Çeşme\'de Salomon Maratonu Başlıyor

'DENİZİN Sesi, Adımların Ritmi: Çeşme'de Koş' sloganı ile düzenlenecek Salomon Çeşme Maratonu, yarın başlıyor. 42K, 21K ve 10K'lık parkurlarda gerçekleşecek yarışa 29 ülkeden 2 bin 606 sporcu katılacak.

Salomon'un isim sponsorluğunda Argeus Travel & Events tarafından düzenlenen organizasyon öncesinde Ilıca Hotel'de basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya; Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, İlçe Jandarma Komutanı Üstteğmen Yavuz Yaşar, İlçe Emniyet Müdürü Murat Dokumacı, Çeşme Belediyesi Başkan Yardımcısı Emre Can Durmaz, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Nuri Büyükateş, Salomon Türkiye Genel Müdürü Atilla Kuduoğlu, Salomon Türkiye Marka Direktörü Orçun Kutluad, Garmin Türkiye Genel Müdürü Hasan Güder, Argeus Travel & Events Kurucu Ortağı Aydın Ayhan Güney ve davetliler katıldı. Çeşme Kaymakamlığı ve Çeşme Belediyesi'nin ev sahipliğindeki organizasyon; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu, İzmir Valiliği, katkılarıyla, Garmin, Medicana Sağlık Grubu, Pınar Protein sponsorluğunda, Züber, Take34, PT Academy Hizmet/Ürün sponsorluğunda, Adım Adım sosyal sorumluluk ortaklığında düzenlenecek.

KAYMAKAM MARAŞLI: SPOR ORGANİZASYONLARI İLE TÜM DÜNYAYA EN KOLAY ŞEKİLDE ERİŞEBİLİYORUZ

Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Salomon Çeşme Maratonu'nun 3'üncüsünü yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Çeşme'de turizmle beraber artık spor turizminin de her mevsim yapılabileceğini göstermekten memnuniyet duyuyoruz. Spor organizasyonları ile tüm dünyaya en kolay şekilde erişebiliyoruz. Baktığınız zaman insanlar buraya keyfine geliyor Buraya gelen insanlar sporu sevdiği için geliyor. Spor en iyi tanıtım araçlarından biri ve biz de bunun için çaba sarf ediyoruz. Sporla kalın, Çeşme'de kalın" dedi.

EMRE CAN DURMAZ: YILIN HER DÖNEMİNDE YAŞAYAN BİR ÇEŞME HEDEFİYLE ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ

Çeşme Belediyesi Başkan Yardımcısı Emre Can Durmaz da, sporun birleştirici gücüne inandıklarını dile getirerek, "Yaşam kalitesine yaptığı katkıya inanıyor, sporla, kültürle, doğayla iç içe, yılın her döneminde yaşayan bir Çeşme hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çeşme'yi bir spor merkezi haline getirme hedefimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu noktada, ulusal ve uluslararası organizasyonların, müsabakaların katkısı yadsınamaz. Her adımda, bu vizyonu biraz daha ileriye taşımak için çalışıyoruz. Bu yıl, 29 ülkeden 2 bin 606 sporcuyu Çeşme'de ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Çeşme'yi sporla buluşturmak, gençlerimizi spora teşvik etmek, yaşam kalitesini artırmak ve ilçemizin dört mevsim canlı kalmasını sağlamak açısından da çok çok kıymetli. Başta Argeus & Travel Event Kurucu Ortağı Aydın Ayhan Güney, Salomon Türkiye Genel Müdürü Atilla Kuduoğlu olmak üzere, bu anlamlı organizasyonda emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara, destek veren tüm sponsorlara, bu maratonun bir parçası olan herkese gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Katılan tüm sporculara başarılar diliyor, Çeşme'mizde unutulmaz bir deneyim yaşamalarını temenni ediyorum" diye konuştu.

NURİ BÜYÜKATEŞ: GEÇEN SENEYE ORANLA KATILIMCI ARTIŞI BİZLERİ MEMNUN EDİYOR

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Nuri Büyükateş, bu tür organizasyonların içinde bulunmaktan büyük zevk aldıklarını belirterek, "Aylar önce başlanan çalışmalar sonunda buraya geldik. Çeşme için çok önemli olduğunu biliyoruz. Ben çok şanslı bir ilçe müdürüyüm sporu seven Kaymakamımız ve belediye başkanımız ile çalışıyorum. Kendilerinin desteği ile buralara geliyoruz. Geçen seneye oranla katılımcı artışı bizleri de memnun ediyor. Çeşme spor turizminde daha çok aktif olması için elimizden geleni yapıyoruz" şeklinde konuştu.

ATİLLA KUDUOĞLU: ORGANİZASYONUMUZ ÇOK KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Salomon Türkiye Genel Müdürü Atilla Kuduoğlu, 10 yıldır organizasyonların içinde yer aldıklarını dile getirerek, "Bu deneyimi buraya yansıttığımızı düşünüyorum. Bu sene maraton olan organizasyonumuz çok kısa sürede büyüdü. Güzel bir yarış olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

AYDIN AYHAN GÜNEY: BÖYLE BİR YARIŞIN ÇOK İLERİYE GİTMESİNE SEBEP OLAN 4 ETKEN BURADA BİRLEŞTİ

Argeus Travel & Events Kurucu Ortağı Aydın Ayhan Güney ise, Çeşme'yi sevdiklerini belirterek, "Yıllardır burada bisiklet yarışı da yapıyoruz. Kaymakamımız geldikten sonra, öncülüğü ile maratona başladık. Çok hızlı büyüdü ve 2 katına çıktı katılım sayısı. Böyle bir yarışın çok ileriye gitmesine sebep olan 4 etken burada birleşti. Maratonun büyümemesi için bir şey kalmadı. Yerel yönetimin desteği ve titizlikle üzerinde durması en önemli aktör. Tecrübesi yüksek bir organizasyon ekibiyiz ve 20 yıldır bu tarz işler yapıyoruz. Önemli bir sponsorla yürümek çok önemli. Bunların yanında lokasyon ve keyifli bir yerde olması çok önemli. Yarışın büyümemesi için bir sebep yok. Bizler de bunun için çalışacağız. Bu tarz organizasyonlar standardını bozmadan devam ederse ve yabancı sporcu sayısı artarsa organizasyonun da büyümesine katkı sağlıyor. İlk yarışımız daha dün gibi gözümüzde ve bu sene üçüncüsünü yapıyoruz. Zamanla daha da büyüyerek Kapadokya'daki gibi yabancı sporcu sayısında artış yaşayacağız" dedi.

29 ÜLKEDEN 2 BİN 606 SPORCU

Salomon Çeşme Maratonu, 29 ülkeden 2 bin 606 sporcunun katılımı ile koşulacak. Organizasyona Türkiye'nin yanı sıra; Yunanistan, Tacikistan, İsviçre, ABD, Rusya, Hollanda, İsrail, Etiyopya, Meksika, Birleşik Krallık, Fas, İran, Kanada, Almanya, Litvanya, Norveç, Slovenya, Endonezya, Arnavutluk, Bulgaristan, Fransa, Suriye, Sırbistan, Hindistan, İtalya, Romanya, Malezya ve KKTC'den sporcular katılacak.

Organizasyonun 42K'lık parkurunda 89, 21K'lık parkurunda 517, 10K'lık parkurunda ise 2 bin sporcu ter dökecek. Parkurlarda bin 12 kadın, bin 594 erkek koşucu yer alacak.

3 AYRI PARKUR

Yarışta, 42K'lık (maraton) parkurda start, 11 Mayıs 2025 Cumartesi günü sabah saat 07.30'da Çeşme Merkez'den verilecek. Toplam tırmanışı 300m metrelik olan parkurda sporcular startın ardından 21K'lık parkura dahil olacak ve yarış başladığı yerde sona erecek. Salomon Çeşme Maratonu'nun 21K'lık koşusu (yarı maraton), Çeşme şehir merkezinden saat 08.00'de start alacak. Sporcular, Ilıca ve Alaçatı'dan geçerek başlanılan yerde finişi gelecek. Parkur çeşitliliği anlamında önemli yere sahip olan yarışta sporcular Ilıca plajının doğal güzelliğini görerek tırmanışa geçecek.

10K'lık parkurda ise saat 09.00'da Alaçatı Şehir Merkezi'nden start alacak sporcular, 91 metrelik tırmanışa sahip olan parkurun her adımında bir deneyime sahip olacak. Hem yeni katılımcıların hem de tecrübeli isimlerin yer alacağı parkurda koşu tutkunları doğa ve tarihin içinden geçerek güzellikleri keşfedecek. Dar sokakları, yel değirmenleri ve muhteşem plajlarıyla adından söz ettiren Alaçatı'dan start alacak yarış, Çeşme'de son bulacak.

'ADIM ADIM' İLE STK BAĞIŞI

Salomon Çeşme Maratonu, önemli bir projeye de ev sahipliği yapıyor. Adım Adım ile yürütülen sosyal sorumluluk projesi kapsamında Sivil Toplum Kuruluşları (STK) için koşucular tarafından bağış toplandı. Şu ana kadar bağış miktarı 7.5 milyon TL'ye ulaşırken organizasyon bitiminde rakamın 10 milyon TL'ye ulaşması bekleniyor.