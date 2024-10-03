Fenerbahçe Opet, Süper Kupa'da Şampiyon - Son Dakika
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Fenerbahçe Opet, Süper Kupa'da Şampiyon

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Fenerbahçe Opet, Beşiktaş'ı 79-63 yenerek FIBA Kadınlar Süper Kupa'yı ikinci kez kazandı.

03.10.2024 18:49
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FIBA Kadınlar Süper Kupası, üst üste 2'nci kez Fenerbahçe Opet'in

Beşiktaş - Fenerbahçe Opet: 63-79

Gürsoy OLCA/ İSTANBUL, -

SALON: Basketbol Gelişim Merkezi

HAKEMLER: Yasmina Alcaraz Moreno, Amel Dahra, Veronika Obertova

BEŞİKTAŞ: Mihaela Lazic 6, Nika Muhl 11, Holly Winterburn 14, Elif Bayram 14, Khaalia Hillsman 18, Hatice Gülçelik, Özge Özışık, Melek Uzunoğlu, Gizem Başaran Turan

FENERBAHÇE OPET: Sevgi Uzun 15, Marieme Badiane 10, Julie Allemand 7, Gabby Williams 11, Emma Meesseman 14, Ariel Atkins 12, Olcay Çakır 2, Alperi Onar, Nikolina Milic 6, Tina Charles 2, İdil Saçalır, Tilbe Şenyürek

1'İNCİ PERİYOT: 16-16

DEVRE: 37-33

3'ÜNCÜ PERİYOT: 51-55

FENERBAHÇE Opet, FIBA Kadınlar Süper Kupa maçında Beşiktaş'ı 79-63 mağlup ederek üst üste ikinci kez bu kupanın sahibi oldu.

Geride kalan sezonun FIBA Kadınlar EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe Opet ile FIBA EuroCup finalisti Beşiktaş, FIBA Süper Kupa maçında karşıya geldi. Siyah-beyazlı rakibini 79-63 yenen sarı-lacivertliler, üst üste ikinci kez kupaya uzandı.

Dün akşam oynanması planlanan Süper Kupa mücadelesi tribünlerden sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle bugün oynandı. FIBA yetkililerin aldığı kararla dün maçın seyircisiz oynanmasına karar verilmiş ve taraftarlar güvenlik görevlileri gözetiminde salondan çıkarılmıştı. Ardından FIBA Avrupa Başkanı Jorge Garbajosa, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat arasındaki müzakereler sonucu maçın bugün seyircisiz oynaması kararlaştırılmıştı.

Dengeli geçen ilk çeyreğin ardından ikinci periyotta skor üstünlüğünü eline alan Beşiktaş, soyunma odasına 37-33 üstün girdi. İkinci yarıda önce eşitliği yakalayan daha sonra üstünlüğü eline alan Fenerbahçe Opet, final periyoduna 55-51 önde gitti. Son çeyrekte rahat bir oyun sergileyerek Beşiktaş karşısında farkı açan sarı-lacivertliler, mücadeleden 79-63 üstün ayrılarak şampiyonluğa ulaştı.

Öte yandan Basketbol Gelişim Merkezi'nde seyircisiz oynanan maçı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile Yönetim Kurulu Üyeleri takip etti.

FENERBAHÇE KUPASINA KAVUŞTU

FIBA Kadınlar Süper Kupa maçında Beşiktaş'ı 79-63 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon olan Fenerbahçe Opet, düzenlenen törenle kupasını aldı. Sarı-lacivertli takıma madalyalarını FIBA Avrupa Genel Sekreteri Kamil Novak ile FIBA Avrupa Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok takdim etti.

Avrupa kupasını FIBA Avrupa Genel Sekreteri Kamil Novak'ın elinden alan Fenerbahçe Opet, ardından Başkan Ali Koç ve Yönetim Kurulu Üyeleriyle objektiflere poz verdi.

EN DEĞERLİ OYUNCU GABBY WILLIAMS

FIBA Kadınlar Süper Kupa maçında 11 sayı, 5 asist ve 7 ribaund ile oynayan Fenerbahçe Opet oyuncusu Gabby Williams, müsabakanın En Değerli Oyuncusu (MVP) seçildi.

Fenerbahçe formasıyla ilk maçına çıkan Gabby Williams'a ödülünü Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu takdim etti.

BAKAN BAK'TAN SÜPER KUPA ŞAMPİYONU FENERBAHÇE'YE TEBRİK MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Avrupa Basketbolunda Türk derbisine sahne olan FIBA Kadınlar Süper Kupa müsabakasında Beşiktaş'ı yenerek şampiyon olan Fenerbahçe Opet'i yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;

"İlk kez iki Türk takımının karşılaştığı Basketbol FIBA Kadınlar Süper Kupa müsabakasını gururla izledik. Geçen sezonun FIBA Avrupa Ligi şampiyonu Fenerbahçe Opet ile FIBA Avrupa Kupası finalisti Beşiktaş arasında Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan maçta rakibini yenerek Süper Kupa'yı üst üste ikinci kez kazanan Fenerbahçe Opet'i tebrik ediyorum. Beşiktaş'ı da sergilediği performanstan dolayı kutluyorum. Bu sezon Avrupa Kupalarında ülkemizi temsil edecek olan kulüplerimize başarılar diliyorum."

Fenerbahçe Opet, Süper Kupa\'da Şampiyon
Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Opet, Süper Kupa'da Şampiyon - Son Dakika

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