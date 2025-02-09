Canlı anlatım! Fenerbahçe ilk yarıda bulduğu gollerle kazandı

Spor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. GAIN Park Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı, hakem Cihan Aydın yönetiyor. Mücadelenin VAR koltuğunda ise İtalyan hakem Daniele Paterna oturuyor. Müsabaka, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Ligde üst üste çıktığı 5 maçı kazanan Fenerbahçe, son olarak Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda konuk ettiği Erzurumspor FK'yi de 5-0 mağlup etti. Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya 51 puanla lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde 2. sırada giriyor. Alanyaspor ise topladığı 21 maçta topladığı 28 puanla an itibariyle 9. sırada yer alıyor.

İLK 11'LER

Alanyaspor: Yusuf Karagöz, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Richard, Fatih, Augusto, Efecan, Yusuf Özdemir, Hwang.

Fenerbahçe: İrfan Can, Levent, Çağlar, Skriniar, Kostic, Oğuz, Fred, Szymanski, Talisca, Tadic, Dzeko.

CANLI ANLATIM

M.S Alanyaspor 0-2 Fenerbahçe

90+3' Richard, orta alanda Fred'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

90+2' Fenerbahçe'de Szymanski ve İsmail Yüksek'in yerlerine İrfan Can Kahveci ile Mert Hakan Yandaş mücadeleye dahil oldu.

90' Mücadelenin sonuna 6 dakika ilave edildi.

89' Augusto'nun direk kaleye kullandığı serbest vuruş kaleci İrfan Can'da kaldı.

88' Augusto, rakip ceza yayının solunda Szymanski'nin müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Alanyaspor, serbest vuruş kullanacak.

87' Tadic, rakip ceza yayında Aliti'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

86' Richard, rakip ceza yayında Skriniar'a faul yaptı.

85' Mücadelede son 5 dakikalık bölüme girdik.

83' Makouta'nun uzaklardan sağ ayak üstüyle çektiği şut farklı şekilde dışarı çıktı.

82' Augusto'nun ceza yayının solundan sağ ayak üstüyle çektiği şut kaleci İrfan Can'da kaldı.

80' Richard, orta alanda bu kez Szymanski'ye faul yaptı.

80' Richard, orta alanda Fred'e faul yaptı.

79' Augusto, orta alanın solunda Kostic'e faul yaptı.

75' Kostic'in kullandığı köşe vuruşunda Alanyaspor savunması topu karşıladı.

74' Kostic, sol kanattan ceza sahasına ortalamak istedi ancak Augusto'nun müdahalesi sonrasında top dışarı çıktı. Fenerbahçe, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

70' Fenerbahçe'de Talisca ve Oğuz Aydın'ın yerlerine İsmail Yüksek ile Osayi Samuel mücadeleye dahil oldu.

67' TEHLİKELİ ATAK! Augusto, sol kanatta Oğuz'dan sıyrılarak kale sahasına yerden çevirdi. Richard'ın vuruşu savunmadan döndü. Ceza sahasının sağına seken topta Hadergjonaj sağ ayak üstüyle kaleyi yokladı. Top üstten dışarı gitti.

63' Alanyaspor'da Hwang Ui-Jo yerine Janvier oyuna dahil oldu

63' Augusto, Fenerbahçe ceza sahasının solundan çizgiye inerek kale sahasına yerden çevirdi. Arka direkte Kostic topa sahip oldu ve tehlikeyi önledi.

62' Mücadelenin bu dakikasında Alanyaspor %55-%45 Alanyaspor topa hakim.

60' Cordova, rakip yarı alanın sağında Amrabat'ın müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Pozisyonun ardından Amrabat sarı kart gördü.

56' Aliti'nin vurduğu serbest vuruş farklı şekilde kalenin üstünden dışarı gitti.

55' Levent Mercan, ceza yayı üzerinde topa elle müdahale etti. Alanyaspor, tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

53' Kullanılan köşe vuruşunda Amrabat, Aliti'ye faul yaptı.

53' Szymanski'nin sol kanattan çizgiye inip ceza sahasına çevirdiği topta Hadergjonaj, topu dışarı gönderdi. Fenerbahçe, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

50' Cordova, rakip yarı alanın sağında Levent Mercan'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

48' Yusuf Özdemir, orta alanda Tadic'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

46' İkinci yarı başladı.

46' Alanyaspor'da Fatih Aksoy ve Balkovec'in yerlerine Sergio Cordova ile Makouta mücadeleye dahil oldu.

İ.Y Alanyaspor 0-2 Fenerbahçe

45+7 Balkovec'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında Lima'nın topu elle kontrol ettiğini işaret etti. Fenerbahçe, serbest vuruş kullanacak.

45+5' Hwang Ui jo, sağ kanattan çizgiye inerek kale ağzına yerden çevirdi. Yusuf Özdemir, topa hamle yapmak istedi ancak dokunamadı.

45+1' Talisca'nın kullandığı serbest vuruş kaleci Yusuf Karagöz'de kaldı.

45+1' Talisca, Alanyaspor yarı alanının sağında Richard'ın müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Fenerbahçe, serbest vuruş kullanacak.

45' İlk yarının sonuna 6 dakika ilave edildi.

43' Anderson Talisca, Fenerbahçe formasıyla ligde ilk golünü kaydetti.

43' Kostic'in sol kanattan çizgiye inerek ceza sahasına açtığı ortada Talisca, 6 pasın içinde kafa vuruşunu yaparak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

42' GOOOLLL! Alanyaspor 0-2 Fenerbahçe (Talisca)

37' Mücadelenin bu dakikasında Alanyaspor %53-%47 Fenerbahçe topa hakim.

35' İlk yarıda son 10 dakikalık bölüme girdik.

28' Augusto, ceza yayının gerilerinde sol ayak içiyle kaleyi yokladı ancak meşin yuvarlak farklı şekilde dışarı gitti.

26' Anderson Talisca'nın sol ayağıyla direk kaleye denediği serbest vuruşta meşin yuvarlak kalenin üstünden dışarı gitti.

23' Szymanski, Fenerbahçe tarihinin 4000. golünü kaydetti.

22' GOOOLLL! Alanyaspor 0-1 Fenerbahçe (Szymanski)

18' Ofsayt pozisyonu öncesi Aliti'nin orta alanda Dzeko'ya yaptığı faulün ardından Aliti, sarı kart gördü.

17' Talisca'nın orta alandan sol kanatta hareketlenen Kostic'e verdiği pasta Kostic için ofsayt bayrağı kalktı.

15' Mücadelede ilk 15 dakikalık bölümü geride bıraktık.

12' Fenerbahçe'de sakatlanan Çağlar Söyüncü oyuna devam edemedi. Çağlar'ın yerine Amrabat oyuna girdi.

10' Çağlar Söyüncü'nün tedavisi saha içinde devam ediyor...

9' Çağlar Söyüncü, topsuz alanda kendini yere bıraktı. Hakem Cihan Aydın, sağlık ekiplerini oyun alanına davet etti.

7' Tadic'in sağ kanattan ceza yayında bulunan Anderson Talisca'ya verdiği pasta Talisca, sol ayak içiyle bekletmeden vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak kaleci Yusuf'ta kaldı.

4' Szymanski'nin kullandığı köşe vuruşunda, ön direkte Richard topu karşıladı. Dönen top tekrar Szymanski'nin ayağına geldi ve kez daha ceza sahasına orta yaptı. Ancak meşin yuvarlak kaleci Yusuf'ta kaldı.

1' İlk düdük çaldı.