A Milli Kadın Voleybol Takımı VNL'de Mücadele Edecek

02.06.2026 11:15
Milliler, 2026 FIVB Milletler Ligi'nde tekrar zafer için 3 etapta mücadele verecek.

2026 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) yer alacak A Milli Kadın Voleybol Takımı, organizasyonu 2023'ten sonra bir kez daha kazanmak için mücadele edecek.

Milliler, normal sezonu üç ayaktan oluşacak turnuvanın ilk etabında 3-8 Haziran'da Brezilya'da parkeye çıkacak. İkinci etaba Ankara'da 17-21 Haziran'da ev sahipliği yapacak ay-yıldızlı ekip, üçüncü etap maçları için 8-12 Temmuz'da Japonya'da olacak.

Milli takım, toplam 18 takımın yer alacağı VNL'de lig etabını ilk 8 takım arasında bitirirse adını Çin'de 22-26 Temmuz'da gerçekleştirilecek finallere yazdıracak.

2023'te zirvede yer aldı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, VNL'yi 2023 yılında kazanma başarısı gösterdi.

Bu sezon 8. kez düzenlenecek Kadınlar Milletler Ligi'nde ay-yıldızlı ekip, 2023'te Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletindeki Arlington kentinde oynanan finalde Çin'i 3-1 yenerek şampiyonluğa uzandı.

Milli takım, 2018'de gümüş madalya alırken, 2021'de ise bronz madalyanın sahibi oldu. Organizasyonun en başarılı takımlarından biri olan Türkiye, 2019 ve 2022'de ise dördüncülük yaşadı.

Ay-yıldızlı ekip, geçen yıl ise çeyrek finalde Japonya'ya 3-2 yenilmişti.

Sadece 3 ülke kazandı

FIVB Kadınlar Milletler Ligi'ni tarihte sadece 3 ülke kazandı.

2018'den bu yana düzenlenen organizasyonda ABD ve İtalya'nın 3'er, Türkiye'nin ise 1 şampiyonluğu bulunuyor.

Ankara'da voleybol şöleni

A Milli Kadın Voleybol Takımı, VNL'in ikinci etabında başkent Ankara'da voleybolseverlerle buluşacak.

Ankara Spor Salonu'nda 17-21 Haziran'daki etaba Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Çin, Fransa, Brezilya, Belçika gibi kadın voleybolunda söz sahibi ülkeler de katılacak.

Türkiye, Ankara'daki maçlarda 17 Haziran'da Belçika, 18 Haziran'da Fransa, 20 Haziran'da Almanya, 21 Haziran'da ise Çin'le karşılaşacak.

VNL'e geniş kadro

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, VNL için 30 voleybolcuyu geniş kadroya çağırdı.

Üç etap için çağrılan isimler şöyle:

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin, Dilay Özdemir, Buse Ünal Pehlivan, Arelya Karasoy Koçaş

Smaçörler: Ebrar Karakurt, Yaprak Erkek, Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Ayşe Çürük, Liza Safronova

Pasör Çaprazları: Melissa Vargas, Aylin Uysalcan, Tutku Burcu Yüzgenç, Beren Yeşilırmak, Defne Başyolcu

Orta Oyuncular: Yasemin Güveli, Zehra Güneş, Sinead Jack Kısal, Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Aslı Kalaç, Karmen Aksoy, Ezel Balık, Merve Atlıer

Liberolar: Eylül Akarçeşme Yatgın, Gizem Örge, Merve İzbilir, Melis Yılmaz.

Brezilya kadrosu belli oldu

Brezilya'da 3-8 Haziran'da gerçekleştirilecek ilk etap için Türkiye'nin nihai kadrosu da açıklandı.

Brezilya'nın başkenti Brasilia'da düzenlenecek ilk etapta Dominik Cumhuriyeti, Hollanda, İtalya ve Bulgaristan ile karşılaşacak millilerin kadrosu şöyle:

Pasörler: Dilay Özdemir, Buse Ünal Pehlivan

Smaçörler: İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek, Ayşe Çürük

Orta Oyuncular: Deniz Uyanık, Berka Buse Özden, Karmen Aksoy, Merve Atlıer, Ezel Balık

Pasör Çaprazları: Beren Yeşilırmak, Defne Başyolcu, Aylin Uysalcan

Liberolar: Eylül Akarçeşme Yatgın, Melis Yılmaz

Türkiye'nin maç programı

Filenin Sultanları'nın VNL'de lig etabındaki maç programı şöyle:

1. hafta (Brasilia-Brezilya)

3 Haziran

19.00 Dominik Cum.-Türkiye

4 Haziran

22.30 Türkiye-Hollanda

6 Haziran

21.30 İtalya-Türkiye

8 Haziran

00.00 Bulgaristan-Türkiye

2. hafta (Ankara-Türkiye)

17 Haziran

19.30 Türkiye-Belçika

18 Haziran

19.30 Türkiye-Fransa

20 Haziran

19.30 Türkiye-Almanya

21 Haziran

19.30 Türkiye-Çin

3. hafta (Kansai-Japonya)

8 Temmuz

06.00 Polonya-Türkiye

10 Temmuz

07.00 ABD-Türkiye

11 Temmuz

13.20 Japonya-Türkiye

12 Temmuz

09.30 Tayland-Türkiye

Organizasyonun kazananları

VNL'in 2018 yılından bu yana şampiyonluk ve üçüncülük maçları şu şekilde:

YılEv sahibi

Final

Üçüncülük maçı

ŞampiyonSkorİkinciÜçüncüSkorDördüncü
2018Çin

ABD

3-2

TÜRKİYE

Çin

3-0

Brezilya

2019Çin

ABD

3-2

Brezilya

Çin

3-1

TÜRKİYE

2021İtalya

ABD

3-1

Brezilya

TÜRKİYE

3-0

Japonya

2022Türkiye

İtalya

3-0

Brezilya

Sırbistan

3-0

TÜRKİYE

2023ABD

TÜRKİYE

3-1

Çin

Polonya

3-2

ABD

2024Tayland

İtalya

3-1

Japonya

Polonya

3-2

Brezilya

2025Polonya

İtalya

3-1

Brezilya

Polonya

3-1

Japonya

Kaynak: AA

