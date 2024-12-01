Galatasaray-Eyüpspor maçının ilk 11'leri belli oldu - Son Dakika
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Galatasaray-Eyüpspor maçının ilk 11'leri belli oldu

Galatasaray-Eyüpspor maçının ilk 11\'leri belli oldu

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Eyüpspor'u konuk edecek. Saat 19.00'da başlayacak mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

01.12.2024 17:52
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Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Eyüpspor ile karşılaşacak. RAMS Park'ta yapılacak maç saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Mücadele, beIN Sports 1'den yayınlanacak. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Erkan Engin oturacak.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Çıktığı 12 müsabakada 11 galibiyet, 1 beraberlik alan sarı-kırmızılı ekip, 12. haftalar itibarıyla Süper Lig tarihinde en iyi sezon başlangıcı rekorunu kırdı. Galatasaray, topladığı 34 puanla haftaya zirvede girdi.

Bu sezon ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'de teknik direktör Arda Turan yönetiminde iyi bir performans sergileyen Eyüpspor ise 13 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Eflatun-sarılı takım, elde ettiği 22 puanla 4. sırada yer aldı.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Metehan, Sanchez, Abdülkerim, Torreira, Sara, Sallai, Yunus, Mertens, Osimhen.

Eyüpspor: Berke, Dubois, Dorukhan, Taşkın, Claro, Caner, Halil, Emre, Tayfur, Bruno, Thiam.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ İLK RANDEVU

Galatasaray ile Eyüpspor, Süper Lig'de ilk kez karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, elde ettiği 24 şampiyonlukla Süper Lig'in en başarılı takımı konumunda. Eflatun-sarılı takım ise Türkiye'nin en üst düzey futbol liginde ilk kez mücadele ediyor. Eyüpspor, Galatasaray'ın Süper Lig tarihinde karşılaşacağı 76. takım olacak.

ARDA TURAN İÇİN ÖZEL MAÇ

Galatasaray maçı,Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan için farklı bir anlam taşıyacak. Sarı-kırmızılı kulübün altyapısından yetişen Arda Turan, İspanya'da Atletico Madrid ve Barcelona formaları giydi. Daha sonra Başakşehir'e transfer olarak Türkiye'ye dönen Turan, futbolu "yuvası" Galatasaray'da bıraktı. Galatasaray ve Türk futbolunun unutulmazları arasına giren Arda Turan, futbolculuk kariyerini sonlandırdıktan sonra ilk teknik direktörlük deneyimini Eyüpspor'da yaşıyor. Eflatun-sarılı takımı Süper Lig'e çıkararak önemli bir başarı gösteren Arda Turan, bu maçla efsanesi olduğu takıma karşı teknik adamlık kariyerinde ilk kez sahada yer alacak.

CİMBOM'UN ERTELEME TALEBİ KABUL EDİLMEDİ

Sarı-kırmızılı ekibin, maçın bir gün ertelenmesi talebi reddedildi. Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, 28 Kasım Perşembe günü yurt dışında maça çıktı. Fenerbahçe ve Beşiktaş, Süper Lig'de 14. hafta maçlarını 2 Aralık Pazartesi günü yapacak. Galatasaray Kulübü, ligde şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden daha az dinlendikleri gerekçesiyle Eyüpspor maçının pazartesi günü oynanmasını talep etti. Bu istek Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kabul edilmedi.

SARI-KIRMIZILILARDA 3 EKSİK VAR

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan 3 futbolcu, karşılaşmada görev alamayacak. Ön çapraz bağ sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Mauro Icardi'nin yanı sıra Kaan Ayhan ile Ismail Jakobs, Eyüpspor'a karşı sahaya çıkamayacak. Cezası nedeniyle 13. haftadaki Bodrum FK maçında süre alamayan Davinson Sanchez ligde formasına kavuşacak. Öte Galatasaray'da tecrübeli savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Abdülkerim,karşılaşmada sarı kart görmesi durumunda 15. haftadaki Net Global Sivasspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

EYÜPSPOR'DA KRİTİK EKSİKLER

Eyüpspor, Galatasaray maçında 7 önemli oyuncusundan yararlanamayacak. Eflatun-sarılı takımda Robin Yalçın, Ahmed Kutucu ve Melih Kabasakal sarı-kart cezaları, Recep Niyaz, Fredrik Midtsjö, Umut Meraş ve Ruben Vezo ise sakatlıkları nedeniyle Galatasaray'a karşı mücadele edemeyecek. Yolların ayrılacağı iddia edilen ve son 3 lig maçında süre alamayan Jonjo Shelvy'nin de mücadelede görev alması beklenmiyor.

15 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 15 maçta mağlup olmadı. İyi bir sezon geçiren sarı-kırmızılı ekip, resmi müsabakalarda son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşadı. Galatasaray, 27 Ağustos'taki mücadeleden sonra çıktığı 15 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

OSIMHEN DURDURULAMIYOR

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, attığı gollerle sarı-kırmızılı takımı sırtlıyor. Sezon başında sürpriz bir şekilde İtalya'nın Napoli takımından kiralanan Victor Osimhen, çıktığı son 8 resmi maçın 6'sında fileleri havalandırdı. Süper Lig'deki son 5 maçın 4'ünde gol sevinci yaşayan 25 yaşındaki santrfor, 6 kez ağları sarstı. Osimhen, UEFA Avrupa Ligi'ndeki son 2 karşılaşmada 3 gollük katkı verdi. Osimhen, sarı-kırmızılı formayla çıktığı toplam 11 müsabakada 9 kez gol bularak önemli bir oran yakaladı. Galatasaray'ın Belçikalı santrforu Michy Batshuayi ise son 2 Süper Lig maçında birer gol buldu. Batshuayi, ligde 4, Avrupa'da 2 gol atarak takımına katkı sağladı.

Trendyol Süper Lig, Galatasaray, Arda Turan, Eyüpspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray-Eyüpspor maçının ilk 11'leri belli oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • McA !:
    GS yi maç başlamadan sondakikahaber 10 kişi bırakmış, GS 10 kişi mi çıkacak maç a 13 0 Yanıtla
  • Hakan Ekici:
    Galatasaray'a 10 kişi yazmışsınız 10 0 Yanıtla
  • Enver Atabey:
    Arda dan 3 puan yaz oraya 3 2 Yanıtla
  • Emre Öztürk:
    maç sonucu GS 6 Eyüp 0 2 1 Yanıtla
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