ADANASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ SOL BAMBA HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika
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ADANASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ SOL BAMBA HAYATINI KAYBETTİ

ADANASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ SOL BAMBA HAYATINI KAYBETTİAdanaspor Teknik Direktörü Sol Bamba, Manisa deplasmanında yaşadığı rahatsızlık sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

01.09.2024 02:29
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ADANASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ SOL BAMBA HAYATINI KAYBETTİ

Adanaspor Teknik Direktörü Sol Bamba, Manisa deplasmanında yaşadığı rahatsızlık sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

SÜPER LİG

19.15 Başakşehir - Antalyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

19.15 Eyüpspor - Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)

21.45 Beşiktaş - Sivasspor (Tüpraş)

21.45 Hatayspor - Samsunspor (Mersin)

FENERBAHÇE

-Sarı-lacivertliler günü izinli tamamlayacak.

GALATASARAY

-Sarı-kırmızılılar günü izinli geçirecek.

1. LİG

19.15 Erzurumspor FK - Yeni Malatyaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

19.15 MKE Ankaragücü - İstanbulspor (Eryaman)

21.45 Pendikspor - Iğdır FK (Pendik)

- TFF 2. Lig'de ilk haftanın maçları oynanacak.

TRİATLON

11.00 2021 yılından beri İstanbul Oral-B Boğaziçi Triatlonu'nu adıyla düzenlenen, bu sene "Oral-B Challenge İstanbul" adını alan dünyanın ilk kıtalararası triatlon yarışı, dördüncü kez düzenlenecek.

PARİS 2024 PARALİMPİK OYUNLARI

-B1 FUTBOL ERKEKLER GÖRME ENGELLİLER

19.30 Brezilya - Türkiye (Grup Maçı)

-PARA ATLETİZM

20.04 Kadınlar 800m T53 - Hamide Doğangün - FİNAL

20.07 Kadınlar Gülle Atma F20 - Ebrar Keskin - Eda Yıldırım - FİNAL

20.28 Erkekler Yüksek Atlama T47 - Abdullah Ilgaz - FİNAL

-PARA ATICILLIK

10.30 R3 - Karışık 10m Havalı Tüfek Yatarak SH1 - Erhan Coşkuner - SIRALAMA ATIŞI

12.30 R5 - Karışık 10m Havalı Tüfek Yatarak SH12 - Hakan Çevik - SIRALAMA ATIŞI

14.00 R3 - Karışık 10m Havalı Tüfek Yatarak SH1 - Erhan Coşkuner - FİNAL

16.00 R5 - Karışık 10m Havalı Tüfek Yatarak SH12 - Hakan Çevik - FİNAL

-PARA BADMINTON

09.30 Kadınlar SL3 Single - Halime Yıldız - Çeyrek Final

17.30 Kadınlar SL3 Single - Halime Yıldız - Yarı Final

-PARA KÜREK

11.10 PR2 Mix 2X - Yiğit Doğukan Bozkurt - Nurşen Şen - Final B

-PARA MASA TENİSİ

21.00 Kadınlar Class 3 - Hatice Duman - Carlotta Ragazzini - 16 Tur

-PARA OKÇULUK

10.00 Erkekler Bireysel W1 - Yiğit Caner Aydın - 8 Tur - Anderson Shaun (RSA)

11.25 Erkekler Bireysel W1 - Yiğit Caner Aydın - Çeyrek Final - Rakibi eleme sonucu belli olacak

12.33 Erkekler Bireysel W1 - Yiğit Caner Aydın - Yarı Final - Rakibi eleme sonucu belli olacak

13.22 Erkekler Bireysel W1 - Yiğit Caner Aydın - Bronz Madalya Mücadelesi - Rakibi eleme sonucu belli olacak

13.39 Erkekler Bireysel W1 - Yiğit Caner Aydın - Altın Madalya Mücadelesi - Rakibi eleme sonucu belli olacak

12.16 Erkekler Bireysel W1 - Bahattin Hekimoğlu - Çeyrek Final - Rakibi eleme sonucunu belli olacak

12.33 Erkekler Bireysel W1 - Bahattin Hekimoğlu - Yarı Final - Rakibi eleme sonucunu belli olacak

13.22 Erkekler Bireysel W1 - Bahattin Hekimoğlu - Bronz Madalya Müsabakası - Rakibi eleme sonucunu belli olacak

13.39 Erkekler Bireysel W1 - Bahattin Hekimoğlu - Altın Madalya Müsabakası - Rakibi eleme sonucunu belli olacak

-PARA TRİATLON

13.20 PTS5 - Uğurcan Özer - Final

-PARA YÜZME

10.53 Erkekler 200m Bireysel Karışık SM8 - Turgut Aslan Yaraman - Final

12.00 Erkekler 150m Bireysel Karışık SM3 - Umut Ünlü - Eleme

18.58 Erkekler 200m Bireysel Karışık SM8 - Turgut Aslan Yaraman - Final

20.20 Erkekler 150m Bireysel Karışık SM3 - Umut Ünlü - Final

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor ADANASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ SOL BAMBA HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika

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