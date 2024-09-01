ADANASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ SOL BAMBA HAYATINI KAYBETTİ
Adanaspor Teknik Direktörü Sol Bamba, Manisa deplasmanında yaşadığı rahatsızlık sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
SÜPER LİG
19.15 Başakşehir - Antalyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
19.15 Eyüpspor - Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)
21.45 Beşiktaş - Sivasspor (Tüpraş)
21.45 Hatayspor - Samsunspor (Mersin)
FENERBAHÇE
-Sarı-lacivertliler günü izinli tamamlayacak.
GALATASARAY
-Sarı-kırmızılılar günü izinli geçirecek.
1. LİG
19.15 Erzurumspor FK - Yeni Malatyaspor (Erzurum Kazım Karabekir)
19.15 MKE Ankaragücü - İstanbulspor (Eryaman)
21.45 Pendikspor - Iğdır FK (Pendik)
- TFF 2. Lig'de ilk haftanın maçları oynanacak.
TRİATLON
11.00 2021 yılından beri İstanbul Oral-B Boğaziçi Triatlonu'nu adıyla düzenlenen, bu sene "Oral-B Challenge İstanbul" adını alan dünyanın ilk kıtalararası triatlon yarışı, dördüncü kez düzenlenecek.
PARİS 2024 PARALİMPİK OYUNLARI
-B1 FUTBOL ERKEKLER GÖRME ENGELLİLER
19.30 Brezilya - Türkiye (Grup Maçı)
-PARA ATLETİZM
20.04 Kadınlar 800m T53 - Hamide Doğangün - FİNAL
20.07 Kadınlar Gülle Atma F20 - Ebrar Keskin - Eda Yıldırım - FİNAL
20.28 Erkekler Yüksek Atlama T47 - Abdullah Ilgaz - FİNAL
-PARA ATICILLIK
10.30 R3 - Karışık 10m Havalı Tüfek Yatarak SH1 - Erhan Coşkuner - SIRALAMA ATIŞI
12.30 R5 - Karışık 10m Havalı Tüfek Yatarak SH12 - Hakan Çevik - SIRALAMA ATIŞI
14.00 R3 - Karışık 10m Havalı Tüfek Yatarak SH1 - Erhan Coşkuner - FİNAL
16.00 R5 - Karışık 10m Havalı Tüfek Yatarak SH12 - Hakan Çevik - FİNAL
-PARA BADMINTON
09.30 Kadınlar SL3 Single - Halime Yıldız - Çeyrek Final
17.30 Kadınlar SL3 Single - Halime Yıldız - Yarı Final
-PARA KÜREK
11.10 PR2 Mix 2X - Yiğit Doğukan Bozkurt - Nurşen Şen - Final B
-PARA MASA TENİSİ
21.00 Kadınlar Class 3 - Hatice Duman - Carlotta Ragazzini - 16 Tur
-PARA OKÇULUK
10.00 Erkekler Bireysel W1 - Yiğit Caner Aydın - 8 Tur - Anderson Shaun (RSA)
11.25 Erkekler Bireysel W1 - Yiğit Caner Aydın - Çeyrek Final - Rakibi eleme sonucu belli olacak
12.33 Erkekler Bireysel W1 - Yiğit Caner Aydın - Yarı Final - Rakibi eleme sonucu belli olacak
13.22 Erkekler Bireysel W1 - Yiğit Caner Aydın - Bronz Madalya Mücadelesi - Rakibi eleme sonucu belli olacak
13.39 Erkekler Bireysel W1 - Yiğit Caner Aydın - Altın Madalya Mücadelesi - Rakibi eleme sonucu belli olacak
12.16 Erkekler Bireysel W1 - Bahattin Hekimoğlu - Çeyrek Final - Rakibi eleme sonucunu belli olacak
12.33 Erkekler Bireysel W1 - Bahattin Hekimoğlu - Yarı Final - Rakibi eleme sonucunu belli olacak
13.22 Erkekler Bireysel W1 - Bahattin Hekimoğlu - Bronz Madalya Müsabakası - Rakibi eleme sonucunu belli olacak
13.39 Erkekler Bireysel W1 - Bahattin Hekimoğlu - Altın Madalya Müsabakası - Rakibi eleme sonucunu belli olacak
-PARA TRİATLON
13.20 PTS5 - Uğurcan Özer - Final
-PARA YÜZME
10.53 Erkekler 200m Bireysel Karışık SM8 - Turgut Aslan Yaraman - Final
12.00 Erkekler 150m Bireysel Karışık SM3 - Umut Ünlü - Eleme
18.58 Erkekler 200m Bireysel Karışık SM8 - Turgut Aslan Yaraman - Final
20.20 Erkekler 150m Bireysel Karışık SM3 - Umut Ünlü - Final
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