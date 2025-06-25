Beşiktaş'ı deviren Fenerbahçe Beko, Türkiye'de tarihe geçerek şampiyonluğa ulaştı - Son Dakika
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Beşiktaş'ı deviren Fenerbahçe Beko, Türkiye'de tarihe geçerek şampiyonluğa ulaştı

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Beşiktaş\'ı deviren Fenerbahçe Beko, Türkiye\'de tarihe geçerek şampiyonluğa ulaştı
25.06.2025 22:29
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Beşiktaş\'ı deviren Fenerbahçe Beko, Türkiye\'de tarihe geçerek şampiyonluğa ulaştı
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi beşinci maçında Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka'yı 84-68 yenerek seride durumu 4-1'e getirdi ve şampiyonluğa ulaştı. THY EuroLeague, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Sarı-lacivertliler, yarıştığı tüm kulvarlarda aynı sezon içerisinde zafere ulaşarak Türkiye'de bunu başaran ilk takım oldu.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi beşinci maçında Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka karşı karşıya geldi.

ŞAMPİYON FENERBAHÇE BEKO

Ülker Sports Arena'da oynanan mücadeleyi Fenerbahçe Beko, 84-68'lik skorla kazandı. Bu sonuçla birlikte seriyi 4-1'e getiren Sarı-lacivertliler, ligde şampiyon oldu. Fenerbahçe Beko, bu sonuçla birlikte kupayı 12. kez müzesine götürdü.

TÜRKİYE'DE TARİHE GEÇTİLER

THY EuroLeague, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Sarı-lacivertliler, yarıştığı tüm kulvarlarda aynı sezon içerisinde zafere ulaşarak Türkiye'de bunu başarabilen ilk takım oldu.

JASIKEVICIUS'UN 17. ŞAMPİYONLUĞU

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicus, 17. şampiyonluğunu yaşadı. Kariyerinde Zalgiris, Barcelona ve Fenerbahçe'de görev yapan Litvanyalı çalıştırıcı, bir THY Avrupa Ligi, 2'şer Basketbol Süper Ligi, Türkiye Kupası, İspanya Basketbol Ligi ve İspanya Kupası, 5 Litvanya Ligi ile 3 Litvanya Kupası şampiyonlukları elde etti. Jasikevicius, oyunculuk kariyerinde de kulüpler ve milli takımlar düzeyinde birçok şampiyonluk kazanmıştı.

84 MAÇTA 67 GALİBİYET

Fenerbahçe, bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 84 karşılaşmanın 67'sini kazandı.

Sarı-lacivertliler, Basketbol Süper Ligi'nde 41, THY Avrupa Ligi'nde 39, Türkiye Kupası'nda 3 ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda 1 maça çıktı.

Bu müsabakalarda 67 galibiyet ve 17 yenilgi yaşayan Fenerbahçe Beko, yüzde 79,7 galibiyet oranı yakaladı.

ŞAMPİYONLAR

Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan takımlar şöyle:

Sezon Şampiyon

1966-1967 Altınordu

1967-1968 İTÜ

1968-1969 Galatasaray

1969-1970 İTÜ

1970-1971 İTÜ

1971-1972 İTÜ

1972-1973 İTÜ

1973-1974 Muhafızgücü

1974-1975 Beşiktaş

1975-1976 Eczacıbaşı

1976-1977 Eczacıbaşı

1977-1978 Eczacıbaşı

1978-1979 Efes Pilsen

1979-1980 Eczacıbaşı

1980-1981 Eczacıbaşı

1981-1982 Eczacıbaşı

1982-1983 Efes Pilsen

1983-1984 Efes Pilsen

1984-1985 Galatasaray

1985-1986 Galatasaray

1986-1987 Karşıyaka

1987-1988 Eczacıbaşı

1988-1989 Eczacıbaşı

1989-1990 Galatasaray

1990-1991 Fenerbahçe

1991-1992 Efes Pilsen

1992-1993 Efes Pilsen

1993-1994 Efes Pilsen

1994-1995 Ülkerspor

1995-1996 Efes Pilsen

1996-1997 Efes Pilsen

1997-1998 Ülkerspor

1998-1999 TOFAŞ

1999-2000 TOFAŞ

2000-2001 Ülkerspor

2001-2002 Efes Pilsen

2002-2003 Efes Pilsen

2003-2004 Efes Pilsen

2004-2005 Efes Pilsen

2005-2006 Ülkerspor

2006-2007 Fenerbahçe Ülker

2007-2008 Fenerbahçe Ülker

2008-2009 Efes Pilsen

2009-2010 Fenerbahçe Ülker

2010-2011 Fenerbahçe Ülker

2011-2012 Beşiktaş Milangaz

2012-2013 Galatasaray Medical Park

2013-2014 Fenerbahçe Ülker

2014-2015 Pınar Karşıyaka

2015-2016 Fenerbahçe Ülker

2016-2017 Fenerbahçe

2017-2018 Fenerbahçe Doğuş

2018-2019 Anadolu Efes

2019-2020 Tamamlanamadı

2020-2021 Anadolu Efes

2021-2022 Fenerbahçe Beko

2022-2023 Anadolu Efes

2023-2024 Fenerbahçe Beko

2024-2025 Fenerbahçe Beko

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Son Dakika Spor Beşiktaş'ı deviren Fenerbahçe Beko, Türkiye'de tarihe geçerek şampiyonluğa ulaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • mesut:
    Fetö Nün yapılanmadığı Yerde Sampiyon Tabiki FENERBAHÇE 17 7 Yanıtla
  • Ali Arslan:
    Sadece son 20 yılda 134 madalya kupa şampiyonluk kazanan,erkekler ve kadınlarda Euroleague i 2 kez kazanan tek kulüp olan, Avrupa dünya olimpiyat şampiyonluğu ve madalyaları sahip dünyanın en büyük spor kulübü FENERBAHÇE mizi canı gönülden kutlarım, değerli rakibimiz kısıtlı bütçesine rağmen finalde rakip olan bjk da tebrik ederim. 15 5 Yanıtla
  • GÖKHAN DUMAN:
    Tebrikler Fenerbahçe baskette çok iyisiniz 10 2 Yanıtla
  • 145353:
    Saplaaaa 9 3 Yanıtla
  • Erdinç Uzuner:
    Boş işler kupasında dünya şampiyonu şike bahçe dava açtı hâlâ ses yok.Şimdi sıra tenis, karate, boks,pin pon kupada. 2 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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