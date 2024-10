NBA tarihinde bir ilk gerçekleşti

Spor

NBA efsanesi LeBron James ve oğlu Bronny James, Los Angeles Lakers formasıyla Phoenix Suns'a karşı oynayarak tarihine geçtiler.

NBA'DE BİRLİKTE FORMA GİYEN İLK BABA-OĞUL

İkili, Kaliforniya'daki Acrisure Arena'da oynanan sezon öncesi karşılaşmasında aynı NBA takımı için bir maçta birlikte forma giyen ilk baba-oğul ikilisi oldu. Aralık ayında 40 yaşına basacak olan LeBron, Cumartesi günü Minnesota Timberwolves karşısında alınan 124-107'lik yenilginin ardından ikinci sezon öncesi maçında Lakers formasıyla sahaya çıkarken, Haziran ayında Lakers tarafından USC'den 55. sırada seçilen çaylak Bronny de 20. yaş günü vesilesiyle babasıyla tarihi anı paylaşmak üzere ikinci çeyreğin başında oyuna girdi.

MAÇ PERFORMANSLARI

LeBron James, Suns'a 118-114 yenildikleri maçta 16 dakika sahada kalarak 19 sayı, 5 ribaunt ve 4 asistle oynadı. Bronny ise 13 dakika süre aldığı maçta skor üretemezken 2 ribaunt alabildi.

"BİR BABANIN İSTEYEBİLECEĞİ EN BÜYÜK ŞEY"

NBA'de tüm zamanların en skorer oyuncusu olan, 20 kez All- Star seçilen ve 22. sezonuna girecek olan LeBron James, maçın ardından yaptığı açıklamada "Vay canına, bu gerçeküstü bir şeydi. İkimiz için ve özellikle de ailemiz için oldukça güzel. Bu kesinlikle asla unutamayacağım bir an. Bir baba için bu her şey demek. Büyürken böyle bir şeye sahip olmayan biri için, çocuklarınız üzerinde böyle bir etkiye sahip olabilmek ve oğlunuz üzerinde böyle bir etkiye sahip olabilmek, oğlunuzla birlikte anlar yaşayabilmek ve en önemlisi, oğlunuzla birlikte çalışabilmek bu bir babanın umabileceği veya isteyebileceği en büyük şeylerden biridir" ifadelerini kullandı.