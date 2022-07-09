Acun Ilıcalı karşılaşma öncesi canlı yayında bombayı patlattı! Doğukan Sinik, Hull City'de top koşturacak

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Fenerbahçe ile oynayacakları hazırlık maçı öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Antalyaspor'dan Doğukan Sinik'i kadrolarına katmak üzere olduklarını belirten Ilıcalı, golcü futbolcuya hayran olduğunu belirtti.

"TRANSFERİN ÇOK YAKINDA BİTECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Doğukan Sinik transferi için Ilıcalı, "Transfer döneminde işimiz çok rast gidiyor. Olmaz dediğimiz oyuncular teklifimizi kabul ediyor, 3-4 takımı reddeden bir başka oyuncu bize sıcak bakıyor. Survivor finalinde reklam arasında yaptığım görüşmede 10-15 takımı reddetmiş bir oyuncunun bize sıcak baktığını gördüm. Doğukan Sinik transferinin çok yakında biteceğini düşünüyorum. Hayallerini anlattı bana, bizim de hayallerimiz aynı. Antalyaspor yönetimine de burada teşekkür ediyorum. Transferde ciddi aşamaya geldik. Onun hayranıyım." ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı'nın açıklamaları şöyle:

"İNGİLTERE İLE TÜRK İNSANINI BİRLEŞTİREBİLİR"

"1 yıl önce bir hayalle yola çıktım. Hayalim İngiltere'de bir futbol kulübünün sahibi olmaktı. Bu yolda ilerlerken tek bir hedefim vardı o da başarı. İlk 6 ayda bir Hull City'de misafir gibiydik. Transfer döneminin başlaması ile bizim misafirlik sürecimiz de bitti. Benim hayalim Türk halkının yurt dışındaki temsilcisi olmak ve bu güzel şehrin insanlarını mutlu etmek. Benim hayalim Avrupa'nın bir ucundaki İngiltere ile Türk insanını birleştirebilir. Shota Arveladze'yi ilk seçeneğim olarak görüyordum. Onla görüştüğümde gözlerinde benim hayallerime olan inancını gördüm.

"OZAN SADECE BAŞARIYA ODAKLANMIŞ DURUMDA"

Sevgili Ozan Tufan, Fenerbahçe ile sorun yaşayınca ilk teklifimi ona yaptım. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a bu transfer için sağladığı kolaylıktan dolayı teşekkür ediyorum. Ozan Tufan, hayallerini tam anlamıyla gerçekleştirememiş bir oyuncu. Onunla aramızdaki ağabey-kardeş ilişkisi malum. İlk defa iş konuştuk, o da birkaç dakika sürdü. Ozan sadece başarıya odaklanmış durumda.

"GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ İLE DE HAZIRLIK MAÇI YAPMAK İSTİYORUZ"

Hayal ettiğim takım tam anlamıyla buydu. 3 oyuncuyla daha görüşmelerimiz ilerledi. Sıra dışı bir takım istiyorum. Birlikte üzülen, birlikte sevinen... Bir futbolcu bize uygun değilse dünyanın en iyi futbolcusu olsa dahi takımda görmek istemem. Galatasaray ve Beşiktaş ile de hazırlık maçı yapmak istiyoruz ancak bu sezon Fenerbahçe sezonu daha erken açtığı için ve takvimimiz uyuştuğu için bu sezon Fenerbahçe ile oynuyoruz.

"OZAN'I FATİH TERİM'E SORDUM"

İlla Türkiye'den oyuncu alalım diye yola çıkmadık. Bu takım şu anda Türk takımı ancak bu sadece Türkler oynayacak demek değil. Premier Lig'e çıkarsak başka bir şeyden bahsedebiliriz, şu anda bazı oyunculara ulaşamıyoruz. Ozan'ı, Fatih Terim'e sordum; '1 dakika düşünme' dedi, Sergen Yalçın'a sordum; 'kendi mevkisinde Türkiye'nin en iyisi' dedi, Emre Belözoğlu'na sordum; 'müthiş bir potansiyel' dedi. Daha fazla birine sormaya gerek duymadım.

"ALİ KOÇ ŞU ANDA GÜNDE 15-20 SAAT ÇALIŞIYOR"

Sağ ön İran milli, iki forvetimiz milli, sol önümüz İngiliz milli, orta sahamız Türk milli ve Fildişi milli... Fena değiliz sanki. Ozan Tufan'ın Watford'da başarısız olduğu söyleniyor ancak Watford küme düştü. Çok da iyi bir planları olmadığı belli. Bunu Ozan Tufan'a mal etmek doğru değil. Takım iyiyse Ozan sizi yükseltir. Fenerbahçe başkanlığını düşünmüyorum. Çok yakın dostum olan sevgili Ali Koç, şu anda günde 15-20 saat çabalıyor. Başkanlıkta belli bir tecrübe kazanmanız gerekiyor ve Ali Koç'un o dönemi atlattığını düşünüyorum. Başkanımız, Fenerbahçe başkanlığı koltuğuna yakışıyor.

"KULÜBÜN BAŞKANI DEĞİL SAHİBİYİM"

Fenerbahçe-Hull City çok kritik bir maça çıksa ne hissederim bilmiyorum. Hull City diyemiyorum çünkü küçüklüğümde mutlu olduğum anlar aklıma gelince hep Fenerbahçe var, Fenerbahçe de diyemiyorum çünkü ben bu kulübün başkanı değilim sahibiyim. Allah izin verirse uzun yıllar devam etmek istiyoruz burada. Futbolda 2 kere 2 4 etmiyor. Farklı etkenler var. Örneğin Başakşehir geçtiğimiz sezon Emre Belözoğlu'ndan önce çok kötü bir görüntüdeyken onun gelişiyle takımın çehresi değişti. Kadro aynıydı ama.

"HULL CITY'NİN BÜTÜN MAÇLARINI TV8'DEN ŞİFRESİZ YAYINLAYACAĞIZ"

Fenerbahçe'den uyum sorunu yaşamayan bir oyuncuyu alabilmem için Premier Lig takımı olmam gerekiyor. Henüz Fenerbahçe'nin ana planındaki bir oyuncuyu alacak pozisyonda değiliz. Hull City'nin bütün maçlarını TV8'den şifresiz şekilde yayınlayacağız.

"NBA TAKIMI ALMAK İSTERİM"

Galatasaray ve Beşiktaş'tan 1 futbolcu ile görüştük, kulüpleri izin verdi ancak futbolcular gelmek istemedi. Trabzonspor da aynı şekilde. NBA finallerinin son 10 senede tamamına gittim diyebilirim. Basketbolu da çok seviyorum. Yatırım olarak bakarsak konsantrasyonu dağıtmayı doğru bulmuyorum. Ancak şartlar gelişirse bir NBA takımı almak isterim."