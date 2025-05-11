Canlı anlatım! Beşiktaş-Adana Demirspor maçında üst üste goller

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Adana Demirspor'u konuk etti. Tüpraş Stadı'nda saat 19.00'da başlayan mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetti.

11'LER

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Amir Hadziahmetovic, Gedson Fernandes, Chamberlain, Milot Rashica, Rafa Silva,, Immobile.

Adana Demirspor: Deniz, Arda, Burhan, Tolga, Abdulsamet, Bünyamin, Tayfun, Maestro, Ali, Nabil, Yusuf

CANLI ANLATIM:

MAÇ SONUCU: BEŞİKTAŞ 4-1 ADANA DEMİRSPOR

90' Beşiktaş'ta Gedson, Tayfun'a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

90' Karşılaşmanın sonuna 3 dakika ilave edildi.

87' Beşiktaş'ta Mustafa Hekimoğlu ve Emrecan Terzi yerine Semih Kılıçsoy ile Necip Uysal oyuna dahil oldu.

84' GOL BEŞİKTAŞ! Beşiktaş'ın hızlı hücumunda Gedson topu sol kanatta bulunan Joao Mario'ya bıraktı. Joao Mario, Rafa Silva'ya bıraktı ardından Rafa tekrardan Mario'ya geri verdi. Sol çaprazdan vuruşunu yapan Joao Mario topu ağlarla buluşturdu.

83' GOOOLLL! (Joao Mario)

81' Adana Demirspor'da Yusuf Barasi yerine Aksel oyuna dahil oldu.

82' TEHLİKELİ ATAK! Beşiktaş hücumunda Mustafa ceza yayının önünde Rafa Silva'ya bıraktı. Rafa Silva topa ayak dışı vurdu top kaleci Deniz'in üstüne geldi.

75' Adana Demirspor'da Aymbetov yerine Furkan oyuna dahil oldu.

73' Beşiktaş'ta Rashica ve Immobile yerine Arroyo ile Joao Mario oyuna dahil oldu.

69' Karşılaşmada golün ardından tempo oldukça düştü. İki takımda ağırdan alıyor.

63' GOL BEŞİKTAŞ! Beşiktaş hücumunda Rashica'nın sağ kanattan yaptığı orta ön direkte savunmadan arka direğe doğru sekti, topu takip eden Immobile arka direkte topu ağlara gönderdi.

62' GOOOLLL! (Ciro Immobile)

58' Adana Demirspor'da Alioui yerine Fougeu oyuna dahil oldu.

57' Beşiktaş hücumunda Hadziahmetovic sol çaprazdan vuruşunu yaptı, kaleci Deniz topu çıkarmayı başardı.

55' Adana Demirspor'da Aymbetov orta alanda Paulista'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

53' Adana Demirspor'da Tayfun itirazları sebebiyle sarı kart gördü.

52' Beşiktaş hücumunda Svensson'un savunma arkasına kaldırdığı topla ceza alanı çaprazında buluşan Immobile vuruşunu yaptı, top yan ağlarda kaldı.

51' KALECİ DENİZ! Beşiktaş hücumunda Rashica'nın ceza sahası çizgisi sol çaprazından sağ ayağıyla yaptığı gelişine vuruşu kaleci Deniz soluna uzanarak çıkarttı.

48' Beşiktaş'ın sol kanattan Rashica ile kullandığı köşe vuruşunda savunmanın uzaklaştırdığı topa ceza yayının gerisinden Rafa Silva vurdu. Yerden giden top savunmanın müdahalesi ile diğerin yanından dışarı çıktı.

46' Adana Demirspor'da Burhan Ersoy yerini Ozan'a bıraktı.

46' İkinci yarı başladı.

İLK YARI SONUCU: BEŞİKTAŞ 2-1 ADANA DEMİRSPOR

45' GOL ADANA DEMİRSPOR! Adana Demirspor hücumunda Alioui ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı vuruş üst direkten oyun alanına döndü. Dönen topa ceza sahası içi sağ çaprazdan Arda Okan kafayla vurdu ve top ağlarla buluştu.

45' GOOOLLL! (Arda Okan Kurtulan)

45' Adana Demirspor'da Yusuf Barasi orta alanda Mustafa'yı formasından çekmesi sonucu sarı kart gördü.

45' GOL İPTAL! Beşiktaş hücumunda Rafa Silva, savunma arkasına sarkan Immobile'ye verkaç yaptı ardından içeriye sokuldu ve karşı karşıya pozisyonda topu ağlara yolladı ancak ofsayt bayrağı Immobile için havaya kalktı.

45' Karşılaşmanın ilk yarısına en az 8 dakika ilave edildi.

44' GOL BEŞİKTAŞ! Beşiktaş hücumunda Mustafa ceza sahası sağ çaprazından içeriye yerden çevirdi, arka direkte Rashica topu sağ ayağıyla yaptığı tek vuruşla ağlarla buluşturdu.

44' GOOOLLL! (Milot Rashica)

39' Beşiktaş hücumunda Rashica ceza alanı sol çaprazında yakın köşeye sağ ayağıyla vuruşunu yaptı, top yandan az farkla dışarı çıktı.

37' Beşiktaş'ın hücumunda sağ kanattan içeri sokulan Mustafa'nın içeriye yerden çevirdiği topa savunmada Tayfun ters bir dokunuş yaptı. Kaleye yönelen topu kaleci Deniz çıkarmayı başardı.

34' TEHLİKELİ ATAK! Beşiktaş'ın hücumunda Rashica sağ kanat son çizgiden arka direğe kestiği topu kaleci Deniz elinden kaçırdı. Mustafa'nın kontrol etmek istediği top savunmanın müdahalesiyle Immobile'nin önünde kaldı. Immobile'nin sağ çaprazdan yaptığı vuruşunda top çizgi önündeki savunmadan sekip kornere çıktı.

33' Adana Demirspor hücumunda Aymbetov'un ceza sahası dışı sağ iç kulvardan yaptığı yerden vuruş kaleci Ersin'de kaldı.

31' Beşiktaş hücumunda Svensson'un ceza sahası dışından yerden vuruşu kaleci Deniz'de kaldı.

30' GOL BEŞİKTAŞ! İmmboile'nın sol kanattan savunma hatasıyla getirdiği topta ortaya çevirdi, ceza sahasında boş kalan Rafa Silva sağ ayağıyla topu ağlara gönderdi.

29' GOOOLLLL! (Rafa Silva)

26' Beşiktaş'ta Emrecan Terzi hızlı hücuma çıkmak isteyen Yusuf Barasi'yi formasından çekmesi sonucu sarı kart gördü.

25' Beşiktaş'ta Rafa Silva hakeme itirazı sebebiyle sarı kart gördü.

24' TEHLİKELİ ATAK! Beşiktaş'ın hızlı gelişen hücumunda İmmobile topu sol kanattan boş bir şekilde sürdü. Ardından topu sağ iç kulvarda boş olan Rashica'ya çıkardı Rashica'nın ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruş Tayfun'dan döndü.

22' Beşiktaş'ta Paulista'nın durumu iyi, oyuna devam ediyor.

21' Beşiktaş'ta Paulista Aimbetov ile yaşadığı hava topu mücadelesinde sakatlandı. Sağlık ekipleri oyun alanında.

20' Beşiktaş'ta sakatlanan Uduokhai yerine Emrecan Terzi oyuna dahil oldu.

19' Adana Demirspor'da sakatlanan Ali Yavuz'un yerine Aimbetov oyuna dahil oldu.

18' Beşiktaş'ta Uduokhai'de kendini iyi hissetmediğini belirtti. Bir zorunlu değişiklik daha yapılacak.

17' Beşiktaş'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Uduokhai ve Ali Yavuz hava topu mücadelesinde çarpıştı. Ali Yavuz sakatlandı oyundan çıkacak.

12' TEHLİKELİ ATAK! Mustafa Hekimoğlu sol kanattan içeriye doğru topu sürerek geldi ardından sol çapraz dar açıdan yakın köşeye vuruşunu yaptı, kaleci Deniz topu kornere çeldi.

11' Beşiktaş'ta sakatlanan Chamberlain yerini Mustafa Hekimoğlu'na bıraktı.

9' Beşiktaş'ta Chamberlain daha önce orta alanda yaşadığı mücadele sırasında yaşadığı sakatlığı yüzünden kendini yere bıraktı. Sağlık ekipleri oyun alanında.

6' Beşiktaş'ın sol kanattan kullandığı kornerde ön direkte bulunan Amir sağ ayağıyla dokundu ancak top yan ağlarda kaldı.

4' TEHLİKELİ ATAK! Beşiktaş atağında Masuaku sol kanattan ortayı açtı, Rafa Silva önce kafayla ön direkte vuruşunu yaptı ancak kaleci Deniz topu çelmeyi başardı. Seken top yeniden Rafa Silva'nın önüne düştü, Rafa sağ ayağıyla vuruşunu yaptı, Deniz gelen topu çıkarmayı başardı.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.