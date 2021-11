Lokomotiv Moskova maçının ardından

Fatih Terim: Çok üzüntülüyüm, bu güzel oyunu 3 puanla taçlandırmalıydık

"Formayı alanın şansı iyi değerlendirmesini istiyorum"

"Bu riske herkes girmez, böyle bir karar verdik ve çok da memnunuz""Buradaki maçımızda inşallah gereğini yapıp gruptan çıkacağız""Halil bizi ön bölgede daha iyi oyuna çekiyor""Kısır tartışmaların son bulmasından yanayım"Halil Dervişoğlu: En az bir gol daha çıkarmamız lazımdı"Yenilgi gibi hissettik"Markus Gisdol: Beraberliği yakalamamız güzel oldu"Heyecanın dozu biraz kaçmış olabilir"Ata SELÇUK - Kaan ÜLKER/ - UEFA Avrupa Ligi E Grubu 4'üncü hafta maçında Galatasaray Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kalırken, müsabakanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile futbolcu Halil Dervişoğlu ve Lokomotiv Moskova Teknik Direktörü Markus Gisdol ile futbolcu Dmitri Rybchinskiy düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Fatih Terim, hakemle ilgili gelen soruya, "Bizim hakemimiz olsaydı, şu anda çok eleştirmiştik, paramparça etmiştik. Bu kadar vakit geçiren bir takım, 4 dakika mı uzatma? Haydi verdin, 1 dakika oynandı. Normal oynatsa belki gol atacağız, her saniye kaçırıyoruz. Ben hakemlerle ilgili kulübüme uyuyorum ve konuşmuyorum ama vicdan azabı çekiyorum kendi hakemlerimizden dolayı. Oynamaya yol vermesi gereken bir hakem, kavgayı çıkaran bir hakem. 3 dakika kavga sürdü, 4 dakika verdin, oyunu bitirdin. Oyun içinde herhangi bir hatası olmayabilir ama özellikle oynanmayan bölümü tutmada çok başarılı değildi açıkçası. Biz de kronometre tutuyoruz" yanıtını verdi."ÇOK ÜZÜNTÜLÜYÜM, BU GÜZEL OYUNU 3 PUANLA TAÇLANDIRMALIYDIK""İçeride pozisyonları seyrettiğim zaman, minimum 10 pozisyona girmişiz. En az 5 tane de pozisyon diye saymadığımız var. Pozisyona aday pozisyonlar" diyen Fatih Terim, şunları söyledi: "Maalesef son tercihlerimiz, son paslarımızın isabeti, şiddeti, yönü… Müthiş bir tempoda oynanan bir maç. Favori olduğumuz doğruymuş. 45 dakika hiç durmadan rakibe pres yaptık aralıklı olarak. Çok da şık bir gol attık, kaçırdık da. Kerem ile, Alex ile, Halil ile kaçırdık. 2'nci yarı geriye yaslanır gibi olduk ama pozisyon vermedik. Çok hatalı bir gol yedik. Burada başka sevindirici bir olay var, 1-1 olur olmaz 1-1'e razı olmayan bir Galatasaray. Hiç yenilmemiş, böyle bitsin demedik. Oyuncularım müthiş bir reaksiyon gösterdiler. 2-1 mağlup olacak pozisyon da verdik korner dönüşü. Oradan sonra ben sayamadım, hangisi gol olmamalı? O kadar net pozisyonlara girdik ki… Bu güzel oyunu 3 puanla taçlandırmalıydık. Maça gelenler güzel bir maç seyrettiler. Televizyon başındakiler de zevk aldılar diye düşünüyorum. Çok üzüntülüyüm. Sevindirici olan bu heyecanı herkesin hissetmesi. Her dakika, durmadan yeni bir pozisyon. Bu hafta son idmandan bir gün önce, bayağı da geçiş hücumu çalıştık, uzun zamandır çalışmıyorduk. Bu bir cezalandırmaydı ama cezalandıramadık. Kendi sahamızda kabul ettiğimiz her dönemde hızlı geçiş hücumu kazandık. Cezalandırmalıydık. Bize bugünden kalan bu istek, bu oyun, çok pozisyon. Bu seviyede bu pozisyonlara girmek kolay değil. Lokomotiv Moskova'yı da tebrik ediyoruz, başarılar diliyoruz kendilerine de.""FORMAYI ALANIN ŞANSI İYİ DEĞERLENDİRMESİNİ İSTİYORUM"Her oyuncusundan faydalanmak istediğini dile getiren Terim, "Pazar günü maç oynayacağız, pazartesi herkes milli takıma gidiyor. Her oyuncumuza ihtiyacımız var. Şans verdiğimizde çoğu bunu kullanıyor, ümit ediyorum kullanırlar. Futbol dinamik bir oyun, çok çabuk değişir. Feghouli bugün de iyi oynadı. İnşallah kötü bir şeyi yoktur. Riske girmek istemedim. Orada bize lazım usta bir Feghouli. Şans verdiğimiz zaman elinden geleni yapıyor. Takım sayısal olarak ne kadar zenginleşirse, bu takvimi daha rahat geçeriz. Her oynadığımız rakibimiz bir hafta dinleniyor. Oynamayanlara şans geliyor demektir. Hafta sonu böyle olabilir. Bu formayı alanın şansı iyi değerlendirmesini istiyorum. Arkadaşlarımızın gayretleri ve kaynaşmaları gençlerle çok iyi. İyi bir takım olma yolundayız. Bir-iki pürüzümüz var, onları da ileriki dönemde hallederiz" ifadelerini kullandı."BU RİSKE HERKES GİRMEZ, BÖYLE BİR KARAR VERDİK VE ÇOK DA MEMNUNUZ"Bu sezon başında bir temel attıklarını kaydeden deneyimli çalıştırıcı, "Temeli attık. Bu riske herkes girmez, biz kulüp olarak böyle bir karar verdik. Çok da memnunuz. Her geçen gün daha iyiye gittiğimiz görülüyor. Temel inşa veya salon yapıldı mı, mutfak yapıldı mı bilmiyorum ama her geçen gün daha iyi olacağımız kesin. Bir tarih veremem. Herhangi bir bahane öne sürmeden geride kalmak istemediğimizi de söylüyorum zaten. Hiç oralara dokunmadan gideceğimiz mesafede kayıpsız gidelim istiyoruz. Kaybettiğimiz puanlarda çok üzülüyoruz. Marcao 'nun 8 maç oynamaması bizim için çok pahalıya mal oldu, onlara da ağzımızı açmıyoruz. Ocak ayından sonra daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Kafamızda 1-2 de plan var, onları da yerine getirdiğimiz zaman daha rahat olacağız. Haziran ve temmuza bazı şeyleri daha az bırakacağız" ifadelerini kullandı."BURADAKİ MAÇIMIZDA İNŞALLAH GEREĞİNİ YAPIP GRUPTAN ÇIKACAĞIZ"Grubun son maçındaki son saniyeye kadar hiçbir şeyin belli olmayacağını belirten Fatih Terim, "Bugün biz yenseydik daha değişik şeyler söyleyebilirdim ama buna rağmen garanti değildi. Herkes gidip herkesi her yerde yenebilir. Marsilya maçımız daha belirleyici oldu gibi duruyor. Yine beraberlik yetebilir. O maçın neticesini aldıktan sonra daha rahat bir fikir söyleyebilirim. Marsilya maçı ne olursa olsun bugünkü mantaliteyle oynamalıyız. Yenemedik, çok üzgünüm ama bu felsefenin devam etmesini istiyorum açıkçası. Kim ne derse desin, lideriz. Mağlup olmadık daha. Buradaki maçımızda inşallah gereğini yapıp bu gruptan çıkacağız" açıklamasını yaptı.Terim ayrıca, bir dönem adı Galatasaray ile anılan Dennis Man ile ilgili olarak, "Dennis Man ile ilgili konu geçen transferde yaşandı. O zaman istemiştik. Parma da vermek istemedi. Galatasaray olarak biz istedik ama Parma, Serie B'de de olsa vermeyeceğini söylemişti. Orada öyle kalmıştı o konu. Ocakta ne olur bilmiyorum" dedi."HALİL BİZİ ÖN BÖLGEDE DAHA İYİ OYUNA ÇEKİYOR"Santrfor tercihlerine değinen Terim, şöyle konuştu: "Oyun anlayışımızda, sistemimizde, Halil bizim için oynatan oyuncu profilini çiziyor. Mostafa ve Diagne daha gole yakın oyuncu gibi duruyor. Anlayıştan dolayı öyle başlıyoruz. Açıkçası burada bu rekabet içerisinde kimse, hiçbiri, 'Ben çok iyiydim de hoca formayı vermedi' diyebilecek durumda değil. Herkese formayı veriyoruz. Alan çıkartmasın. Oynadığı oyunla, skora katkısıyla, performansıyla, mücadelesiyle, maç boyunca istatistikleriyle... Bunun içerisinde tüm başlıkları sayabiliriz. Halil bizi orada daha iyi oyuna çekiyor, o yüzden tercih ediyoruz. Ama bu Diagne'nin oynamasına, Mostafa'nın oynamasına mani olmadı. Herkes ister ki devamlı oynasın. Biz de isteriz ama olmuyor. Ona göre alan, bırakmayacak.""TFF'NİN AVRUPA'DA İYİ NOKTAYA GİDECEK HERHANGİ BİR TAKIMIMIZ İÇİN GEREĞİNİ YAPACAĞINDAN EMİNİM"Avrupa öncesi ve dönüşünde maçların tarihleriyle alakalı TFF'den bir talepte bulunmadıklarını söyleyen Terim, "Perşembe oynadığımızda, diğer perşembe için cumartesi oynamayı bile kabul ettiğimiz oldu. Burada da herhangi bir isteğimizde TFF'nin hayır diyeceğini zannetmiyorum. Ama milli maçlarda maalesef süreler belli. Her tarafa eşit zamanda yaklaşıyorlar. Yarın bir gün ülke puanıyla, Avrupa'da iyi noktaya gidecek herhangi bir takımımız olursa, gerekeni yapacaklarından eminim" ifadelerini kullandı."KISIR TARTIŞMALARIN SON BULMASINDAN YANAYIM"Son olarak Terim, TFF'nin, Galatasaray'ın stat kapasitesiyle ilgili aldığı kararla ilgili yaptığı açıklamanın sorulmasını üzerine, "Devreye pandemiyle ilgili bazı sıkıntılar girmiştir. Kulübümüz gereken açıklamayı yaptı, üstüne söyleyeceğim çok bir şey yok. O taraflara dönmeyeceğimi, sadece sahaya döneceğimi söylemiştim. Kısır tartışmaların son bulmasından yanayım. Başkanıma ve yöneticilerime katılıyorum. Biz bunlardan uzak kalmak istiyoruz" yanıtını verdi ve sözlerini noktaladı.HALİL DERVİŞOĞLU: EN AZ BİR GOL DAHA ÇIKARMAMIZ LAZIMDIGalatasaray'ın golcü oyuncusu Halil Dervişoğlu, çok pozisyona girdiklerini söyledi. "Bir santrfor olarak oradan en az bir gol daha çıkarmamız lazımdı" diyen Halil Dervişoğlu, "Bu bize bir ders oldu. Yine de 1-1 olmaması lazımdı. Herkes burada kendisinde bir suç arayabilir. Ama en az bir gol daha çıkarmamız lazımdı" diye konuştu.Son pozisyonda yaşananları anlatan Halil, "Topu Kerem'den aldım ve sağıma çektim. Orada vurabilirdim ama Kerem'in daha boş olduğunu hissettim ve ona bıraktım" ifadelerini kullandı."YENİLGİ GİBİ HİSSETTİK"Tüm takımın iyi mücadele ettiğini dile getiren Halil Dervişoğlu, "Sadece ben değil, tüm takım iyi mücadele etti. Bu mücadeleyle golü hak ettik. Çok üzgünüz bu maçı kolay bir galibiyetle bitirebilirdik. Yenilgi gibi hissettik" dedi.Halil son olarak büyük kulüplerde oynayanların büyük hayallerinin olduğunu belirterek, "Elimizde büyük bir şans var. Avrupa Ligi'nde bir başarı yakalamak için elimden gelenin fazlasını vereceğim. İnşallah büyük bir başarı yakalarız" açıklamasını yaptı.MARKUS GISDOL: BERABERLİĞİ YAKALAMAMIZ GÜZEL OLDULokomotiv Moskova Teknik Direktörü Markus Gisdol ise sahada oynanan futboldan çok zevk aldığını söyledi. Gisdol, "İki senedir böyle atmosferlerde maçlar oynayamadık. Galatasaray taraftarının heyecanını görmeye değdi, bunu gördüğümüz için çok mutlu olduk. Benim genç takımımın bu atmosferden korktuğunu söylemek istemiyorum. Tam tersi takımımız tüm gayretiyle elinden geleni yaptı. Hatalarımızı gördük, ileriki zamanlarda bunları düzeltmek için çalışacağız. Beraberliği yakalamak bizim için güzel oldu" diye konuştu."HEYECANIN DOZU BİRAZ KAÇMIŞ OLABİLİR"Maçtan sonra soyunma odasına gidildiği sırada Galatasaray'ın golcüsü Mbaye Diagne 'nin de içinde yer aldığı gerginlikle ilgili gelen soruya Gisdol, "Her iki takım tarafından heyecan fazla yaşandı. Orada biraz dozu kaçmış olabilir. Heyecan biraz kontrolün dışına çıktı. Sonunda her iki oyuncunun birbiriyle helalleşmesi çok güzel oldu" yanıtını verdi.

Lokomotiv Moskova'nın oyuncusu Dmitri Rybchinskiy ise her iki takımın da büyük gayret gösterdiğini ve maçın kendi adına çok heyecan verici olduğunu dile getirdi.