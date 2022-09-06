Gaziantep FK maçının ardından

Okan Buruk: 10 kişi maç kazanmak bizim için önemliydi

"Boey bugün sahanın en iyilerinden biriydi"

"Tüm maçları domine ediyoruz, ofansif bir oyun oynuyoruz""Kerem'e güveniyorum""Rakibin uzatma dakikalarındaki oyununu referans aldık" " Yaşar Kemal Uğurlu ismini görünce endişe taşımaya başladık""Kenar ortalarda sıkıntı yaşıyoruz""Icardi ve Kaan Ayhan transferleri 2-3 gün içinde biter diye düşünüyoruz""Taylan iyi çalışıyor"" Emin Bayram 'ın performansından çok mutluyum"

Erol Bulut: İkinci yarıdaki performansları iyi değerlendiremedik"Hakemin kötü bir maç yönettiğini düşünmüyorum""Daha akıllı olmamız gerekiyor"

Ata SELÇUK - Ali DANAŞ/ İSTANBUL, - Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'in 5'inci haftasında Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup ettiği müsabakanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundular.Bu haftaki TFF, Galatasaray Adası, dünkü maçta yaşanan saha olayları nedeniyle istemedikleri bir hafta olduğunu dile getiren Buruk, üzüntülerini dile getirerek sözlerine başladı.Çok farklı hikayelerin olduğu bir maç olduğunu kaydeden Buruk, "Pazartesi gecesi tek maç. Galatasaray sonuna kadar izleyenlere iyi şeyler seyrettirmeye çalıştı. Rakibi çok suçlamıyorum, vakit geçirmeyle alakalı. Burada maçı yöneten bir hakem var. Çok yanlış karar verdi, maçı kaybetti, bu ayrı ama rakibin maçın içinden süre almasına müsaade etti. Burada ben takımları suçlamıyorum, burada maçı yöneten birisi var. Bir kere bile uyarmadı. Onun yanında tabii ki verilen yanlış kararlar vardı. Yanlış bir kırmızı kart. Oyun içinde birçok şeyi aleyhimize verdi hakemler. Özellikle ikinci yarıda 11'e 10 olan oyunu değerlendirmek benim için önemli. Domine eden, topa sahip olan bir takım vardı. Oyuncularımı tebrik ediyorum, onlara teşekkür ediyorum. Seyircimiz de bizimle birlikte mücadele verdi. Onlara da teşekkür etmek istiyorum. Bugün Galatasaray takımının birlikteliğini sahada gösterdik. 10 kişi maç kazanmak bizim için önemliydi" dedi."BOEY BUGÜN SAHANIN EN İYİLERİNDEN BİRİYDİ"Sacha Boey ile sezon başında yaşanan olaylar ve oyuncunun şu anki performansı üzerine konuşan Buruk, "Sacha olayı şöyle, biz 27 Haziran'da antrenmanlara başlarken Sacha o grubun içerisindeydi. 4 Temmuz'da geldi. 1 haftalık bir gecikmesi oldu. Onun yanında eski menajerlerinin kulüpten ayrılma isteği vardı. Herkes gelmişken onun 1 hafta geç gelmesinden dolayı bizim kamp kadromuzda yer almadı. Daha sonraki bölümde tekrar konuştuk. Rezerv takımımızla antrenman yaptı. Eski rezerv takımı diyelim, orası da kalktı artık. Yine bizim kontrolümüzdeydi, 1 aylık bir antrenman süreci geçirdi. Kendi menajerinden bir istek oldu, sizden özür dileyip tekrar oynamak istiyor diye. Onun üzerine Sacha'yı çağırdık, benden özür diledi. Biz de takıma dahil ettik. Çok da iyi bir performans sergiliyor. Takımla birlikte iyi bir performansı var. Bugün de sahanın iyilerinden biriydi. Biz de formayı ona veriyoruz" ifadelerini kullandı."TÜM MAÇLARI DOMİNE EDİYORUZ, OFANSİF BİR OYUN OYNUYORUZ"Takımın gol atma konusunda sıkıntı yaşamasına değinen Okan Buruk, "Hep gol atma üzerine konuşuluyor her şey. Defansif bir oyun oynasak haklısınız diyeceğim ama oynadığımız tüm maçları domine ediyoruz, topu içeri atamıyoruz. Bu ofansif oyunumuzu bugün de gösterdik. Oyuncular forma giriyor. Zaten pozisyona giriyoruz. Ümraniyespor maçında haftanın en çok pozisyona giren takımıyız, son dakika gol attık diye eleştirildik. Geçen sene çok fazla gol yemiştik. Gol yememek için değil, gol atmak için oynuyoruz ama tabii ki gol yememek de önemli" diye konuştu."KEREM'E GÜVENİYORUM"Buruk, Kerem Aktürkoğlu'yla ilgili görüş bildirerek, "Kerem bizim değerli oyuncularımızdan birisi. Çok iyi çalışıyor, iyi niyetli çalışıyor. Ben Kerem'in çalışmasından çok mutluyum. Bazen böyle dönemler olabiliyor. Özgüven kaybı var, lige iyi başlamayınca devamı geliyor. Seferovic'te de aynı şey oldu. Tekrar çıkacaklarını biliyoruz. Kerem de daha yukarılara çıkacak. Oynadığı oyundan sorumlu olan da benim. Kerem'i daha iyi duruma getireceğiz, daha iyi olacak. Oyuncuma güveniyorum" açıklamasını yaptı."RAKİBİN UZATMA DAKİKALARINDAKİ OYUNUNU REFERANS ALDIK"10 kişi kaldıktan sonra devre arasında oyuncularla ne konuştuğu sorulan Okan Buruk, "İlk yarı 7-8 dakika uzatma dakikalarında oynadığımız oyun bizim için bir test oldu. Rakibin oyununu referans alarak ikinci yarı planını yaptık. Önde oynadık. Daha çok bunun üzerinde durdum. Doğru baskılar yaptık, rakibi iyi sıkıştırdık. Geçişten pozisyonlar verdik. Maç öncesi de bunu bekliyorduk. Sadece kazanma üzerine oyunu kurduk. Bir stoper aldık. Sonrasında Mertens'i kenara aldık, bir sakatlığı oldu. Son dakika 4 kişi hücuma doğru gitti. 10 kişiyken. Bu da değerli bir şey" şeklinde konuştu."YAŞAR KEMAL UĞURLU İSMİNİ GÖRÜNCE ENDİŞE TAŞIMAYA BAŞLADIK" Maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'yla ilgili konuşan deneyimli çalıştırıcı, şunları söyledi: "Maç öncesinde Yaşar Kemal Uğurlu ismini görünce endişe taşımaya başladık, yalan söylemeyeceğim. Başakşehir ile çıktığım son maçta da yine yanlış bir kırmızı kart göstermişti. O performans şaşırtmadı beni. İletişimi zayıf bir hakem. Tabii ki Galatasaray Kulübü'nün geçen seneden gelen bir hafızası var. Bu sene de aynı şekilde başlaması bizi rahatsız ediyor. Tabii ki yine bir MHK ve TFF var. VAR hakemleri farklı bir statü aldı. Bunun için de hata yapmalarını istemiyoruz, hataların neden olduğunu da çözemiyoruz. 3 kişi otursak doğru kararı veririz, neden verilemediğini anlamıyoruz. Sadece bize karşı değil. Ama tabii hiçbir şekilde kötü bir niyet aramıyoruz. Bundan sonraki maçlarda isteğimiz, daha iyi hazırlansınlar, daha konsantre olsunlar. Benim isteğim hakemler biz nasıl hazırlanıyorsak, öyle hazırlansın.""KENAR ORTALARDA SIKINTI YAŞIYORUZ"Kenar ortalarda sıkıntı yaşadıklarını belirten Okan Buruk, "Bunu Giresun maçında da çok yaşadık. Kenar ortaların isabeti konusunda çalışıyoruz. Oyuncunun doğru karar vermesi önemli. Nereye kesecek? Orada bir resim var, resmi doğru çekse doğru kararı verebilecek ama bu da bir özellik. Bununla ilgili çalışıyoruz, daha da iyi olacak. Bu bir sıkıntımız" dedi."ICARDI VE KAAN AYHAN TRANSFERLERİ 2-3 GÜN İÇİNDE BİTER DİYE DÜŞÜNÜYORUZ"Icardi ve Kaan Ayhan ile görüşmelerin devam ettiğini ve 2-3 gün içinde biteceğini düşündüklerini ifade eden Galatasaray Teknik Direktörü, "2-3 tane daha oyuncuyla da kadromuzu güçlendirmek istiyoruz. Daha çok seçenek ortaya çıkacağını düşünüyorduk ama çıkmıyor. Şanslı olduğum taraf, hem başkanımız hem Erden Bey hem tüm yöneticilerimiz ellerinden geleni yapıyorlar. Bir hoca olarak çok şanslıyım. Biz devamlı maç seyrediyoruz. Kendi işimiz dışında kulüpte sürekli oyuncu seyrediyoruz" diye konuştu."TAYLAN İYİ ÇALIŞIYOR" Taylan Antalyalı'nın neden oynamadığı konusunda gelen soruya Buruk, "Bu sene 3 tane orta saha oyuncusu geldi. Geçen seneden kalanlar da vardı. Galatasaray'ın başarısı için Taylan da antrenmanını yapıyor, kişilik ve karakter olarak önemli bir oyuncu. 15 yaşından beri onu tanıyorum. Kadroda yer almadı bugün. Bir şekillenme olacaktır. Bizimle iyi bir şekilde çalışıyor. Antalyaspor maçında oyuna girmişti, sonrasında süre alamadı. Oraya bir yoğunluğumuz var. Genç oyuncularımız var. Hamza bizim için önemli bir oyuncu. Yine altyapıdan birçok oyuncu kadroya girebiliyor. Bazen böyle kararlar alabiliyoruz" yanıtını verdi."EMİN BAYRAM'IN PERFORMANSINDAN ÇOK MUTLUYUM"Emin Bayram'ın Rezerv Lig'de iki maç oynadığını hatırlatan Buruk, "Hem bu maçta daha iyi olmasını sağladı hem de biz dedik ki, Emin 2 maç oynadı. Emin hep aklımda, ilk 11 oynayacak kapasitede bir oyuncu olarak görüyorum. Bir sakatlık geçirdi, bir süre bizimle değildi. Ayaklarının iyi olması bizim için önemli. Çok iyi bir sağ ayağı var. Bugünkü performansından dolayı çok mutluyum. Rezerv Lig oyuncular için oluyordu. O kadar çok önden gittik, o kadar çok gol attık ki, Rezerv Lig'i erken bitirdiler herhalde" ifadelerini kulandı.EROL BULUT: İKİNCİ YARIDAKİ POZİSYONLARI İYİ DEĞERLENDİREMEDİKBugün oyuna istedikleri gibi başladıklarını dile getiren Erol Bulut, "1-0 öne geçtik. Ondan sonra maalesef kendi kalemize attığımız iki gol vardı. Birincisi çarptı ve Gomis'in önüne düştü, ikincisinde direkt kendi kalemize attık. Onların dışında rakibi eksik yakaladık. İkinci yarıda pozisyonlar yakaladık, iyi değerlendiremedik. Bunları gole çeviremedik. Onun arkasından gelen ikinci gol oldu. Günay'ın kurtardığı bir penaltı var. Böyle maçlarda rakibi eksik yakaladığınızda daha akıllı oynamak gerekiyor. Bunu yapamadık bugün. Maalesef mağlubiyetle tamamladık" dedi."HAKEMİN KÖTÜ BİR MAÇ YÖNETTİĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM"Hakemin performansıyla ilgili gelen soruya yanıt veren Bulut, şunları söyledi: "Hakemle ilgili ne diyeyim? Bazı pozisyonlara herkesin aynı bakması lazım. Ben hakemle ilgili bir şey söylemek istemiyorum, kötü bir maç yönettiğini düşünmüyorum. Abdülkerim'e verilen kırmızı karttan dolayı mı hakemi kötü değerlendirmek istiyorsunuz? O zaman Kerem'in pozisyonu da var.""DAHA AKILLI OLMAMIZ GEREKİYOR"

Neden kaybettiklerinin analizini yapacaklarını kaydeden deneyimli çalıştırıcı, "Rakibin 10 kişi kalmış, soyunma odasına 1-1'lik bir skorla gittik. Geçişlerde rakibi eksik yakaladık, pozisyonları gole çeviremedik. Onun dönüşünde gol yedik. Orada daha akıllı olmamız gerekiyor, tecrübeli oyuncularımız var. Biz 5'e 3 çıkarken arkada eksik yakalandık ve gol yedik. Öyle bir duruma düşmemeliyiz. Daha akıllı hücuma çıkıp, daha kontrollü defans yapmalıyız. Sona doğru stoperlerimiz de hücuma çıkmaya başladı, o istek ve arzu vardı takımda" diyerek sözlerini noktaladı.