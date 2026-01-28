Canlı anlatım: Maçta goller üst üste - Son Dakika
Canlı anlatım: Maçta goller üst üste

28.01.2026 21:54
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında İngiltere temsilcisi Manchester City'ye konuk oluyor. Karşılaşmada Manchester City, 2-0 önde.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında deplasmanda İngiltere temsilcisi Manchester City ile karşılaşıyor.

İLK 11'LER

Manchester City: Donnarumma, Nunes, Khusanov, Ake, Ait-Nouri, Bernardo, O'Reilly, Marmoush, Cherki, Doku, Haaland.

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Sara, Lemina, Sane, İlkay, Barış Alper, Osimhen.

CANLI ANLATIM:

90' Mücadelenin sonuna en az 6 dakika oynanmayan süre ilave edildi.

88' Maçın temposu iyice düştü. İki takım da karşılaşmanın bitmesini bekler gibi...

86' Galatasaray'da Gabriel Sara oyundan çıkıyor, Mauro Icardi oyunda.

84' Skora rağmen Galatasaraylı taraftarlar desteğini esirgemiyor.

82' Manchester City'de Rayan Cherki çıkıyor, Nico Gonzalez oyunda.

80' Galatasaray'da Leroy Sane sakatlandı ve oyundan çıkıyor, Kaan Ayhan oyunda.

77' Galatasaray takım halinde rakip yarı alanda hazırlık paslarıyla boşluk arıyor.

74' Galatasaray'da sol kanattan Eren'in ortasında Ake topa ters vurdu. Top kalenin yanından kornere gitti.

73' Davinson Sanchez de kalktı. İki oyuncu da kenarda. Oyun kaldığı yerden devam ediyor.

72' Tijjani Reijnders ayağa kalktı ancak Davinson Sanchez hala yerde. Umut ediyoruz iki oyuncunun da ciddi bir şeyi yoktur.

71' Kafa top mücadelesinde Sanchez ve Reijnders çarpıştı. İki oyuncu da yerde kaldı. Sağlık ekipleri sahada.

69' Galatasaray'da üç oyuncu değişikliği birden... İlkay Gündoğan, Abdülkerim Bardakcı ve Barış Alper Yılmaz oyundan çıkıyor. Lucas Torreira, Eren Elmalı ve Yunus Akgün giriyor.

68' Manchester City'de Omar Marmoush kenara gelirken Tijjani Reijnders oyunda.

66' İki takımın da yedek kulübesinde hareketlilik var. Değişiklikler olacak.

64' TEHLİKELİ GELDİK! Savunma arkasına atılan uzun topta Sallai tekte Osimhen'in önüne indirdi. Osimhen tekte sert vurdu, Donnaruma kurtardı.

63' Manchester City tehlikeli geldi... Haaland'ın pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Marmoush şutunu çekti, Uğurcan topu iki hamlede kontrol etti.

62' Sane ayağa kalktı, oyun kaldığı yerden devam ediyor.

61' Galatasaray'da Sane, Foden ile yaşadığı ikili mücadele sonrası yerde kaldı.

60' Temsilcimiz ikinci yarıya daha istekli başlayan taraf. Manchester City ise tempoyu düşük tutmaya çalışıyor.

58' GÜNCEL: Galatasaray'ın muhtemel rakipleri; Inter veya Atalanta.

56' Galatasaray'da Sara'nın kullandığı köşe vuruşunda ön alana hareketlenen Osimhen kafayı vurdu. Top Donnarumma'da kaldı.

52' Sanchez'in uzun topuyla sağ kanattan savunma arkasına hareketlenen Sallai ortasına açtı. Osimhen tam vuracakken, savunmada Khusanov son anda araya girdi.

48' Ön alan baskısıyla topu kapan Sane, ceza yayına topu sürerken derinlemesine pasını yolladı. O noktada bulunan Lemina topu beklemiyordu.

46' İkinci yarı başladı.

BİLGİ: Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk yarı sonuçlarına göre Galatasaray'ın muhtemel rakipleri Inter veya Chelsea olacak.

DEVRE: Manchester City 2-0 Galatasaray

45' İlk yarının sonuna 1 dakika eklendi.

43' Kendi yarı alanında top çeviren temsilcimiz, rakibi üzerine çekerek arkada boşluk yaratmaya çalışıyor.

41' Galatasaray'da ön alan baskısı yapan Osimhen bir anda rakibi hataya zorladı. Top Sane'nin önüne düştü ve ikiye bir tehlikeli geldik. Sane'nin pasında Osimhen tekrar Sane'ye dönmek istedi ama top ayağına dolandı.

39' Manchester City bu dakikalarda baskıyı artırdı. Sağlı sollu geliyorlar.

37' Manchester City'de Jeremy Doku oyundan çıkıyor, yerine Phil Foden girdi.

36' Manchester City'de Doku kendisini yere bıraktı. Sağlık ekipleri sahada. Oyun durdu.

33' Galatasaray'da Roland Sallai sağ kanattan ceza sahasına orta yapıyor, ancak Gianluigi Donnarumma çok yakınına gelen topu kontrol ediyor.

30' Rayan Cherki ceza sahası içinde Doku'dan pasını aldı ve yerden yaptığı vuruşla topu sol alt köşeden ağlara gönderiyor.

29' Manchester City skoru 2-0'a getirdi. Golün adın Cherki.

28' Galatasaray'da Lemina ön alan baskısıyla topu kaptı. Pasını ceza yayındaki Sane'ye attı. Sane içerideki Osimhen'e pasını gönderdi. Osimhen kontrol edemedi.

27' Galatasaray'da Sallai sağ kanattan ceza sahasına uzun oynadı. Topu kontrol eden Osimhen sağ çaprazdan yerden vurdu. Top kaleci Donnarumma'da kaldı.

25' Manchester City'de O'Reilly kaleyi cepheden gören noktadan çok sert vurdu. Uğurcan topu kornere çeldi.

23' Manchester City'de Doku ceza sahası dışından şutunu çekti. Savunmaya çarpan top kornere çıktı.

20' Manchester City geride top çevirirken, Galatasaray baskıyla hataya zorluyor.

17' Temsilcimiz Galatasaray kısa paslar yapıyor ancak rakip iyi alan kapatıyor.

14' Manchester City'de Doku sol kanattan içeri çapraz sokulmak istedi. Araya giren Sallai tehlikeyi önledi.

11' Jeremy Doku orta alanda topla buluştu ve savunma arkasına sarkan Haaland'a ara pasını gönderdi. Erling Haalanda topu önüne alarak aşırtma vuruşla ağlarla buluşturdu.

10' Maalesef top ağlarımızda. Manchester City, Haaland ile 1-0 öne geçiyor.

9' Manchester City hazırlık paslarıyla Galatasaray yarı alanında top çeviriyor.

7' Galatasaray rakibini ikinci bölgede iyi karşılıyor. Manchester City boşluk bulmakta zorlanıyor.

5' Manchester City kendi yarı alanında top çeviriyor, oyun kurma hazırlığındalar...

3' Manchester City tehlikeli geldi... Sol kanatta Ait Nouri'nin ortasında kale önünde Haaland'ın kafa vuruşu direğin yanından auta gitti.

2' Galatasaray taraftarları stadı inletiyor. Temsilcimiz kendi evinde oynuyor adeta!

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Temsilcimiz Galatasaray'a başarılar dileriz.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Manchester City FC, Galatasaray, Manchester, İngiltere, Futbol, Spor

