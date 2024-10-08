Spor

İZMİR Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Ticaret Odası iş birliğiyle düzenlenen, "İzmir Spor Zirvesi" başladı. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) düzenlenen organizasyonun açılışında İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve Eski Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu söz aldı.

Açılıştan önce İstiklal Marşı'nın unutulması ise tepki çekti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın sahneye çıkmasının ardından konuklar İstiklal Marşı'nın okunmadığı uyarısında bulundu. Tugay, uyarıların ardından İstiklal Marşı'nın okunmasını talep etti ve marşımız okunup organizasyona devam edildi. Açılışta ilk olarak söz alan İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener zirvenin Türkiye'nin spor kültürünü geliştireceğini belirtti. Özgener, "Ülkemizin spor tarihine baktığımızda, hem ulusal hem uluslararası alanda birçok başarıya imza attığımızı görüyoruz. Ancak buluşmamızın temel sebebi sadece geçmiş başarılar değil, gelecekte neler başarabileceğimizi planlamak ve sporun toplum üzerindeki dönüştürücü gücünü daha da derinlemesine incelemektir" dedi.

'AVRUPA ŞAMPİYONASI İZMİR'DE DE OLMALI'

Türkiye'nin İtalya ile 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacağını hatırlatan Mahmut Özgener, "Bu organizasyonda ev sahibi kentler arasında İzmir'in de olması gerektiğinin altını bugün özellikle çizmek istiyorum. Avrupa Şampiyonası'ndaki maçların oynanacak kentlerle ilgili kararın gözden geçirilmesi için gerekli girişimleri hep beraber kuvvetli bir şekilde gerçekleştirmemiz gerekiyor" diye konuştu.

BAŞKAN TUGAY'DAN BİRLİK ÇAĞRISI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, zirvenin İzmir'de spor alanında yapılacaklarının planlanması açısından son derece değerli olduğunu belirterek, "Bir süre sonra dönüp bakıldığında İzmir Spor Zirvesi'nin ne kadar önemli olduğunu, kenti ne kadar değiştirdiğini çok daha iyi göreceğiz. Tesisleşmeyi harekete geçirmek için birlikte hareket etmeye ihtiyacımız var. Yetişen sporcularımızı izleyip hep birlikte gururlanacağız. Yoksul mahallelerimizde tesislerimiz var, beden öğretmenlerimiz ve sporcularımız idmanlarını bu tesislerde yapamıyor. Hep birlikte buna da çözüm bulmalıyız. Biz ne gerekiyorsa görev almaya hazırız" diye konuştu.

KASAPOĞLU: SPOR DOSTALARIYLA BİRLİKTEYİZ

İzmir'in çok özel bir şehir olduğunu belirterek konuşmasına başlayan Spor Eski Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Çok özel, en güzel şehirlerinden birindeyiz. Birleştiren, dönüştüren bir yolda olan spor gündemiyle bir aradayız. Ben bugünkü bu anlamlı buluşmanın başta İzmirimize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Bugün burada spor dostları var. Spora gönül verenler var. Sivil toplum olarak, kamu olarak, siyaset olarak, yerel yönetim olarak hep birlikteyiz. Sporu seven, spora ilgi duyan, spor için çalışan insanlar var, şanlı bayrağımızı dünyada dalgalandırma mücadelesi veren sporcularımız var" dedi.

'İZMİR ÇOK ÖNEMLİ SPOR KENTİ'

İzmir'in Türkiye için önemli bir spor kenti olduğunu belirten Kasapoğlu, "İzmir'den yetişen gençlerin spor etkinliğinin inşasında çok ama çok büyük katkıları var. Ülkemizin bu anlamdaki sportif gelişiminde İzmir'in, İzmir'in sporcularının çok önemli etkileri var. İzmir'in tüm spor kulüpleri, İzmir'in yetiştirdiği sporcular, şampiyonlar sadece İzmir'in değil Türk sporumuzun da marka değerini oluşturan sporcular. Türkiye'nin spor kültürünü güçlendirmek, spor kültürünü derin bir şekilde daha güçlü bir şekilde yarınlara taşımak amacıyla hep birlikte sorumluluklar üstlendik. O yüzden bugünkü bu birliktelik sadece bir etkinlik değildir. Aynı zamanda spor dünyasında nasıl bir geleceği hedeflediğimiz, nasıl bir vizyonu paylaştığımızın da göstergesidir" cümlelerini kullandı.

'SPOR HAYATIMIZDA HEP OLMALI'

Kasapoğlu, sporun bir ekonomi olduğunu da ifade ederek sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Spor denildiğinde aklımıza ilk olarak fiziksel bir aktiviteyle, bir yarışma bir müsabaka geliyor. Sadece bu tanımlamayla sporu değerlendirdiğimizde ne yaparız? Eksik bir tanımlama yaparız. Spor nedir aynı zamanda? Eğitimidir. Eleştiren, iyileştiren, gençlerimize, spor yapanlara, ahlaki değerlerin öğreten bir etkinliktir. Spor bilimdir. Spor bir ekonomidir. Aynı zamanda diplomasidir. Uluslararası ilişkilerde bir yumuşak güçtür. Diyaloğu, empatiyi ortaya koyma açısından, krizleri zaman zaman aşma açısından önemli bir unsurdur. Dolayısıyla spor kültürüne sahip bir ülkenin çok güçlü olması gerekir. Spor unsurunun yaşam biçimi olarak, hayat anlayışı olarak, kültür olarak hayatımızda olması gerektiğinin özellikle altını çizmek istiyorum."

VALİ ELBAN: "ALTYAPIDA EKSİK KALMADI"

İzmir Valisi Süleyman Elban, Türkiye'de son dönemde spor altyapısının çok iyi bir duruma geldiğini söyledi. Elban, altyapı konusunda bir eksiğin kalmadığını belirterek, "Ancak arzu ettiğimiz başarı henüz daha beklediğimiz düzeyde değil. Demek ki o zaman sporla ilgili başka şeyler de konuşmamız gerekiyor artık. Her şeyden önce sporla ilgili bir spor ahlakının oturması, Aziz Atatürk'ün sporcunun sadece zeki ve çevik olması değil, aynı zamanda ahlaklı olması vurgusu bu anlamda önemli. Spor kültürünün hem spor insanları arasında hem de tüm insanlar arasında yerleştirilmesi gerekiyor" dedi.