Konyaspor'u 5-1 yenen Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi - Son Dakika
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Konyaspor'u 5-1 yenen Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi

Konyaspor\'u 5-1 yenen Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası\'nda finale yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde konuk olduğu Konyaspor'u 5-1 yenen Galatasaray, ilk final biletinin sahibi oldu. Sarı-kırmızılılar, Trabzonspor-Göztepe eşleşmesinin galibiyle kupayı kazanabilmek için finalde kozlarını paylaşacak.

22.04.2025 22:34
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Konyaspor ile Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde kozlarını paylaştı. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'ndaki karşılaşmayı 4-1 kazanan sarı-kırmızılılar, finale adını yazdıran taraf oldu.

OKAN BURUK'TAN 3 DEĞİŞİKLİK

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Konyaspor'a konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son lig maçının ilk 11'ine göre 3 değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam, kalede Muslera yerine Günay Güvenç'e şans verirken Eren Elmalı ile Sara'yı yedeğe çekti. Buruk, bu oyuncuların yerine Jakobs ve Mertens'i sahaya sürdü.

Konyaspor'u 5-1 yenen Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi

STADYUM DOLDU

Maçı yaklaşık 40 bin Konyaspor taraftarı, tribünden takip etti. Galatasaraylı taraftarlar da kendilerine ayrılan tribünü tamamen doldurarak takımlarını destekledi.

GAZZELİ ÇOCUKLAR SEREMONİYE ÇIKTI

Maç öncesi seremoniye üzerinde "Hastanelerin bombalandığı tek yer Gazze'dir" yazılı tişörtle Gazzeli 5 çocuk çıktı. Statta, "Kahrolsun İsrail, Filistin'e özgürlük" sloganı atıldı.

Konyaspor'u 5-1 yenen Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi

MAÇIN HAKEMİ DEĞİŞTİ

Orta hakem olarak görev yapması planlanan Abdullah Buğra Taşkınsoy, müsabakaya dakikalar rahatsızlandı. Kulüp doktorların ilk müdahaleyi yaptığı Taşkınsoy taşikardi (kalp çarpıntısı) nedeniyle maçı yönetemedi.

Konyaspor'u 5-1 yenen Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi
Abdullah Buğra Taşkınsoy

15 DAKİKA GEÇ BAŞLADI

Bu gelişme üzerine maçta dördüncü hakem Ali Yılmaz düdük çaldı. Abdullah Buğra Taşkınsoy'un rahatsızlığı nedeniyle müsabaka yaklaşık 15 dakikada geç başladı. Taşkınsoy, mücadeleye dördüncü hakem olarak başlasa da karşılaşmaya devam edemedi ve 14. dakikada TFF'den gelen talep üzerine soyunma odasına gitti.

Konyaspor'u 5-1 yenen Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi
Ali Yılmaz (Ortada)

BUĞRA TAŞKINSOY HASTANEYE KALDIRILDI

Hakem Buğra Abdullah Buğra Taşkınsoy, iyi olduğunu ifade etmesine rağmen TFF'nin soyunma odasına göndermesinden kısa bir süre sonra da hastaneye kaldırıldı. Karşılaşmanın 14. dakikasında dördüncü hakemlik görevini de bırakmak zorunda Abdullah Buğra Taşkınsoy'un yerine dördüncü hakemlik görevini bir doktor olan Raşit Yorgancılar üstlendi.

PERDEYİ OSIMHEN AÇTI

Karşılaşmada ilk gol 26. dakikada Galatasaray'dan geldi. Mertens'in sağ kanattan açtığı ortaya penaltı noktasında kafayı vuran Osimhen, topu kalecinin sağından ağlarla buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Konyaspor'u 5-1 yenen Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi

TORREIRA FİLELERİ HAVALANDIRDI

Cimbom, ilk yarının son bölümünde farkı 2'ye çıkardı. Galatasaray'ın paslaşarak kullandığı kornerde Sallai'nin sağ ayağıyla açtığı ortasına Osimhen kafayı vurdu. Kaleci Deniz'den seken topu Torreira tamamladı. 42. dakikada skoru 2-0'a getiren bu gol, ilk yarının da sonucunu belirledi.

Konyaspor'u 5-1 yenen Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi

SALLAI FARKI 3'E ÇIKARDI

Sarı-kırmızılılar, ikinci yarıya adeta golle başladı. 47. dakikadaki kontra atakta Osimhen'in sol kanattan getirdiği topu ceza sahası uzağında alan Sallai ceza yayına doğru topu sürdü ve sağ ayağıyla sert bir şut çıkartarak topu kaleci Deniz'in yanından ağlarla buluştu. Bu golle birlikte fark 3'e çıktı.

Konyaspor'u 5-1 yenen Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi

KONYASPOR'UN TEK GOLÜ PEDRINHO'DAN

Konyaspor, Galatasaray'ın bu golleri 53. dakikada karşılık verdi. Yusuf Erdoğan'ın sol kanattan yerden içeriye çevirdiği topa Pedrinho ceza sahası içinde sağ ayağıyla uzandı ve fileleri havalandırmayı başardı. Bu golle skor 3-1 oldu.

SALLAI YİNE SAHNEDE

Galatasaray'da bu golden 2 dakika sonra Sallai bir kez daha sahneye çıktı. Jakobs'un hızlı kullandığı taç atışında Mertens ceza sahası içinde boş kaldı ve topu kontrol ettiği gibi yay önünde bulunan Sallai'ye çıkardı. Savunmayı geçen Sallai de sol ayağıyla fileleri bir kez daha sarsarak yeniden 3'e yükseltti.

Konyaspor'u 5-1 yenen Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi

KAPANIŞI YUSUF DEMİR YAPTI

Karşılaşmada skoru belirleyen gol 90+1. dakikada geldi. Galatasaray'da 73. dakikada Osimhen'in yerine oyuna giren Yusuf Demir, Mertens'in asistinde golünü attı ve takımını 4 farklı üstünlüğe taşıdı.

İLK FİNALİST CİMBOM

Bu golün ardından kalan kısa sürede başka gol olmayınca sahadan 5-1'lik skorla galip ayrılan taraf Galatasaray oldu ve Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk final biletini aldı.

Konyaspor'u 5-1 yenen Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi

RAKİP TRABZONSPOR YA DA GÖZTEPE

Sarı-kırmızılılar, 24 Nisan Perşembe günü oynanacak olan Trabzonspor-Göztepe eşleşmesinin galibiyle finalde kupayı kazanmak için karşı karşıya gelecek. Ziraat Türkiye Kupası finali 14 Mayıs Çarşamba günü oynanacak.

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Son Dakika Spor Konyaspor'u 5-1 yenen Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Uuu bbb:
    akp kafalar 3 41 Yanıtla
  • 123456:
    güzel maç oldu favori olan kazandı teşekkürler konya teşekkürler Galatasaray 35 1 Yanıtla
  • Erhan Başer:
    2 kupali şampiyon. 26 2 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    adamlar oynuyor abi tebrikler fenerli olarak süper hakedilen oyun 14 1 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    fenerliyim helal olsun gs ye alyy gohc gs nin adamıdır bunu bilin 10 0 Yanıtla
  • rs202020:
    yarından tezi yok bi çaresine bakılmalı.. Bu şekilde olmaz..... 4 1 Yanıtla
  • Hakan1421:
    saplamaya devamı ediyor aslanlar, 0 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    KOCANIZ GALATASARAY 0 0 Yanıtla
  • Kasım Ömeroğlu:
    GSlıyım Konyaspor'a bravo bol şanslar. 0 0 Yanıtla
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