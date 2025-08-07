Onuachu: Taraftarın Sevgisi İle Mücadele Edeceğim

TRABZONSPOR'un Nijeryalı forveti Paul Onuachu, bordo-mavili takıma yeniden katılmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Onuachu, "Taraftarın sevgisini hissediyorum. Bu sezon da takımıma maksimum katkı vermek istiyorum. Futbol bir mücadele oyunu, önemli olan takıma ne katabileceğinizdir" dedi.

Trabzonspor'un Nijeryalı forveti Paul Onuachu, basın toplantısında Süper Lig'deki rekabetten fiziksel performansına, takım içi uyumdan transfer sürecine kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu. Bordo-mavili kulübe geri dönüşünden dolayı mutlu olduğunu ifade eden Onuachu, "Taraftarın sevgisini hissediyorum. Bu sezon da takımıma maksimum katkı vermek istiyorum. Futbol bir mücadele oyunu, önemli olan takıma ne katabileceğinizdir. Ben de sadece buna odaklanıyorum. Futbol bir mücadelenin oyunu, bu mücadele her zaman var olacak. Aslında benim yapmam gereken şey kendi takımıma odaklanmak, kendi yapabileceklerime odaklanmak, kendi takımıma neler katabilirim onlara ne gibi faydalarda bulunabilirim bunlara odaklanmak. Benim odaklanacağım nokta bu olacak. Bu rekabet tabi ki olacak. Önemli oyuncular var Süper Lig'inde bunlarla tabi ki rekabet içerisinde olacağız. Ama önemli olan nokta benim adıma odaklanacağım nokta takıma neler katabileceğim, kendi adıma neler yapabileceğim" ifadelerini kullandı.

'MAÇLAR OYNANDIKÇA FİZİKSEL VE GÜÇ ANLAMINDA DAHA İLERİ GİDECEĞİZ'

Yeniden Trabzonspor'da olmanın kendisini mutlu ettiğini dile getiren golcü oyuncu, "Burada tekrar olmak beni çok mutlu ediyor. Daha önce oynadığınız bir yere döndüğünüzde taraftarlar da eğer sizi seviyorlarsa tabi ki ekstrem elimden gelen bütün mücadeleyi vermeye çalışırsınız. Ben de bunu yapacağım açıkçası. Çünkü taraftarlarımız burada bana ne kadar büyük bir sevgi ile yaklaştıklarını görebiliyor ve bunu hissedebiliyorum. Farklı bir enerji ile burada olacağım. Zaten lig başladıkça maçlar oynandıkça adım adım ilerledikçe hem fiziksel hem de güç anlamında daha iyi ve daha ileri gideceğiz mutlaka. Ben de o mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğim elbette" şeklinde konuştu.

'TRABZONSPOR'UN BENİ NE KADAR İSTEDİĞİNİ BİLİYORDUM'

Trabzonspor'un geçtiğimiz sezon da kendisini istediğini ve kendisinin de dönmeyi istemesine karşılık Southampton'un sözleşmeli oyuncusu olduğunu hatırlatan Onuachu, "Öncelikle ayrıldığım ilk andan itibaren aslıda buraya geri dönme niyetimin olduğunu ve geri dönme isteğimin olduğunu herkes biliyordu. Hedefim de buraya geri dönebilmekti. Çünkü burada ne kadar sevildiğimi taraftarların beni ne kadar istediğinin farkındaydım. Ancak futbol böyle bir oyun. Futbolda sizin oynadığınız sözleşme imzaladığınız kulübün yeni kulübünüzle sizi isteyen kulüple anlaşma sağlaması gerekiyor. Kulüpler arasında bir anlaşma olması gerekiyor ki sizin ayrılışınız onaylanabilsin. Böyle de olmuştu aslında. Trabzonspor'un beni ne kadar istediğini biliyordum. Ben de geri dönmek istemiştim. Ancak oynadığım bir kulüp vardı, sözleşme imzaladığımız bir kulüp vardı. O kulübe de saygımı göstermek zorundaydım. Southampton'un kararına saygı duymak zorundaydım. Ama tabi ki onlar da zaten Trabzonspor'a geri dönme isteğimi ve talebimi iletmiştim. O dönem maalesef bu anlaşma olmadı. Ancak şu an oldu. Tekrar beraberiz. Aslında o dönem de gelme niyetim vardı zaten bunun sözünü de vermiştim, geri dönmek istediğimi de belirtmiştim. Ancak takımlar arasındaki anlaşmaya ve imzaladığım sözleşmeye de saygı duymak zorundaydım" dedi.

'REKABETİN OLMASI TAKIM ADINA OLUMLU SONUÇ VERECEKTİR'

Rekabetin takım için olumlu katkı sağlayacağını dile getiren futbolcu, "Takımda olabildiğince fazla sayıda oyuncu sayısının olması, rekabetin olması her zaman tabi ki takım adına olumlu sonuç verecektir. Felipe Augusto gerçekten genç, hızlı ve güçlü bir santrafor oyuncusu. Bize katkıda bulunabilecek bir oyuncu. Onunla beraber oynamak veya diğer arkadaşlarımızla birlikte oynamak güzel olacaktır. Ancak bunun kararını yani tek santrafor mu çift santrafor mu oynayacağımızın kararını ya da sistemin nasıl bir sistem olacağının kararını her zaman hocamız verecek. Ancak ben tek santrfor da oynasam, çift santrfor da oynasam mutlu olacağım. Çünkü önemli olan takıma katkıda bulunabilmek, en önemli olan şey Trabzonspor'da bulunan tüm oyuncuların takıma elinden gelen her şeyi vermeleri. Çünkü takımımıza katkıda bulunmak için buradayız. Beraber bir hedefimiz var, ancak bu hedefe de yalnızca herkes elinden gelenin en iyisini yaparsa ulaşabiliriz diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

'KALİTEMİ ORTAYA KOYMAYA ÇALIŞIYORUM'

Onuachu, kalitesini ortaya koymak istediğini söyleyerek, "Gittiğiniz her takımda farklı oyuncularla, farklı hocalarla, farklı ekiplerle çalışırsınız. Sizden talepleri, istekleri ve beklentileri farklı olabilir. Bir oyuncu için önemli olan şey bunlara çabuk adapte olabilmek ve çabuk yanıt verebilmek. Ben de bunu yapmaya çalışıyorum. Bütün hocaların sistemsel olarak farklılıkları var sizden beklentilerinde. Taleplerinde farklılıklar var. Ama sizin oyuncu olarak yapmanız gereken şey öncelikle hocanızın isteklerine karşılık verebilmek, onun dediklerini yapabilmek. Sonrasında kendi kalitenizi ortaya koyup kendi farkınızı yaratabilmeniz. Ben de aynısını yapmaya çalışıyorum. Daha önce geldiğim dönemde neyi yapmaya çalıştıysam yine aynı şekilde kalitemi ortaya koymaya çalışıyorum" şeklinde konuştu.

'İLK MAÇTA OYNAYABİLECEĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM'

Tecrübeli oyuncu, Süper Lig'de ilk maçta oynayabileceğine değinerek, "Muhtemelen ilk maçta oynayacağım. Eğer bir aksilik yaşanmazsa, herhangi bir sıkıntı yaşamazsam ilk maçta oynayabilecek durumda olabileceğimi düşünüyorum. Bizim önceliğimiz tabi ki hocamızın taleplerine karşılık verebilmek. Ama verdiğimiz bu karşılıkta da kendi kalitemizi ve yeteneğimizi ortaya koyabilmek. Biz arkadaşlarımızla aslında önemli bir süredir birlikte çalışıyoruz. Hem saha içinde hem saha dışında neler yapabileceğimizi, neleri daha iyi yapabileceğimizi görebiliyoruz. ve birbirimizi tanıma imkanımız var. Örneğin en ileride ister ben oynayayım, ister Felipe, ister Danylo, ister Tony oynasın, kim oynarsa oynasın bütün takım arkadaşlarımız neler yapabileceklerinin farkında oldukları için herkes birbirine katkıda bulunmaya çalışacak. Tabii birbirimizi tanımasaydık ya da birbirimizle çok fazla çalışma fırsatı bulamasaydık ya da beraber zaman geçirmeseydik belki yapabileceklerimizin farkında olmadığımız için sıkıntı yaşayabilirdik ama önemli bir zamandır birlikte çalışıyoruz. Birlikte çalışmanın ve birbirimizi tanımanın da bize çok büyük katkıları bulu nacağını düşünüyorum saha içerisinde" diye konuştu.

'TRABZONSPOR TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KULÜPLERİNDEN BİR TANESİ'

Onuachu, şehrin ve taraftarların beklentilerinin farkında olduğunu ifade ederek, "Trabzonspor Türkiye'nin en büyük kulüplerinden bir tanesi ve büyük kulüplerde oynuyorsanız hedefiniz her zaman en iyisini yapabilmektir. Biz şehrin, insanların, taraftarlarımızın bizden beklentilerinin farkındayız. Biz de oyuncular ve teknik ekip olarak tabii ki hedefimiz her zaman yarışmacı olabilmek. En yukarıda olabilmek, insanların beklentilerine karşılık verebilmek. Bu sene takım olarak hedefimiz bu şekilde. Bireysel olarak kendime rakam anlamında bir gol hedefi koymuyorum. Olabilecek en fazla sayıda golü atmaya çalışarak takımıma katkıda bulunmak istiyorum. Bir gol hedefim yok. Maç maç değerlendiriyorum ama tabii ki isteğim elimden geldiğince en fazla sayıda golü atabilmek" dedi.

'ANTRENMANLARDA YÜZÜMDE GÜLÜMSEME VARSA SEBEBİ TONY'DİR'

Takım arkadaşı Anthony Nwakaeme ile birlikte aynı takımda olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyleyen Onuachu şöyle konuştu: "Anthony Nwakaeme ile beraber oynamaktan dolayı çok mutluyum. Tony şöyle bir oyuncu, aslında benim adıma kardeşim gibi diyebileceğim, çok yakınımda olan bir oyuncu. Antrenmanlarda yüzümde gülümseme varsa sebebi odur. Çünkü hep beraberiz. Onunla birlikte olduğum zaman çok iyi hissediyorum. Taraftarlar da bütün izleyen herkes Tony'yi çok beğeniyorlar hem oyuncu hem de insan olarak çok değerli bir insan olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok güçlü çok iyi bir oyuncu. Topla birlikte inanılmaz işler yapabilen bir oyuncu. Onunla oynayabilmek beni de çok mutlu ediyor. Tony, aynı zamanda sadece futbol anlamında değil, hayat olarak da bir şeyler öğrenebileceğiniz, size yol gösterebilecek bir oyuncu. Dolayısıyla onunla birlikte olmaktan dolayı çok mutluyum."

'TÜRKİYE LİGİ FİZİKSEL ANLAMDA ÖNEMLİ BİR LİG'

Süper Lig ile Avrupa ligleri arasındaki farklılıklara da değinen golcü oyuncu, "Türkiye Süper Ligi fiziksel anlamda önemli bir lig. Fiziksel anlamda güçlü oyuncuların olduğu bir lig. Genelde de savunma yani stoper oyuncularının sırtınızdan baskıya geldiğinde gayet güçlü bir şekilde geldiği sert oynanan biri lig. Avrupa'da da gayet önemli savunma oyuncuları var. Belki aralarındaki temel fark olarak şunu ifade edebilirim, belki İngiltere'de yani Avrupa'da genel olarak savunma oyuncuları, genç oyuncular biraz daha dengeli daha aslında güçlü oyuncular olarak değerlendirebiliriz ama futbol öyle bir noktaya geldi şu an, her takım birbiriyle rekabet halinde olabiliyor. Örneğin daha önceki senelerde de izlediğimiz gibi Galatasaray- Manchester United maçlarında Galatasaray'ın kazandığı maçlar da oldu. Her takım birbiriyle rekabet edebilecek güçte. Her oyuncu birbiriyle rekabet edebilecek güçte. Dolayısıyla futbol tahmin edilemez bir oyun aslında. Bu da futbolu güzel yapan taraflardan bir tanesi. Ama aralarındaki temel fark bu olarak nitelendirebilirim. Türkiye liginde daha fiziksel bir lig oynanıyor, stoperler özelinde daha fiziksel daha güçlü oyuncular diyebilirim" ifadelerini kullandı.

KAZEEM İLK KEZ TAKIMLA ÇALIŞTI

Trabzonspor, Süper Lig'in ilk haftasında 11 Ağustos Pazartesi günü sahasında oynayacağı Kocaelispor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 20 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirildi. Antrenmanın basına açık bölümünde dinamik ısınma hareketleri gerçekleştiren bordo-mavili futbolcular, daha sonra taktik çalışmaya geçti.

Antrenmana sakatlıkları bulunan Onuralp Çevikkan, Felipe Augusto, Cihan Çanak ve Rayyan Baniya katılmadı. Yeni transfer Kazeem Olaigbe, Trabzonspor ile ilk antrenmanına çıktı.

