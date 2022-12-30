Futbolcu Pele'nin ölümünden sonra Brezilya'da 3 günlük ulusal yas ilan edildi

Bir yıldan uzun süredir kemoterapi gören 82 yaşındaki Pele, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Efsane futbolcunun ölümü sonrası ülkesi Brezilya'da ulusal yas ilan edildi.

BREZİLYA, 3 GÜN YAS TUTACAK

Devlet Başkanı Jair Bolsonaro imzasıyla resmi gazetede yayımlanan kararnamede, "Edson Arantes do Nascimento, Pele'nin ölümünden duyulan üzüntünün bir göstergesi olarak, bu kararnamenin yayımlandığı tarihten itibaren ülke geneli 3 günlük ulusal yas ilan edildi." ifadelerine yer verildi.

"PELE FUTBOLU SANATA VE EĞLENCEYE DÖNÜŞTÜRDÜ"

Bolsonaro sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise, "Tüm ailesinin ve arkadaşlarının bu zor günleri aşmaları için Tanrı'ya dua ediyorum. Pele, futbolu sanata ve eğlenceye dönüştürdü ve Brezilya'nın adını futbol ile dünyaya duyurdu. Ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum." dedi.

KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYORDU

Bir yıldan uzun süredir kemoterapi gören 82 yaşındaki Pele'nin vücudundaki kanserin bu yılın başlarında akciğer, karaciğer ve bağırsaklarına yayıldığı tespit edilmişti. Pele'nin Sao Paulo şehrinde kaldığı Albert Einstein Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Böbrek ve kalp rahatsızlıkları da artmıştı. Pele'nin kızı ölümünden birkaç gün önce babasının son halini paylaşmıştı. Ancak efsane, 29 Aralık gecesi hayata gözlerini yumdu.

YÜZYILIN FUTBOLCUSU SEÇİLDİ

82 yaşında hayata gözlerini yuman efsane, 1958, 1962 ve 1970'te Dünya Kupası'nı 3 kez kazanan tek futbolcuydu. Pele, birçok efsane ismi geride bırakarak FIFA tarafından yüzyılın futbolcusu seçilmişti.

KARİYERİ İLKLERLE DOLU

Pele, kariyeri boyunca 6 kez tek maçta 5 gol attı. 30 kez de tek maçta 4'er gol atan efsanevi futbolcu 92 maçta da hat-trick yaptı. Kariyerini bitirirken "En çok gol atan gol kralı" unvanı Pele'deydi. Messi'nin en çok kazandığı Ballon d'Or ödülünü ilk kazanan isim de Pele'ydi... Dünya Kupası'nda gol atan (17 yaş 239 gün), hat-trick yapan (17 yaş 244 gün) ve final karşılaşmasında gol sevinci yaşayan (17 yaş 249 gün) en genç isim de yine Pele...

FENERBAHÇE'YE KARŞI OYNADI

1974 yılına kadar oynadığı Santos takımında tam 1284 gol attı. 1975'te, 4 milyon dolar karşılığında ABD'nin Cosmos Takımı'na transfer oldu. Kaleme aldığı Ben Pele adlı otobiyografisi en çok satan kitaplar listesine girdi. 1973'te Santos ile İstanbul'a gelerek Fenerbahçe-Santos maçında Türk seyircisinin karşısına çıktı.