşımı dikkat çekti
Yurdun penceresinden düşerek ölen Mizgin'in son paylaşımı dikkat çekti
08:32
Motorine gece yarısı 2 lira 44 kuruş indirim geldi
Motorine gece yarısı 2 lira 44 kuruş indirim geldi
07:50
Canan Karatay’ın acı günü Eşi Ali Başak Karatay 78 yaşında hayatını kaybetti
Canan Karatay'ın acı günü! Eşi Ali Başak Karatay 78 yaşında hayatını kaybetti
07:37
1 Ocak’ta başlıyor Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem
1 Ocak'ta başlıyor! Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem
07:22
Avustralyalı senatörden provokatif eylem Kara çarşafla Meclis’e geldi
Avustralyalı senatörden provokatif eylem! Kara çarşafla Meclis'e geldi
01:09
Milyonlarca kadını ilgilendiren genelge Resmi Gazete’de
Milyonlarca kadını ilgilendiren genelge Resmi Gazete'de
00:29
Kenan İmirzalıoğlu’nu gözyaşlarına boğan olay Sinem Kobal bir an olsun elini bırakmadı
Kenan İmirzalıoğlu'nu gözyaşlarına boğan olay! Sinem Kobal bir an olsun elini bırakmadı
00:04
Kılıçdaroğlu’ndan eleştirilere yanıt geldi
Kılıçdaroğlu'ndan eleştirilere yanıt geldi
23:46
ABD, Maduro’yu terörist ilan edip başına ödül koydu
ABD, Maduro'yu terörist ilan edip başına ödül koydu
22:55
Fatih Tekke kötü haberi verdi: Ayağında kırık var
Fatih Tekke kötü haberi verdi: Ayağında kırık var
22:40
İstanbul’da skandal görüntü Otobüste herkesin içinde tuvaletini yaptı
İstanbul'da skandal görüntü! Otobüste herkesin içinde tuvaletini yaptı
22:10
4-3’lük çılgın maç Trabzonspor, RAMS Başakşehir’i 9011’de yıktı
4-3'lük çılgın maç! Trabzonspor, RAMS Başakşehir'i 90+11'de yıktı
21:40
Trafikte seyir halindeki araca yorgun mermi isabet etti
Trafikte seyir halindeki araca yorgun mermi isabet etti
21:33
Mide bulandıran iddia Kamerayı görünce apar topar kaçtılar
Mide bulandıran iddia! Kamerayı görünce apar topar kaçtılar
20:16
Terörsüz Türkiye Komisyonu İmralı’ya gitti
Terörsüz Türkiye Komisyonu İmralı'ya gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2025 11:38:16. #.0.5#
SON DAKİKA: En İyi 10 Görüntüleme Merkezi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.