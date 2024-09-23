Kahvaltı Çocukların Bağışıklığını Güçlendirir - Son Dakika
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Sağlık

Kahvaltı Çocukların Bağışıklığını Güçlendirir

Kahvaltı Çocukların Bağışıklığını Güçlendirir

Uzmanlar, dengeli bir kahvaltının çocukların bağışıklık sistemini güçlendirdiğini vurguladı.

23.09.2024 10:09
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ÇOCUKLARDA bağışıklık sistemini güçlendirmenin yollarından bahseden Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Uzmanı Doç. Dr. Hasret Ayyıldız Civan, "Kahvaltı, çocukların gün içinde ihtiyaç duyacakları temel besinleri sağlar ve bağışıklık sistemlerini güçlendirir. Dengeli bir kahvaltı, bağışıklık sisteminin sağlıklı çalışması için gereken vitamin ve mineralleri içerir. Özellikle C vitamini ve antioksidanların meyve ve sebzelerle alınması, çocukların hastalıklara karşı direncini artırır" dedi.

İAÜ VM Medical Park Florya Hastanesi Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Uzmanı Doç. Dr. Hasret Ayyıldız Civan, çocuklarda bağışıklık sistemini güçlendirme yolları hakkında bilgilendirmede bulundu. Bağışıklık sisteminin, vücudun enfeksiyonlara ve hastalıklara karşı doğal savunma mekanizması olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Civan, "Çocukluk dönemi, bağışıklık sisteminin gelişimi açısından kritik bir zaman dilimidir ve bu dönemde doğru beslenme büyük önem taşır. Özellikle kahvaltı ve sağlıklı besinler, çocukların bağışıklığını güçlendirmek ve sağlıklı büyümelerini desteklemek için gereklidir" diye konuştu.

ABUR CUBUR TÜKETİMİNDEN UZAK DURULMALI

Abur cubur tüketiminin, çocukların bağışıklık sistemi üzerinde çeşitli olumsuz etkilere neden olabileceğine değinen Doç. Dr. Civan, "Abur cuburlar genellikle vitaminler, mineraller ve antioksidanlar bakımından yetersizdir. Bu, bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden olabilir. Fazla şeker ve doymuş yağ tüketimi, vücutta iltihaplanmayı artırarak bağışıklık sistemini zayıflatabilir. Lif açısından zengin olmayan abur cubur gıdalar, bağırsak sağlığını olumsuz etkileyebilir. Sağlıklı bağırsak florası, bağışıklık sisteminin etkin çalışmasında önemli bir rol oynar. Abur cubur tüketimi, obeziteye yol açabilir ve obezite bağışıklık sistemini baskılayarak hastalıklara karşı direnci azaltır. Sürekli abur cubur tüketimi ise, kalp hastalıkları ve diyabet gibi kronik rahatsızlık riskini artırarak bağışıklık sistemini zayıflatır" dedi.

KAHVALTININ BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNE FAYDALARI

Kahvaltının bağışıklık sistemi açısından oldukça önemli olduğunu söyleyen Doç. Dr. Civan, şu bilgileri paylaştı:

"Kahvaltı, çocukların gün içinde ihtiyaç duyacakları temel besinleri sağlar ve bağışıklık sistemlerini güçlendirir. Dengeli bir kahvaltı, bağışıklık sisteminin sağlıklı çalışması için gereken vitamin ve mineralleri içerir. Özellikle C vitamini ve antioksidanların meyve ve sebzelerle alınması, çocukların hastalıklara karşı direncini artırır. Kahvaltı, çocukların okul performansını ve odaklanma yeteneğini geliştirir. Protein bakımından zengin bir kahvaltı (örneğin yumurta), beyin gelişimine katkıda bulunur ve gün boyunca zihin açıklığı sağlar. Sabah kahvaltısında alınan proteinler, gün boyu enerji seviyesini dengeler ve açlık hissini azaltır. Yeterli beslenme, çocukların odaklanma yeteneklerini olumlu yönde etkiler. Kahvaltı yapmamak, çocukların ilerleyen saatlerde sağlıksız atıştırmalıklara yönelmelerine yol açabilir. Düzenli ve dengeli kahvaltı, abur cubur tüketimini azaltarak bağışıklık sistemini destekler. Anne ve babalar, çocuklarının kahvaltı alışkanlıklarına özen göstermeli ve çeşitli besinlerle dengeli öğünler sunmalıdır. Mevsimine uygun, taze meyve ve sebzelerin düzenli tüketimi, bağışıklığın güçlenmesine katkı sağlar."

C VİTAMİNİ İÇEREN BESİNLER TÜKETİLEBİLİR

Bağışıklık sistemini güçlendirmek için besleyici ve dengeli bir diyetin şart olduğunu belirten Doç. Dr. Civan, çocukların düzenli tüketmesi gereken bazı önemli besinleri şöyle sıraladı:

"C vitamini kaynakları: Portakal, çilek, kivi ve brokoli gibi gıdalar, bağışıklık hücrelerini destekleyerek enfeksiyonlara karşı koruma sağlar.

D vitamini: Güneş ışığından alınan D vitamini, somon, yumurta ve süt gibi gıdalarla desteklenmelidir. D vitamini, bağışıklık hücrelerinin fonksiyonlarını iyileştirir.

Omega-3 yağ asitleri: Somon gibi yağlı balıklar, bağışıklık sistemini güçlendiren Omega-3 yağ asitleri içerir.

Probiyotikler: Yoğurt ve kefir gibi probiyotik içeren gıdalar, bağırsak florasını dengeleyerek bağışıklığı destekler."

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ DESTEKLEYEN GIDALAR

Doç. Dr. Civan, bağışıklık sistemini destekleyen bazı gıdaları ise şu şekilde sıraladı:

Turunçgiller: Portakal, mandalina ve greyfurt gibi meyveler C vitamini açısından zengindir.

Kivi: Yüksek C vitamini içeriği ile güçlü bir antioksidandır.

Sarımsak: Doğal antibiyotik özellikleri ile enfeksiyonlara karşı koruma sağlar.

Zencefil: Anti-inflamatuar özellikleri sayesinde bağışıklığı destekler.

Brokoli ve ıspanak: Vitamin zenginliği ve antioksidan içeriği ile bağışıklığı güçlendirir.

Kırmızı biber: C vitamini içeriği yüksek bir sebzedir.

Yoğurt: Probiyotik özellikleriyle bağışıklık hücrelerinin üretimini artırır.

Yumurta: Protein, A ve B vitaminleri ile bağışıklığı güçlendirir.

Balık: Omega-3 yağ asitleri içeren balıklar, inflamasyonu azaltır.

Kuruyemişler: Badem, ceviz ve fındık gibi kuruyemişler E vitamini ve çinko açısından zengindir.

Tatlı patates: Beta-karoten içeriği ile bağışıklık sistemini destekler."

DOĞRU BESLENME ALIŞKANLIKLARI TERCİH EDİLMELİ

Doç. Dr. Civan, "Bağışıklık sistemini güçlendiren doğru beslenme alışkanlıkları, çocukların enfeksiyonlara karşı dirençli olmasını sağlar. Özellikle kahvaltı ve yukarıda sıralanan besinlerin düzenli olarak tüketilmesi, çocukların sağlıklı gelişimlerini destekler ve bağışıklık sistemlerini güçlü tutar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Sağlık, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kahvaltı Çocukların Bağışıklığını Güçlendirir - Son Dakika

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