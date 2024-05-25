Kavgalar, bisikletler ve gece gezmeleri: 6 fotoğrafla Manchester City-Manchester United rekabeti

Spor

Gece kulüplerinin önlerinde, tren garlarında, son model spor arabalarda ve berber koltuklarında. Manchester kentinin iki takımının oyuncuları fotoğrafçı kardeşler Eamonn ve James Clarke tarafından Premier Lig'in kurulmasından beri yaşamın içinde görüntülendi.

Menajerler geldi gitti, yıldızlar parlayıp söndü, talih bazen güldü bazen gülmedi ve Clarke kardeşleri, gelişen bir şehirde United ve City rekabetini takip etti.

İki takım Cumartesi günü Federasyon Kupası'nda final oynamaya hazırlanırken, kardeşlerin son 20 yılda çektikleri en gözde 6 fotoğrafı bir araya getirdik.

United'ın Noel partisi - 2005

James, "Gerçekten korkunç, değil mi?" diyor. "Tüm o çizme kesim kotlar ve o tür şeyler."

Manchester United oyuncuları 2005'teki Noel partisine giderken çekilen ve o dönemde pek de dikkat çekmeyen bu fotoğraf, sık sık yeniden gündeme geliyor ve genç kuşak taraftarlar, yıldızların Manchester sokaklarında yürürkenki sıradan görünümlerine şaşırıyorlar.

Eamonn, "O zaman tüm işimiz United olmuştu" diyor.

"Onlar her şeydi. Ekmek kapımızdı. City fotoğraflarına talep yoktu.

"Her Avrupa maçından sonra, United futbolcuları şehre inerdi, genelde de Sugar Lounge barına. Sanki bir kural gibiydi.

"Hafta içiyse, antrenmandan sonra kokteyl içmeye ya da alışverişe giderlerdi."

Clarke kardeşlerin United'ın Noel partisinin fotoğraflarını çekebilmesi, genelde bir tanıdığın ihbarıyla, futbolcular arasında komplo teorilerine yol açtı.

Eamonn, "Menajer Alex Ferguson, bizi gördüğünde hep bizimle konuşurdu. 'Hala aynı işi mi yapıyorsunuz? Aferin' derdi. Bence futbolcuları gece kulübü çıkışlarında beklediğimizi bilirdi. Bir nevi, oyuncularını denetliyorduk" diyor ve devam ediyor:

"Oyuncular, Ferguson'a neler yaptıklarını anlattığımıza ikna olmuştu. Ya da tam tersine. Onun bize oyuncuları nerede bulabileceğimizi söylediğine."

Şu anda bu iş daha zor. Manchester'da lüks yaşam ve düşük profil isteyenlere hizmet eden daha çok yer var artık.

2005 Noel partisine katılanlardan Garry Neville şu an birinin sahibi. 2005'teki partinin yapıldığı Borsa binasını emlak portföyüne kattı.

James, "O zamanlar gidilecek pek fazla yer yoktu. Manchester şimdiki gibi bir şehir değildi" diyor.

"Bu futbolcular giysi alışverişlerini tek bir mağazadan, Flannels'tan yapardı. Orada çalışanlar oyuncuların neler aldığını söylerdi ve böylece aynı şeyleri satın almazlardı" diyen James devam ediyor:

"Şimdi spor da farklı. Şimdi eve gidiyorlar, şekerleme yapıyorlar ve aileleriyle vakit geçiriyorlar."

Tevez'in taraf değiştirmesi - 2009

Bu fotoğrafın çekilmesinden birkaç dakika sonra, Carlos Tevez sınırın öte yakasına geçti.

Arjantinli oyuncu kiralık oynadığı Manchester United'da iki başarılı sezon geçirmişti. Ancak West Ham United'dan tranferi gündeme geldiğinde, Old Trafford yerine, Etihad Stadyumunu seçti.

Duyuru, United'dan eski takım arkadaşı Patrice Evra'yla yemek yemesinden bir gün sonra yapıldı.

City bu tranfer çalımının keyfini sürdü. Kentin sınırlarındaki gök mavisi reklam panolarındaki Tevez fotoğraflarının üzerine "Manchester'a hoş geldin" yazdılar. Ferguson bunun "küçük bir kulübün küçük mentalitesini" gösterdiğini söyledi. United taraftarları reklam panolarının bazılarına zarar verdi. City'nin alt liglere düşmesiyle uykuya dalan rekabet, bir kez daha kaynıyordu.

James, "Tevez'in City'ye gitmesinden bir ay sonra San Carlo'nun (lüks bir İtalyan restoranı) şefi olan arkadaşım bana telefon açtı" diyor.

"Gördüklerine inanamıyordu. Şimdi rakip takımlardaki Tevez ve Evra bir araya gelip öğle yemeği yiyordu.

"Bu duyulursa, ortalığın karışacağını biliyorduk. Duyuldu ve karıştı da."

Evra geçen yıl katıldığı Rio Ferdinand'ın YouTube'daki programında ertesi gün gazetelerde haberi okuyan Ferguson'un aradığını anlattı.

Evra, "Seni bir daha Tevez ile dışarıda görürsem, kontratını yırtar atarım" dediğini anlattı.

Van Persie'nin kararı - 2012

Manchester City Eylül 2008'de, Abu Dhabi United Grup'un satın almasıyla gelen parayla, golcü Dimitar Berbatov için Tottenham'a 30 milyon sterlin teklif etti. Tottenham da teklifi kabul etti.

Ancak Berbatov, Şampiyonlar Ligi futbolu olmadan, City'nin menajeri Mark Hughes ile buluşmadı bile.

Berbatov, United'a transferinden sonra, "Benim için bir şey fark etmezdi. Ben sadece buraya gelmek istedim" demişti.

Tevez'in City'e transferindeki nedenlerden biri kısmen, Wayne Rooney, Cristiano Ronaldo ve Berbatov'un olduğu kadroda forma bulmakta zorlanmasıydı.

Robin van Persie'nin 2012'de Arsenal'den United'a geçmesi ise farklıydı. Bu sefer iki kulüp de aynı kararlılıkla aynı yıldız oyuncuyu transfer etmek istiyordu.

James, "İki kulüp geçmişte aynı klasta oyuncuları transfer etmiyordu. Ancak Robin van Persie'de işler karıştı. United'a mı City'e mi imza atacağı belirsizdi" diyor.

"Her iki kulüp de yeni imza attırdığı oyuncuları sağlık kontrolü için Hulme'deki aynı özel hastaneye götürüyordu. Hangi takımı seçtiğini, güvenlik ekibine, araçlara ve eşlik eden tıbbi personele bakarak anlamıştık."

Balotelli ve Mancini'nin yumruklaşması - 2013

Eamonn, " Mario Balotelli bizim için harikaydı. Tam bir altın madeniydi" diyor.

Balotelli'nin üç yıl kaldığı City'deki kült kahraman konumu genellikle saha dışındaki hareketleriyle oluşmuştu. Balotelli'nin kendisi bile bunu anlamakta zorlanıyordu.

James, "Onunla güzel bir sohbet edebilirdiniz. Hakkında uydurulan çok şey var" diyor.

"Manchester'daki evsizlere balya balya nakit para dağıttığı gibi hikayeler vardı. Durum kontrolden çıkmıştı."

Balotelli'nin son model Bentley aracının üzerindeki kamuflaj desenli branda, gece yaptıklarını saklayamıyordu. Ancak Clarke kardeşlerinin çektiği İtalyan oyuncunun en meşhur fotoğrafı antrenmanda geldi.

James, " Roberto Mancini idmanlarda çok, çok sıkıydı" diyor.

"O ve Mario birbirlerini, Inter Milan'dan daha önceden tanıyordu. Mancini de hep Mario ile uğraşıyor ve mesaj vermek için Mario'yu kullanıyordu. Kenara çekiyor ve ona bağırıyordu."

Ocak 2013'te Balotelli'nin takım arkadaşı Gael Clichy'ye sert bir şekilde dalmasıyla, Balotelli ve Mancini'nin sık sık yaşadığı anlaşmazlıklar fiziksel bir kavgaya dönüştü. Clarke kardeşlerinin fotoğrafı dünya çapında yayımlandı.

Bir yıl sonra City, Carrington'daki tesislerinden ayrıldı. Çünkü hem fotoğrafçılar hem de taraftarlar, patikalardan buraya kolayca ulaşabiliyor ve idmanları izleyebiliyorlardı. Daha sonra Manchester'ın doğusunda Etihad Stadyumu'nun yanında yapılan merkeze geçtiler.

Rashford ana sahnede - 2016

Marcus Rashford, 18 yaşındayken Mart 2016'da ilk kez United forması giymesinden bir aydan kısa bir süre sonra, City defansındaki Martin Demichelis'i hızıyla geçip, kaleci Joe Hart'ı da aşıp, ilk ve tek Manchester derbisi golünü atmıştı.

United'ın geleceğinin yüzüydü.

James, "Derbiden sonraki ilk gecede, dönemin United menajeri Louis van Gaal'i şehirdeki Wings adlı bir Çin restoranında fotoğraflamıştık.

"Rashford'un yeteneğini keşfedip, A takımına aldığı için kutladık. Güldü ve 'Zor değildi, gözünüzün önündeydi' dedi."

Sekiz yıl sonra, Rashford kariyerinin zirve yıllarını yaşarken, United hala Ferguson döneminde ulaştıklarını geri kazanmaya çalışırken, Rashford'un geleceği konusunda herkes artık hemfikir değil.

Eamonn, "United oyuncularının fotoğraflarını satmak biraz daha zorlaştı, çünkü takım çok geride kaldı. Ancak Rolls Royce kullanan Rashford fotoğrafı hala satıyor" diyor.

Guardiola goes for a ride - 2023

United oyuncularının fotoğraflarını satmak zorlaşsa da, son yıllardaki tüm başarılarına karşın, City yıldızlarının fotoğraflarını satmak da kolaylaşmadı.

Eamonn buna bir örnek veriyor.

Clarke kardeşleri, oyuncunun kendisi orada olmasa bile Alexis Sanchez'in köpeklerinin Manchester'daki yeni evlerine gelişini satmış ve fotoğraf basılmıştı.

Kardeşler, geçen yıl City Menajeri Pep Guardiola'nın, Kyle Walker'ın Bayern Münih'e gidebileceği dedikoduları gündemdeyken, kent merkezinde oyuncuyla yaptığı baş başa görüşmeyi fotoğraflamayı başarmıştı. Ancak fotoğrafı kimse satın almak istemedi.

Eamonn, "İnternet ortamında Manchester City'e ilgi gerçekten zayıf" diyor.

" Güney Amerika uyandığında hemen 'Man United' araması yapıyor. Hong Kong ve Çin de uyandığında aynısını yapıyor.

"Tüm veriler ve istatistikler, City malzemelerini almanın bir anlamı olmadığını, çünkü reklam verenlerin buna para ödemeyeceğini gösteriyor."

Dört yıl üst üste Premier Lig şampiyonu olan takım üzerindeki görece daha az baskı, Guardiola ve oyuncularının farklı bir şekilde davranmasını beraberinde getiriyor.

James, "Guardiola, Manchester kent merkezindeki bir otelde kalıyor. Bekarlığa veda partileri yapanlarla aynı asansörleri kullanıyor" diyor.

"Mourinho da United'dayken aynısını yapmış ama çok eleştiri almıştı.

"Pep her yere bisikletle gidiyor. Tam bir yarış bisikleti var. Erik Ten Hag'ın da Cheshire'da bir bisikleti var ama elektrikli."