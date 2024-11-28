28 Kasım TV Yayın Akışı - Son Dakika
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28 Kasım TV Yayın Akışı

28 Kasım TV Yayın Akışı

Bugün televizyon kanallarında hangi diziler ve programlar yayınlanacak, detaylar burada.

28.11.2024 14:40
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Bu akşam hangi dizilerin ve programların yayınlanacağı merak konusu oluyor. Son dönemde ilgi çeken birçok yapımın yayın saatleri, izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. "Bu akşam televizyonda neler var? Hangi dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler yer alıyor?" gibi sorulara yanıt arayanlar için, 28 Kasım itibarıyla Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 gibi kanalların yayın akışı listesinde hangi programların ve dizilerin yer aldığına dair detaylı bilgi önem taşıyor. Bu akşam TV'de hangi diziler var? 28 Kasım 2024 tarihli yayın akışında neler var? Detaylar haberimizde...

KANAL D YAYIN AKIŞI

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:15 Uzak Şehir

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Annem Ankara

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 İnci Taneleri

00:15 Yerli Dizi

28 Kasım TV Yayın Akışı

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Kalpazan

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Siyah Kalp

00:15 Sandık Kokusu

03:00 Kızılcık Şerbeti

28 Kasım TV Yayın Akışı

ATV YAYIN AKIŞI

08: 00 Kahvaltı Haberleri

10: 00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13: 00 ATV Gün Ortası

14: 00 Sen Anlat Karadeniz

16: 00 Esra Erol'da

19: 00 ATV Ana Haber

20: 00 Bergen/ Yerli Sinema

28 Kasım TV Yayın Akışı

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06.00 Hayallerinin Peşinde

10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.45 Masumlar Apartmanı

17.45 Lingo Türkiye

18.55 İddiaların Aksine

19.00 Ana Haber

19.45 Maç Önü

20.45 Az Alkmaar- Galatasaray | UEFA Avrupa Ligi

Az Alkmaar-Galatasaray | UEFA Avrupa Ligi

23.00 Slavia Prag- Fenerbahçe | UEFA Avrupa Ligi

01.15 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

28 Kasım TV Yayın Akışı

NOW TV YAYIN AKIŞI

07.30 İlk Bakış

08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 Hudutsuz Sevda

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19.00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20.00 Hudutsuz Sevda

23.45 Aşk Evlilik Boşanma

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Son Dakika Soğuk Haber 28 Kasım TV Yayın Akışı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 28 Kasım TV Yayın Akışı - Son Dakika
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